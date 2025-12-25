Jézus születése és gyerekkora – a karácsony misztériuma

Ezzel egy időben a családjával időközben Názáretbe hazatért József álmában figyelmeztetést kapott egy angyaltól Heródes szándékáról, így a mennyei útmutatás alapján családjával együtt ideiglenesen Egyiptomba menekült.

Mit tudunk Jézus gyerekkoráról?

Jézust szülei a korabeli judaizmus előírásai szerint nevelték. Erre utal, hogy a születése utáni nyolcadik napon Mózes törvénye szerint körülmetélték, a későbbiekben minden évben felzarándokoltak pészah ünnepén Jeruzsálembe, illetve a szülés utáni megtisztulás Tórában előírt negyven napos időszakának elteltével József és Mária szintén felutaztak Jeruzsálembe, hogy az előírások alapján elsőszülött gyermekük életét megköszönve a Templomban áldozatot mutassanak be Istennek. (Ekkor két váratlan bizonyság is történt: egy Simeon nevű idős zsidó hívő prófétai módon felismerte a kisbabában a Messiást, illetve egy Anna nevű szintén idős prófétanő hasonlóképp kijelentést kapott arról, hogy ez a gyermek a próféták által megígért Megváltó.)

Nagyjából ezzel egy időben lehetett, hogy a Názáretbe hazatérő család az angyaltól az életükre leselkedő veszélyről figyelmeztetést kapott.

Jézus tehát két hónapos sem lehetett, amikor családja kényszerűen Egyiptomba távozott.

Hogy hol éltek, azt homályban hagyja a Biblia, de az a történelemből ismert, hogy Alexandriában ezidőtájt egy népes és heterogén zsidó kolónia élt, így ha József és családja nem akart szem előtt lenni, de mégis egy kulturálisan otthonos közegben akart meghúzódni, akkor ez az ókori metropolisz alkalmas lehetett arra.

Csak Heródes i.e. 4-ben bekövetkezett halála után tértek haza Galileába – vagyis Jézus négyéves koráig élt Egyiptomban. Azért Galileába tértek vissza, mert Júdea és Szamária területén Heródes halála után annak kegyetlenkedéseiről hírhedt fia, Arkhelaosz uralkodott, a család pedig nem akart újabb bajt a maga számára, Galilea nyugodtabb tartománynak bizonyult.

A Szentírás szerint Jézus Názáret városában nevelkedett, erről azonban semmilyen részletet nem árul el a szöveg, csupán annyit, hogy a gyerek mind fizikailag, mind bölcsességben szépen fejlődött, erős volt „szellemben”, engedelmes a szüleinek, „Isten kegyelme volt rajta”, és „kedves volt mind Isten, mind az emberek előtt”.

Egy érdekes történetet azonban kibont az Írás, ez pedig Jézus rituális felnőtté válásának, bar micvójának idejére tehető: a szöveg szerint 12 éves korában szüleivel felmentek az egyik zarándokünnepen Jeruzsálembe (a szöveg alapján ez talán i.sz. 5 őszén a szukkót, vagy 6 tavaszán a pészah ünnepe lehetett). Az ünnep elteltével a hazatérő tömegben együtt vonultak a rokonokkal, ismerősökkel, és a szülei csak órák elteltével észlelték, hogy a fiuk nincs a hátramaradó ismerősök között, és ők sem tudnak Jézus hollétéről, így Józsefék azonnal visszatértek érte Jeruzsálembe. A tömegben végül három napi (!) keresés után leltek rá: a Templomban volt, és az ott vitatkozó-elemző írástudó, törvénytanító rabbik magukon kívül voltak (az itt használt eredeti görög kifejezés az extázis) a megdöbbenéstől, hogy egy tinédzser ifjú hogyan tudhat ennyit az Írásokról. Anyja feddő szavaira Jézus ezt válaszolta: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom?” – ezeket a szavakat édesanyja megjegyezte, hiszen foganása óta férjével együtt pontosan emlékeztek arra, hogy fiukról azt a kijelentést kapták, hogy a zsidók Messiása lesz.

A templomi jelenet mégis rávilágít arra, hogy ezt a szülők – vélhetően féltésből – talán nem mindig tudták elfogadni, ugyanakkor arra is, hogy Jézus már felnőtté válása kapujában, 12 évesen tudta, hogy Ő a Messiás.

Józsefnek és Máriának Jézus születése után több gyereke született, a Mk 6:3-ből ismerjük öccsei neveit is: Jakab, József, Júdás, Simon, és a szöveg több húgra is utal, megnevezés nélkül. Testvérei nem hittek Jézus messiási mivoltában, de halála és feltámadása után azonnal a tanítványokhoz csatlakoztak, erre utal az ApCsel 1:14-es vers. A messiás követőivé válva két testvére, Jakab és Júdás később a szentírási kánonban egy-egy apostoli levelet írtak, Jakab pedig a jeruzsálemi központi gyülekezet nagy tekintélyű vezetője lett, egészen kivégzéséig.

A fent idézett Márk evangéliumbeli igerészből tudjuk azt is, hogy Jézust a helybeli kortársai ácsként ismerték, ahogy apját is (Mt 13:55), vagyis apja mellett ezt a szakmát tanulta ki, és ebben is dolgozott felnőttkorában, vélhetően egészen addig, míg nyilvános igehirdetői szolgálatát meg nem kezdte.

Ez minden bizonnyal i.sz. 29. tavaszán történt – a dátumot onnan tudjuk, hogy Keresztelő János fellépését a Biblia (Lk 3:1-2) viszonylag konkrétan megadja: Tiberius császár uralkodásának 15. évét nevezi meg, ami az i.sz. 28. év második, illetve a 29. év első felét jelenti.

