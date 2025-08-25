Óriási a baj Németországban – kulcsterületen állt Orbán mellé a teljes baloldali sajtó!

A Die Zeit – zömében balliberális – olvasói közül egyesek azon merengenek, hogy

az okos ember inkább mielőbb szerez magának valahogyan sajátot, akármilyen kicsit

(„ha az állam, mint például Hollandia, olcsó hitellel segítene, azzal vélhetőleg nagyban meg lehetne előzni, hogy bérbeadók zsákmányolják ki az embereket”), mások pedig azt pedzegetik, hogy a bérlakáspiac újabb és újabb korlátozása nem hozza meg a beruházók kedvét a lakásépítéshez. Egy müncheni tanár arról számol be, hogy nem keveset keres, de még neki is a nettó bére egyharmadát emészti fel a nagyon is szerény kis bérelt lakása; tanítványai körében pedig

nem ritka, hogy hatan élnek egy kis lukban, noha mindkét szülő dolgozik.

A jobboldalibb-konzervatívabb Die Welt vonatkozó cikke alatt a hozzászólók egyrészt felvetik, hogy a lakáshiányt mintha elsősorban a nagyarányú bevándorlás okozná, különösen a szigorú és drága klímaügyi építési előírásokkal párosulva, másrészt utalnak arra, hogy ők mint lakástulajdonosok éveken át lemondtak az utazásokról, szórakozásról és egyéb kiadásokról, és a magas kamatokat is vállalták, hogy saját ingatlanjuk lehessen;

ezt javasolják a mai bérlőknek is.

Ugyanott több bérbeadó is megjegyzi: kikéri magának, hogy nyerészkedne – korábban akár évtizedekig nem emelték a lakbért, az utóbbi években viszont az energiaárak, a kötelező felújítások és egyéb költségek drasztikus növekedése és a különféle javításokat végző mesteremberek tarifájának meredek emelkedése miatt lakbéremelések nélkül ráfizetéses lenne nekik a lakáskiadás.

