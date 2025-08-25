Ft
08. 25.
hétfő
magyar kormány Otthon Start Program bérlakásprogram MSZP Magyar Péter Fidesz Karácsony Gergely SZDSZ

Magyar Péter az SZDSZ naftalinszagú programjával kampányol – a kormány meg kér egy kávét

2025. augusztus 25. 05:27

Bérlakás kontra saját otthon – ezek a két politikai oldal ajánlatai. A magyar fiatalok pedig biztosan elég okosak ahhoz, hogy tudják, melyikkel nyernek.

2025. augusztus 25. 05:27
null
Pálfy Dániel Ábel

A magyar ember szeret saját lakóingatlanban élni – legalábbis ez látszik a hazai tulajdoni arányokból, amelyek szerint nemzetünk tagjainak közel 90 százaléka így tesz. Ennek valószínűleg az elmúlt idők messzeségébe nyúló okai lehetnek.

A magyar ember ugyanis a biztonságot keresi, mert történelmünk tragédiái által okozott transzgenerációs traumák erre késztetik.  

A Magyar ember (mármint a Péter) is szeret saját lakóingatlanban élni. Van is neki egy szép nagy (vagyonnyilatkozata szerint 216 négyzetméteres) lakása Budapest egyik legdrágább kerületében, a Hegyvidéken. Van neki máshol is, de maradjunk csak ennél.  A XII. kerületben körülbelül 1,5 millió forint egy lakás négyzetméterenkénti ára. Ki lehet számolni, mennyit ér az említett lakás. Magyar Péter egyébként saját bevallása szerint még gyerekkorában ajándékba kapott egy Gellért-hegyi lakást egy nénitől, akinek megdicsérte a virágait, szóval az önálló életének kezdete sem lehetett oly nehéz. E kis kitérő véletlenül sem prolihergelés akar lenni – ezzel az eszközzel épp a tiszás politikus szeret élni, például, amikor Orbán Viktor nyaralásáról posztol –, ellenben nagyon fontos háttérinformáció az ellenzéki politikus hitelességének megítéléséhez. 

A Tisza párt elöke augusztus elején kapásból megtámadta a kormány által elindított Otthon Start Programot, amely 3 százalékos hitellel segíti a saját ingatlannal nem rendelkező fiatalok és idősebbek otthonteremtését. Majd rövid monológja végén közölte, hogy a TISZA Párt szociális és piaci alapú bérlakásprogramot hirdet. A szociális bérlakásokra természetesen szükség van  ebben nincs vita. Az azonban 

nem egészen világos, hogy Magyar Péter érti-e, mit jelent a „piaci” kifejezés.

Amennyiben nem érti, az is komoly gond, de ha érti, akkor pontosan tudja, hogy a bérlakás tulajdonosa a piacon elérhető legmagasabb árat fogja elkérni a lakásaiért. Azokért a bérlakásokért, amelyeket ő a fiataloknak kínál jövőképként. Persze lehet, hogy terveznek beépíteni a programban valamiféle féket vagy állami kiegészítést – ezt nem tudjuk, mert semmilyen konkrétumot nem tudtunk meg erről sem Magyar beszédéből, sem a TISZA Párt úgynevezett programjából, amely mindössze annyit tartalmaz: „A TISZA el fog indítani egy gradniózus, nagy bérlakásépítési programot, szociális és piaci alapú bérlakásépítési programot” (sic!). Persze a többi pont is ilyesféleképpen konkrét és részletes, de ne legyünk türelmetlenek, biztosan még dolgoznak a TISZA Párt kongresszusán sokat emlegetett szakmai munkacsoportokban szakmai alapon szakmai munkát végző SZAKÉRTŐK! 

Node amennyiben árkorlátot vezetnének be vagy állami támogatással enyhítenék a bérleti díjat, az már nem lenne piaci alapú. Ilyet tehát biztosan nem csinálnak, mert a TISZA Párt körül gyülekező öregecskedő baloldali szakértők – többek közt – épp azt kritizálják a kormány otthonteremtési programjában, hogy nem a piachoz igazodik, és ezért rossz gazdasági helyzeten aránytalanul terheli a költségvetést. 

