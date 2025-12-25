Orbán Viktor felrobbantotta az internetet: erre az ellencsapásra még a balliberálisok sem számítottak

„A véleménydiktatúra ellen indulunk!” – új front nyílt a digitális térben
Kavecsánszki Ádám, a a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke nyilatkozott a Digitális Polgári Körök jelentőségéről.
A miniszterelnök szerint a virtuális tér ma ellenséges terület, amelyet meg kell hódítani, politikai és közösségi immunrendszerrel megerősítve. Ezért jönnek létre, ezért tarolnak a digitális polgári körök.
Mint minden évben, idén is kiemelt figyelem kísérte Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét. A miniszterelnök hangsúlyozta: a szuverén, nemzeti érdekeit érvényesítő Magyarországhoz „digitális polgári erőre” van szükség, ezért digitális polgári körök (DPK) létrehozását jelentette be. Azóta töretlen a DPK-k sikere, a jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív közösség fel tudta venni a küzdelmet a „szétrombolás kultúrájával” szemben.
A miniszterelnök kiemelte, hogy ezek a szervezetek ugyan a választások szempontjából is fontosak, de jelentőségük azon messze túlmutat. Megfogalmazása szerint a jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív közösségnek a virtuális térben is jelen kell lennie, amelyet jelenleg ellenséges területnek tart. Felidézte, az elmúlt másfél évtizedben a közösségi élet jelentős része áttevődött az online térbe.
A kormányfő Tusnádfürdőn bejelentette azt is, hogy az első digitális polgári kört már megalapították, elsősorban a civil szféra szereplőinek bevonásával.
Elmondta: akik vállalják polgári, nem baloldali meggyőződésüket, gyakran támadásoknak vannak kitéve, ezért a digitális polgári köröket a „szétrombolás kultúrájának” ellenpontjaként hozták létre.
Felidézte, hogy a digitális agresszió ellensúlyozására korábban már létrejött a Harcosok Klubja, ugyanakkor nem mindenki számára vállalható a közvetlen politikai küzdelem. Számukra olyan teret kívánnak biztosítani, ahol konfliktusok nélkül vehetnek részt az országépítésben. Orbán Viktor szerint, mivel a baloldali és globalista szereplők már jelen vannak az online térben, a kormányoldalnak „digitális honfoglalásra” van szüksége, amelynek része egyfajta politikai és közösségi védelem, valamint egy „nemzeti algoritmus” és „morális forráskód” kialakítása.
Időközben ismertté vált számos, már működő DPK-k listája, valamint azok vezetőinek névsora is.
Utóbbi digitális közösség szószólóját külön is megszólaltatta a Mandiner. Balatoni azt mondta, céljuk, hogy megvédjék Magyarország kultúráját, nyelvét és identitását az online világban is. Kifejtette, a digitális világban is lehet építeni, együttműködni, és gyorsan megosztani véleményeket, ezáltal elősegítve a társadalmi párbeszédet.
Balatoni Katalin neveléstudományi kutató kifejtette, a digitális világban is lehet építeni, együttműködni, és gyorsan megosztani véleményeket, ezáltal elősegítve a társadalmi párbeszédet.
A Fradi DPK-ról Horváth K. József publicistánk írt, aki azután ragadott tollat, hogy az ellenzéki médiumok célkeresztbe vették ezt a közösséget is. Holott – mint írta – nem szabad elvitatni attól a kétmillió Fradi-szimpatizánstól, hogy világnézete legyen, hogy Magyarország jövőjéről úgy gondolkodjanak, ahogy az szívük szerint való. Az ország ötödéről van szó, kéri még nagyobb tisztelettel népszerű írásában.
Nagyon szíven ütötte az ellenzéki médiumokat, hogy megalakult a Fradi Digitális Polgári Kör. Horváth K. József írása.
De a Mandiner például ott volt a migrációellenes digitális polgári kör megalakulásakor, amelynek alapítói között megtalálhatjuk Dezső Tamást, Migrációkutató Intézet főigazgatóját, Rétvári Bence miniszterhelyettest, Dömötör Csaba EP-képviselőt, Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját és Pócza Istvánt, a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatóját. Utóbbi arról beszélt a megnyitón – amely majdhogynem egybeesett az úgynevezett röszkei csata tízéves évfordulójával –, Magyarország déli határszakaszának ostromára emlékezni és emlékeztetni kell. Mint fogalmazott,
három fontos üzenete van a migrációellenes DPK-nak: a migrációt meg kell állítani, Európát meg kell védeni, a kultúránkat pedig meg kell őrizni.
A digitális polgári körök (DPK-k) megalapítása amellett, hogy az online térben is megerősítették a jobboldali jelenlétet, még egy dolog miatt hasznosak lehetnek a kormánypártoknak a 2026-os választáson, de hosszú távon is:
olyan országosan vagy helyi szinten ismert arcok, művészek, vállalkozók, sportolók, gazdák, orvosok, tudósok, értelmiségiek mutatták meg magukat mint a polgári értékek elkötelezett képviselői és a polgári oldal támogatói, akikről eddig nem feltétlenül volt köztudott, milyen értékrendet vallanak.
Az első, úgymond offline fórum szeptember 20-án történt, a Papp László Arénában rendezték meg a DPK első, országos találkozóját, ahol felbukkantak a fentebb említett közéleti személyiségek a jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív közösség térfelén. Azóta több nagyvárosban is tartottak már gyűlést a digitális polgári körök, a háború árnyéka miatt Háborúellenes Gyűlés néven.
