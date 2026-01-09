Látványos térkép bizonyítja: ebben az ágazatban robbanásszerűen fejlődik Magyarország (FOTÓ)

Amit a legtöbben félreértenek a magyar informatikai szektor kapcsán, az az, hogy ezt sokan még mindig egy szűk, kockáknak való világnak látják – írta Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője ó legújabb bejegyzésében.

Sebestyén Géza kiemelte: a valóság ezzel szemben az, hogy ez ma az egyik legdinamikusabban növekvő ágazat Magyarországon, ráadásul európai összevetésben is az élmezőnyben. Az elemző bejegyzéséhez csatolt térkép rá is mutat, hogy a magyar IT-szektor növekedési üteme az EU leggyorsabbjai között volt.