De honnan is olyan ismerős ezt az érvelés? Ja, megvan, a 2002-ben ismét összeállt MSZP-SZDSZ duó politikusaitól.

Aztán jöttek a piaci alapú devizahitelek. Szuper ötlet volt! Ja, nem. De a bérlakásprogram is régi baloldali kampányeszköz, hiszen jelen volt már az SZDSZ 2002-es programjában, de ezzel jött később a Momentum és az MSZP is, majd később a magyar politika legnagyobb élősködője, a szavazók nélkül többször is parlamenti képviselethez jutó Párbeszéd. Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt-jelölti kampányában is ezzel kampányolt, csak aztán egy hódmezővásárhelyi villamos (meg a Fidesz 2/3-os választási győzelme) következtében nem tudtuk meg, mi lett volna belőle. De az talán sejtet valamit, hogy bár ezzel kampányolt az általa megnyert főpolgármester-választáson, finoman fogalmazva sem számolhat be komoly sikerekről e téren (persze ezért is a kormányt teszi felelőssé, hiszen ő sosem tehet semmiről, ő csak úgy ott van, és aztán történnek a dolgok. A baloldali józsefvárosi polgármester a kampányában 1200 bérlakás rendbe tételét ígérte, majd első ciklusában ennek kevesebb mint 17 százalékát újították fel, majd a baloldali többségű képviselő testület ennek ellenére megemelte a bérleti díjakat

Magyar Péter és SZAKÉRTŐI tehát szakmai alapon kidolgozták

elővették ezt a rendkívül sikeres, naftalinszagú balliberális kampányelemet, mondván: erre biztos harapni fognak majd a „fiatalok”.

A kormány meg kér egy kávét. Mert egyrészt a magyar fiataloknak is van annyi esze, hogy tudják, mit válasszanak egy 25 évig fix ugyanolyan vagy kicsit nagyobb összegű törlesztőrészlet és a szinte biztosan folyamatosan emelkedő bérleti díj között. Pontosan tudják, hogy ahelyett, hogy a bérbeadó zsebét tömnék, jobb a saját tulajdonukba fektetni a pénzt. És ez még csak le sem köti őket, hiszen ha pár évre külföldre mennének tanulni, az Otthon Start Program keretében vett lakást akár bérbe is adhatják, vagy ha valamiért pénzre lesz szükségük, 5 év múlva el is adhatják és törleszthetik a nyereségből a fennmaradó tartozásukat a bank felé. 

Másrészt. Mármint– hogy ismét ezzel a képzavarral éljek – másrészt a kormány azért kér kávét, mert ahogy a bevezetőben említettem, a magyar ember szereti, ha saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. 

Amennyiben egy politikus egy otthon megteremtését kínálja nekik, egy másik meg azt, hogy bérleti díjat fizessenek, akkor ezt a meccset az előbbi nyeri, az biztos. Pláne, ha az a másik egy budai úrifiú, aki valószínűleg soha életében nem élt albérletben. 

Nem tartozom azon szerencsés emberek közé, akik saját ingatlanban kezdhették felnőtt életüket, ezért aztán jó pár évig kénytelen voltam lakást bérelni. Laktam Budapesten, vidéki kisvárosban és faluban is, különböző típusú ingatlanokban, különböző összegekért. Nem tudom pontosan összeszámolni, mennyi pénzem ment el lakásbérlésre, de valószínűleg jobb is így. Az viszont biztos, hogy ha az önálló életemet egy olyan államilag garantált 3 százalékos lakáshitellel kezdhettem volna, mint a szeptemberben induló Otthon Start Program, mostanra a megvásárolt lakásból nagyjából 30-40 négyzetméter az enyém lenne, és csak a többit kéne kifizetnem a banknak. Mivel az ingatlanárak időközben folyamatosan emelkedtek (ez a trend egyébként legalább 30 éve töretlen, és hosszú távon is az lesz) az is biztos, hogy ez a tulajdonrész többet érne, mint amennyiért azt a lakást anno megvettem volna. Tehát még ha valahol félidőben ki is szállnék a hitelből, bőven pénzemnél lennék, sőt nyertem volna az üzleten. 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

