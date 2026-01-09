Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
egri viktor atv műsorvezető

Csatt: menesztette Egri Viktort az ATV

2026. január 09. 10:58

A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt hétről hétre az ATV-ben.

2026. január 09. 10:58
null

A Blikk arról számolt be, hogy Egri Viktor távozik a ATV-től. A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt hétről hétre a csatornán.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„A januári szünet után az ATV legnépszerűbb műsorvezetői váltásban vezetik a »Csatt« és a »Csatt.2« című vitaműsort a csatorna képernyőjén a májusig tartó szezonban. Az ATV szakmai vezetése úgy ítélte meg, hogy a választási kampányban a nagyobb elérés érdekében a műsor megújítására van szükség, a változással az ATV célja a műsor sokszínűségének, népszerűségének, és ezáltal a nézettségének növelése. Az ATV köszöni Egri Viktor eddigi munkáját a csatornánál, és további sok sikert kíván egyéb munkáihoz!” – áll a Blikk által idézett közleményben.

Nyitókép forrása: ATV

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 09. 12:16
Végre repült a magyargyűlölő libsi!
Válasz erre
0
0
tripod
2026. január 09. 12:15
Erre a provokatív tenyérbemászó köcsögre lesz kereslet a szektánál...
Válasz erre
0
0
tbztbz
•••
2026. január 09. 12:07 Szerkesztve
Végre egy jó hír, undorító libsi szar alak.
Válasz erre
0
0
MerivaD
2026. január 09. 12:06
Jajj! Mi lesz velünk nélküle?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!