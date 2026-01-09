Látványos térkép bizonyítja: ebben az ágazatban robbanásszerűen fejlődik Magyarország (FOTÓ)

Térképen, ahogy reped a német modell: Magyarország jelentősége rohamosan nő
A nagy német autóipari csoportok profitja hetvenhat százalékkal esett vissza, ezzel eljutva egy tizenöt éves mélypontra.
Ráadásul európai összevetésben is az élmezőnyben.
Amit a legtöbben félreértenek a magyar informatikai szektor kapcsán, az az, hogy ezt sokan még mindig egy szűk, kockáknak való világnak látják – írta Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője ó legújabb bejegyzésében.
Sebestyén Géza kiemelte: a valóság ezzel szemben az, hogy ez ma az egyik legdinamikusabban növekvő ágazat Magyarországon, ráadásul európai összevetésben is az élmezőnyben. Az elemző bejegyzéséhez csatolt térkép rá is mutat, hogy a magyar IT-szektor növekedési üteme az EU leggyorsabbjai között volt.
A műhelyvezetó hozzátette, hogy ez nem pusztán számszaki, hanem minőségi növekedés.
Az informatika magas hozzáadott értéket termel, vagyis nem sok embert kizsigerelő, alacsony bérű összeszerelésről beszélünk, hanem tudásról, kreativitásról és skálázható teljesítményről.
– taglalta Sebestyén Géza, majd figyelmeztetett: „Ez az a típusú gazdaság, amely nemcsak követ, hanem alakít.”
Az elemző hangsúlyozta, hogy Magyarországon az informatikai szektorban dolgozók átlagfizetése meghaladja az 1,1 millió forintot, amivel stabilan ott vannak a jövedelmi rangsorok élmezőnyében.
Sebestyén Géza rámutatott: ez azért számít a hétköznapi embereknek, mert egy ilyen ágazat több jól fizető állást, nagyobb adóbevételt és hosszú távon stabilabb életszínvonalat jelent mindenkinek, nem csak az informatikusoknak.
A térképen látható növekedési százalék nem véletlen, hanem következménye annak, hogy a globális gazdaság egyre inkább a digitális megoldások felé tolódik
– emelte ki az elemző, majd hozzátette, hogy Magyarország ebben aktív szereplő lett, ami ritka és értékes, továbbá kevés ágazatról mondható el hasonló.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Ferenc ISZA / AFP