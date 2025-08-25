Egri Viktor túlment minden határon: csúnyán kigúnyolta a Himnuszt, a Nélküledet pedig „közepeske giccsdalnak” nevezte

Hoppá: nem engedik fellépni Ajsa Lunát Dunakeszin – szerintük „nem méltó” a rendezvényhez
A szervezők jelezték, hogy a kieső előadó helyett más fellépőt állítanak színpadra a fesztivál pénteki programjában.
„Lazaságot, kérem! Legyen a magyar nemzeti érzés is inkább tejszínhab, mintsem vasbeton” – fogalmazott az újságíró, Ajsa Luna előadására reagálva.
Ahogy arról beszámoltunk, a Dunakeszi Feszt szervezői bejelentették, hogy törlik Ajsa Luna szeptember 5-i fellépését, mert az énekesnő előadása szerintük
sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez”.
A döntés hátterében az államalapítás ünnepén történt botrányos Himnusz-előadás áll, amely óriási közfelháborodást váltott ki.
Ezt is ajánljuk a témában
A szervezők jelezték, hogy a kieső előadó helyett más fellépőt állítanak színpadra a fesztivál pénteki programjában.
A kérdéshez most Egri Viktor is hozzászólt saját Facebook-oldalán, ahol
egyértelműen relativizálta az énekesnő szereplését, miközben a nemzeti oldalt támadta.
Szerinte „Ajsa Luna a Himnusz-éneklési X-Faktor milliós létszámú zsűrije elé került, és megbukott. Különösen a magát nemzeti oldalnak nevező térfél ítészei háborodtak fel, és adtak is ennek hangot, (főleg hamisat), ami papírforma, mert az ő hazaszeretetük a nemzeti közhelyek formai végrehajtásán és betartatásán nyugszik”.
Egri hozzászólásában a Himnusz közös, méltóságteljes eléneklését is kigúnyolta, mondván:
egy igaz magyar ember vigyázzban áll, könnyezik, zászló, zászló, Himnusz, kokárda, trikolór tűzijáték, jó sok elcseszett pénz az ünneplésre”.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokkoló produkció.
Úgy véli, a magyar nemzeti érzésnek „lazábbnak” kellene lennie: példaként a francia szurkolókat említette, akik szerinte a párizsi olimpián végig ugrálva, sörözve énekelték saját himnuszukat.
Lazaságot, kérem! Legyen a magyar nemzeti érzés is inkább tejszínhab, mintsem vasbeton”
– írta Egri Viktor.
Az újságíró azt is hozzátette: szerinte nagyobb probléma, hogy a válogatott meccseken kötelezővé vált a Nélküled című dal közös éneklése, mert „ha már valami a Himnusz degradálása, akkor a Nélküled című közepeske giccsdalra a válogatott meccsein megkövetelt nézőtéri tisztelgés, és ezzel annak Himnusszal egy szinten történő kezelése, nem inkább az?”
A teljes bejegyzés itt elolvasható:
Kapcsolódó vélemény
A Himnusz bármilyen élő eléneklésétől fázom.
Nyitókép: Youtube-képernyőfotó