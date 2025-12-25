Orbán Viktor felrobbantotta az internetet: erre az ellencsapásra még a balliberálisok sem számítottak

A kormányfő Tusnádfürdőn bejelentette azt is, hogy az első digitális polgári kört már megalapították, elsősorban a civil szféra szereplőinek bevonásával.

Elmondta: akik vállalják polgári, nem baloldali meggyőződésüket, gyakran támadásoknak vannak kitéve, ezért a digitális polgári köröket a „szétrombolás kultúrájának” ellenpontjaként hozták létre.

Felidézte, hogy a digitális agresszió ellensúlyozására korábban már létrejött a Harcosok Klubja, ugyanakkor nem mindenki számára vállalható a közvetlen politikai küzdelem. Számukra olyan teret kívánnak biztosítani, ahol konfliktusok nélkül vehetnek részt az országépítésben. Orbán Viktor szerint, mivel a baloldali és globalista szereplők már jelen vannak az online térben, a kormányoldalnak „digitális honfoglalásra” van szüksége, amelynek része egyfajta politikai és közösségi védelem, valamint egy „nemzeti algoritmus” és „morális forráskód” kialakítása.

Digitális Polgári Kör: számtalan közösség alakult, hogy kiálljanak a valódi értékek mellett

Időközben ismertté vált számos, már működő DPK-k listája, valamint azok vezetőinek névsora is.