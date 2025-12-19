A végén a biztonság és a kiszámíthatóság a legfontosabb – Orbán Viktor a Mandinernek (VIDEÓ)

Zajlik a DPK-s országjárás, közben pedig az aktuális kihívó rászervezi a saját rendezvényeit ugyanarra a városra, ugyanarra a napra…

Ez az ő lényegükből következik. Mi azért jövünk össze, mert jól érezzük magunkat egymás társaságában. Az utazó program egyre szebb: sportolók, zenészek, művészek vesznek rajta részt. Színvonalas, jó ott lenni, és meg is erősítjük egymásban azt a hitet, hogy jó úton járunk. A másik oldal ezzel szemben provokál. Nem azért jönnek össze, mert szeretnek együtt lenni, hanem hogy elrontsák a mi örömünket. Ez a két életfilozófia régi és jól ismert különbözőségéből adódik.

Kezd kialakulni az újabb fideszes politikusi archetípus, amely megfelel az új kor kihívásai­nak, például akinek kötelessége szabatosan helytállni váratlan interjúhelyzetekben. Mintha megnövekedett volna a számuk…

Jól érzi, ez a változás valódi. Ha pályán akarsz maradni, az új eszközök kikövetelik az új képességet, és neked ki kell magadban fejlesztened. Vagy sikerül, vagy nem. Ez nem azt jelenti, hogy akinek nem sikerül, azt kidobjuk a hajóból. Akik most talpon maradtak, azok e képességekben sokkal jobbá váltak. Összeszedettebbek, élesebbek, világosabbak, közérthetőbbek. A mi szakmánk a leginnovatívabb szakma. Olyan gyors változások vannak ezen a területen, amilyenek máshol nem tapasztalhatók. Nekem is tartanom kell a tempót a fiatalokkal!

Recep Tayyip Erdoğan török elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Isztambulban december 8-án

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Főosztály/Kaiser Ákos

A baloldali közvélemény-kutatók is elismerik, hogy erősödik a Fidesz. Hasonló időszakokat összevetve hogyan áll, és mi a helyzet a formaidőzítéssel?

Tapasztalati dolgokat tudok mondani. Választás előtt fél évvel a balosok sorompóba szokták léptetni az összes elérhető erőforrásukat, ideértve az értelmiségijeiket, a művészeiket, az újságíróikat, az influenszereiket, a közvélemény-kutatóikat. Tolják és tolják és tolják. Ahhoz képest, hogy kétharmaddal győztünk a legutóbbi választáson, öt-hat hónappal korábban arról volt szó, hogy kétharmaddal fogunk veszíteni… Aztán történt, ami történt. A balosok mindig időben előttünk rendezik össze a mozgásukat, és tudnak egy irányba beszélni, így kialakul egy képzet, miszerint ők erősek, mi meg gyengék vagyunk. Aztán mindig mi nyerünk. A választás előtt pár hónappal mindig kakofónia van. Ez az időszak elválasztja a pelyvát a magtól, kifújja a szél, ami nem oda való, majd a végén, a választás napján csak a lényeg: a szem marad. A választás mégiscsak arról szól, hogy kikre bízzuk az életünket a következő négy évre, ők pedig mit kezdenek majd a lehetőséggel. Közben itt van körülöttünk egy világ, amely valamikor kedvező a kísérletezéshez, máskor meg kockázatokat rejt, mint például most. Ilyenkor a tapasztalat és a biztonság fontosabbá válik, mint a kísérletezés. Ahogy közeledik a választás napja, egyre inkább a lényegről van szó: kormányképességről, felelősségről, alkalmasságról, megbízhatóságról, kiszámíthatóságról, biztonságról. És ez szerintem nekünk kedvez, mert van mögöttünk tizenöt év. Ez egyfelől hátrány, mert könnyebben található benne hiba, másfelől esélyt ad arra, hogy bizonyítsd a komolyságodat, a hűségedet, a lojalitásodat, hogy bátor vagy, hogy nem szaladsz el, hogy kiállsz az emberekért. Az ellenfélről nem tudhatjuk ezt. Lehet, hogy ilyen, lehet, hogy nem. Ez most épp nem úgy néz ki. De rólunk lehet tudni. Ahogy közeledünk a választáshoz, a kormányzóképesség szempontja egyre nagyobb súllyal esik latba. Ez így szokott történni, efelé haladunk, és ez inkább nekünk kedvez. Ezért nem a felméréseket nézem, hanem a tapasztalataimat.

Az úgynevezett bizonytalanok megnyerése a cél az utolsó hónapokban?

Vannak egyáltalán bizonytalanok? Ez olyan bevett és elfogadott dolog. De vannak?

Korábban ezt érzékeltük.

