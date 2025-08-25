Magyar Péter az SZDSZ naftalinszagú programjával kampányol – a kormány meg kér egy kávét

A magyar ember szeret saját lakóingatlanban élni – legalábbis ez látszik a hazai tulajdoni arányokból, amelyek szerint nemzetünk tagjainak közel 90 százaléka így tesz. Ennek valószínűleg az elmúlt idők messzeségébe nyúló okai lehetnek.

A magyar ember ugyanis a biztonságot keresi, mert történelmünk tragédiái által okozott transzgenerációs traumák erre késztetik.

A Magyar ember (mármint a Péter) is szeret saját lakóingatlanban élni. Van is neki egy szép nagy (vagyonnyilatkozata szerint 216 négyzetméteres) lakása Budapest egyik legdrágább kerületében, a Hegyvidéken. Van neki máshol is, de maradjunk csak ennél. A XII. kerületben körülbelül 1,5 millió forint egy lakás négyzetméterenkénti ára. Ki lehet számolni, mennyit ér az említett lakás. Magyar Péter egyébként saját bevallása szerint még gyerekkorában ajándékba kapott egy Gellért-hegyi lakást egy nénitől, akinek megdicsérte a virágait, szóval az önálló életének kezdete sem lehetett oly nehéz. E kis kitérő véletlenül sem prolihergelés akar lenni – ezzel az eszközzel épp a tiszás politikus szeret élni, például, amikor Orbán Viktor nyaralásáról posztol –, ellenben nagyon fontos háttérinformáció az ellenzéki politikus hitelességének megítéléséhez.

A Tisza párt elöke augusztus elején kapásból megtámadta a kormány által elindított Otthon Start Programot, amely 3 százalékos hitellel segíti a saját ingatlannal nem rendelkező fiatalok és idősebbek otthonteremtését. Majd rövid monológja végén közölte, hogy a TISZA Párt szociális és piaci alapú bérlakásprogramot hirdet. A szociális bérlakásokra természetesen szükség van ebben nincs vita. Az azonban

nem egészen világos, hogy Magyar Péter érti-e, mit jelent a „piaci” kifejezés.

Amennyiben nem érti, az is komoly gond, de ha érti, akkor pontosan tudja, hogy a bérlakás tulajdonosa a piacon elérhető legmagasabb árat fogja elkérni a lakásaiért. Azokért a bérlakásokért, amelyeket ő a fiataloknak kínál jövőképként. Persze lehet, hogy terveznek beépíteni a programban valamiféle féket vagy állami kiegészítést – ezt nem tudjuk, mert semmilyen konkrétumot nem tudtunk meg erről sem Magyar beszédéből, sem a TISZA Párt úgynevezett programjából, amely mindössze annyit tartalmaz: „A TISZA el fog indítani egy gradniózus, nagy bérlakásépítési programot, szociális és piaci alapú bérlakásépítési programot” (sic!). Persze a többi pont is ilyesféleképpen konkrét és részletes, de ne legyünk türelmetlenek, biztosan még dolgoznak a TISZA Párt kongresszusán sokat emlegetett szakmai munkacsoportokban szakmai alapon szakmai munkát végző SZAKÉRTŐK!