Ajsa Luna Himnusz Egri Viktor Nélküled hazaszeretet

Egri Viktor túlment minden határon: csúnyán kigúnyolta a Himnuszt, a Nélküledet pedig „közepeske giccsdalnak” nevezte

2025. augusztus 25. 19:12

„Lazaságot, kérem! Legyen a magyar nemzeti érzés is inkább tejszínhab, mintsem vasbeton” – fogalmazott az újságíró, Ajsa Luna előadására reagálva.

2025. augusztus 25. 19:12
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Dunakeszi Feszt szervezői bejelentették, hogy törlik Ajsa Luna szeptember 5-i fellépését, mert az énekesnő előadása szerintük 

sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez”.

A döntés hátterében az államalapítás ünnepén történt botrányos Himnusz-előadás áll, amely óriási közfelháborodást váltott ki.

A kérdéshez most Egri Viktor is hozzászólt saját Facebook-oldalán, ahol

egyértelműen relativizálta az énekesnő szereplését, miközben a nemzeti oldalt támadta.

Szerinte „Ajsa Luna a Himnusz-éneklési X-Faktor milliós létszámú zsűrije elé került, és megbukott. Különösen a magát nemzeti oldalnak nevező térfél ítészei háborodtak fel, és adtak is ennek hangot, (főleg hamisat), ami papírforma, mert az ő hazaszeretetük a nemzeti közhelyek formai végrehajtásán és betartatásán nyugszik”.

Egri hozzászólásában a Himnusz közös, méltóságteljes eléneklését is kigúnyolta, mondván: 

egy igaz magyar ember vigyázzban áll, könnyezik, zászló, zászló, Himnusz, kokárda, trikolór tűzijáték, jó sok elcseszett pénz az ünneplésre”

Úgy véli, a magyar nemzeti érzésnek „lazábbnak” kellene lennie: példaként a francia szurkolókat említette, akik szerinte a párizsi olimpián végig ugrálva, sörözve énekelték saját himnuszukat.

Lazaságot, kérem! Legyen a magyar nemzeti érzés is inkább tejszínhab, mintsem vasbeton”

– írta Egri Viktor. 

Az újságíró azt is hozzátette: szerinte nagyobb probléma, hogy a válogatott meccseken kötelezővé vált a Nélküled című dal közös éneklése, mert „ha már valami a Himnusz degradálása, akkor a Nélküled című közepeske giccsdalra a válogatott meccsein megkövetelt nézőtéri tisztelgés, és ezzel annak Himnusszal egy szinten történő kezelése, nem inkább az?

A teljes bejegyzés itt elolvasható: 