Tudjuk a szövegből, hogy Jézus azzal az igénnyel, hogy őt Isten Fiának tekintsék, először a nagy nyilvánosság előtt Jeruzsálemben egy pészah ünnepen lépett fel, ez pedig i.sz. 29 tavaszán történhetett.

Időben visszafelé nézve tehát az eseménysort: az ominózus pészah előtt néhány nappal tette első csodáját a galileai Kánában, amikor egy esküvőn nagy mennyiségű (hat darab, egyenként 100 literes kőkorsóban tárolt, kézmosáshoz használandó) vizet borrá változtatott; és ekkor már vele voltak első tanítványai, akiket kicsivel korábban Názáretből a Galileai-tó partjára költözve hívott el a követésére (köztük Zebedeus fiait, Jakabot és Jánost is, akik a hagyomány szerint anyja testvérének, Saloménak a fiai, vagyis az ő unokatestvérei voltak); de mindezek előtt Keresztelő Jánoshoz elmenve megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és 40 napot a pusztában töltött, hogy a Sátánnal is konfrontálva erőt gyűjtsön hároméves szolgálatához.

Az evangéliumok szerint ekkor Jézus a harmincas éveiben járt (Lk 3:23), a fenti számolási logika alapján 36 éves lehetett – és éppen három évvel később, i.sz. 32 tavaszán, pészah ünnepén fogták el, ítélték el, és végezték ki.

A korabeli átlagéletkor szerint Jézus akkor már egy élete derekán járó, inkább már középkorú, de még ereje teljében lévő férfi volt, abban a férfikorban, amikor az ember a kortárs görög filozófusok szerint már mindent megismert, ami az életben fontos, minden élettapasztalaton átment, ami a sorsunkban számít.

Mit mond a Szentírás Jézus isteni (és testi) természetéről?

Jézusról ő maga, a próféták és a Szentírás többi kortárs szerzői is olyat állítanak, amit soha korábban (és azóta sem) állítottak emberről: Istennel lényegi természetében egyenlő; a Szentháromság második személye, Isten Fia az emberiség megváltójaként, Krisztusként az Atya megbízásából és a Szent Lélek közvetítésével egy különlegesen teremtett emberi spermium formájában egy szent asszony, Mária beleegyezésével annak méhében megfogant, ott kifejlődött, megszületett, vagyis emberré lett.

Sőt, nemcsak emberi testet vett fel, de testében, lelkében, szellemében, teljes emberi mivoltában átélte az emberi sors minden nyűgét, baját, lelki megrázkódtatásait, testi betegségeit, korlátoltságait, hiányait, fájdalmait, metafizikai félelmét, mindezt úgy, hogy 36 éves koráig egy átlagos (mégis kivételes) zsidó emberként élt, utána három évig csodatevő prédikátor rabbiként felforgatta Izrael szinte minden részét, majd 39 éves korában a szanhedrin istenkáromlás vádjával elfogatta, és kérésére a római hatóságok halálra ítélték és kivégezték.

Az evangélium üzenete az, hogy három nap múlva – ahogy előre jelezte – testben feltámadt. A halál nem tarthatta fogva, ugyanis teljes 39 évét úgy élte itt a földön, hogy nem követett el bűnt. És ezért képessé vált betölteni a Megváltó szerepét: nem a saját, hanem mindenki más bűneiért halt meg, kifizetve a bűneinkért a váltságdíjat.

„Én és az Atya egy vagyunk” – állította Jézus az egyik prédikációjában. János apostol ezzel a gondolattal kezdi evangliumát: „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige”. (...) „És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:1, 14), aztán a legkedvesebb tanítvány, a szemtanú így folytatja a Mestert idézve: „Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok” (Jn 10:38), vagy: „Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él” (Jn 11:25).

Pál apostol írja Krisztusról: „Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban”

(Zsid 1:2), vagy egy másik levelében: „Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön” (Kol 1:15-16).

Néhány ige Jézus isteni, krisztusi természetéről, de a Szentírás sokat elárul Jézus testi származásáról is, miután két evangéliumban is hosszú nemzetséglista jeleníti meg felmenői sorát egészen Ádámig, illetve Ábrahámig. Mindkettőből kiderül, hogy Jézus felmenői között a zsidóság nagyjai szerepelnek, a Messiás etnikailag zsidó származású férfi volt.

Máté evangéliuma elsősorban zsidó hallgatóknak íródott, Jézust a zsidók királyaként, Ábrahám leszármazottjaként, Dávid fiaként mutatja be.

Mivel az első századi judaizmusban még az apai leszármazás volt a törvényes öröklési-származási rend, ezért Máté az apa, József felmenőit veszi sorba, annak ellenére, hogy Jézus vér szerint nem volt József fia, halachikus szempontból viszont igen.

Lukács elsősorban a pogány háttérből érkező keresztényeknek szánta írását, Jézust ennek szellemében a világ (vagyis: minden ember) Megváltójaként ábrázolja. Maga a leszármazói névsor is túlfut a zsidók Ábrahámtól keltező eredet-origóján, és egészen minden ember őséig, Ádámig nyúlik vissza. Az evangélium Mária felmenőit veszi számba, nemzetségtáblázata Jézus valós vérségi leszármazási láncát mutatja meg, azokat az embereket, akiktől emberi természetét, genetikai adottságait örökölte: Júda törzséből jött, Dávid közvetlen leszármazottja volt.

És most is az, hiszen ebben a testben támadt fel, és ebben a feltámadott, átlényegült testben ment fel a Mennybe a Fiú, és ült vissza az Atya, a mindenható Isten jobbjára.