Miben is bizonytalanok? Magukban biztosan nem, ők pontosan tudják, mit várnak el. Nem bizony­talanok, csak nem foglalkoznak még ezzel, még nem értek oda, nekik még nincs választás. Ők tájékozottak, ismerik a saját helyzetüket, és tudják, mit akarnak. Csak még nem fordították le politikai döntésre. A választás napján majd körülnéznek és döntenek. És ahogy szoktak, le fognak majd szavazni a biztonságra, a kormányképességre, a kiszámít­hatóságra, a komolyságra és a tapasztalatra. Ez az én reményem.

Egy korábban a Fideszre szavazó tiszás visszarántható-e? Úgy tűnik, hogy sokan bűbáj alatt állnak.

Nem tudom, a bűbáj-e a jó szó, szerintem inkább indulatok vannak. Tanítják azt a módszert, hogyan kell a szavazókat érzelmileg felkorbácsolni, szembefordítani őket a politikai ellenféllel. A baloldalon ezt rendszeresen csinálják. Meg­kérdőjelezik a demokráciát, azt mondják: ha nem ők vannak kormányon, nincsen demokrácia. Mindent indulati energiával látnak el. De ez elmúlik. Nem lehet ráigazítani a választás napjára, ezek rövid ideig működő dolgok. Itt nem bűbáj van, hanem az ész elé tolakodó indulat vagy érzelem. De amikor arról kell dönteni, mi lesz a következő négy évben, előkerülnek az igazán fontos szempontok. Népe válogatja, de a magyar nép ilyen: szeret erőseket mondani, és szeret óvatosan dönteni.

Szőlő utca. Három dolgot látok: egy kuplerájt, egy hatáskörén túlterjeszkedő nevelőt és bentlakókat, akik között vannak sokat próbált fiatalkorú gazemberek is. Mi történik a közvéleményben, hogy ebben a helyzetben valaki csak fideszesként vagy csak ellenzékiként tud gondolkodni?

Nem könnyű ezt átlátni. Megpróbálom a kormány felől megközelíteni. Vannak gyerekek, akiknek nincsenek szülei, mert vagy rossz szülők voltak, és elvette a gyereket a gyámhivatal, vagy meghaltak, vagy megszületéskor magára hagyták a gyereket. Van tehát több tízezer gyerek, akiről gondoskodni kell. Miután a kommunisták felszámolták az egyházakat és a civil szervezeteket, amelyek az állam nélkül is ellátták a gyerekeket, az államé lett a felelősség. Gondoskodnunk kell azokról, akiknek nincsenek szüleik. A Szőlő utcai egy speciális intézet, ahol bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat, emberölésig bezárólag. Ez egy nehéz hely. Amit mi láttunk, és felzaklatott bennünket, hogy egy nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogva tartó nevelő úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt bűncselekményt valósított meg. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, amit láttunk. Az állam felderíti az eseteket, kinyomozza, megbünteti. Öt ilyen intézetünk van egyébként, a napokban valamennyi élére váll-­lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter, mert a felügyeletüket a szociális igazgatásból át kellett tennem büntetés-végrehajtási területre, ahol megvan hozzájuk a rutin. Azt várom, hogy rendet tesznek, és megnyugtatják a közvéleményt. Olyan esetek, mint amik történtek, nem fordulhatnak elő.

Alkalmas ez az egész politikai pecsenye sütögetésére? Olyan érzése van az embernek, mintha megtervezett dolog lett volna. Kezdődött ugye a Zsolti bácsis üggyel…

Sosem zárható ki. A politika egy szervezett világ. De ennek itt most nincs jelentősége, mindenki teszi a dolgát. Az ellenzékre ebben az esetben nem akarok egy rossz szót se mondani. Az ellenzéknek az a dolga, hogy bebizonyítsa az embereknek, hogy a kormány nem tud kormányozni, és ezzel nyomás alatt tartsa a kormányt, rákényszerítse, hogy egyre jobb teljesítményt adjon le. Összességében ez nem kifogásolható. Hogy ezt közben kihasználják, meg ravaszkodnak, hát, ilyen az élet. Nekünk egyetlen feladatunk van: a rendőrség garantálja minden magyar embernek, hogy a ránk bízott, általunk fogva tartott bűnöző fiatalok is emberséges ellátást kapjanak, és esélyt arra, hogy visszatérjenek a törvénytisztelő, normális életbe. Ez ritkábban sikerül, mint kellene.

Végül így, év vége felé mondjon egy rossz és egy jó történést ebből az évből!

Ha fájdalmasat kell mondanom: 96. perc (a labdarúgó-válogatott a 96. percben kapott góllal vesztette el a lehetőséget a vb-re való kijutásra – a szerk.).

A jó hírem pedig az, hogy annak felismerése, hogy új világrend jön létre, és a nemzetek erősorrendje átalakul, Magyarországon történt meg először a nyugati kultúrkörben,

már 2010-ben, ebből a gondolatból kiindulva született meg az új alkotmányunk. Hosszú évek óta készülünk arra, hogy bekövetkezik az, ami most a szemünk előtt történik és történni fog a következő években. Tehát Magyarország a rumlisnak tűnő átalakulásnak az egyik, ha nem a legnagyobb nyertese lesz!

