Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
08. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Digitális Polgári Kör Dibusz Dénes baloldal

A fradisták szabadok, és azok is akarnak maradni, ezért alapítanak Digitális Polgári Kört

2025. augusztus 17. 21:48

Nagyon szíven ütötte az ellenzéki médiumokat, hogy megalakult a Fradi Digitális Polgári Kör, amelynek tagjai természetesen a kétmillió körüli zöld-fehér szimpatizásból kerülnek ki.

2025. augusztus 17. 21:48
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Nagyon szíven ütötte az ellenzéki médiumokat, hogy megalakult a Fradi Digitális Polgári Kör, amelynek tagjai természetesen a kétmillió körüli zöld-fehér szimpatizásból kerülnek ki. Olyanok, mint Lotfi Begi, a népszerű lemezlovas, aki más fradista rendezvényeken is fellép egyszerűen azért, mert szereti a csapatot, szereti a Ferencvárost. De ott van Rákosi Gyula, az egyetlen magyar európai kupagyőztes csapat tagja, aki számtalanszor megvallotta, hogy 

életem a Ferencváros.” 

Ott van Dibusz Dénes is, aki civil állampolgárként, több gyermekes apaként rokonszenvez azzal a családközpontú szellemiséggel, amit a kormánypárt képvisel. Kivételnél nélkül olyan emberek, akiknek elsősorban a sport, a Ferencváros, a fontos. De tudják azt is, hogy amennyiben nem a jelenlegi kormánypárt lenne hatalmon, akkor az egyesület sorsa kudarcra van ítélve. Ha ők részt vállalnak a Fradi Digitális Polgári Kör munkájában, akkor azért teszik, hogy a számukra a mindent jelentő egyesületük megmaradjon.

És akkor jön a népszavás Németh Péter, és felemlegeti a szocializmus idején fel-felbukkani „vicces” mondást, hogy nem minden fradista fasiszta, de minden fasiszta fradista. Emlékeztetett arra is, hogy a Fradit a pártállamban jobboldali, nyilas csapatként tételezték, nyilván azért, hogy fradisták féljenek csapatukat támogatni. Érdekes, hogy az ország legnagyobb szurkolótábora ennek ellenére nem fogyatkozott meg. 

Ízléstelen dolog ilyet fölemlegetni, mert a nyilas uralmat nem a magyarok akarták, Szálasit nem a nép választotta, hanem német segítséggel, puccs révén került hatalomra.  S amikor Szálasinak teljhatalmat szavaztak, akkor a 372 tagú parlamentnek csak 55 tagja jelent meg. Ergo hivatalosan meg se választották. A józan többség így tiltakozott a mindössze öt hónapig fennálló borzalom ellen. Hiába ültették az Fradi elnöki székébe Jaross Andort, attól még a fradisták nem lettek nyilasok, nácik, fasiszták, csak az utánuk jövő negyven éves kommunista uralom akarta ezt elhitetni a társadalommal, irigyelve a zöld-fehér klub történelmi népszerűségét, amely a mai napig fennmaradt.  
Nem véletlen, hogy a komcsi ellenzéki sajtó a mai napig ezzel próbálja sötét színben feltüntetni a Ferencvárost, ami – nyugodtan megállapítható – halott ügy. 
Kubatov Gábor klubelnököt most azzal támadják, hogy korábban kijelentette, a politikát távol kell tartani a sporttól. S azt állítják, hogy a Fradi Digitális Polgári Kör ezzel szembe megy. 

De miért menne szembe? Akik ilyet mondanak, azok 

elvitatják attól a kétmillió Fradi szimpatizánstól, hogy világnézete legyen, hogy Magyarország jövőjéről úgy gondolkodjanak, ahogy az szívük szerint való. Az ország ötödéről van szó, kérem tisztelettel. 

Persze tudjuk, a fő baj az, hogy közöttük is kisebbségben vannak az ellenzéki gondolkodásúak. Akik nem tiltakoznának nagyon az ellen, ha egy balos hatalom szépen felszámolná az egyesületet. Németh ezt persze tagadja, cáfolva az klubelnök állítását, miszerint „ha baloldal megnyeri a választást, az FTC semmi jóra nem számíthat. Kubatov a klub történetét is átrajzolta: szerinte az FTC 1990-re csődközeli állapotba.”
Sajnos ez egyáltalán nem történet átrajzolás, hanem a valóság. 

 A Börtönbe zárt Fradi szív? című könyvemben felidéztem, hogy Gyurcsány sportminiszterként először megígérte, hogy hozzájárul az egyesület eladásához. Azt kérte az akkori elnöktől, Furulyás Jánostól, hogy amig elkészül a szerződés, kb. két hét, addig ne nyilatkozzanak a megállapodásról.  Aztán se a szerződés nem született meg, se Gyurcsányt nem lehetett elérni, még telefonon se.  

Kubatov Gábor tehát nem túlzott, amikor azt mondta, ha a baloldal nyer, akkor a Fradi semmi jóra nem számíthat. Ezek után csodálkoznak, hogy hamar összeállt a zöld fehér digitális polgári kör? 

Szemére vetik a Fradi-elnöknek, hogy politikusként, országgyűlési képviselőként látja el a feladatát. A kérdés az, tudják-e a bírálók, hogy ez az indulástól kezdve jellemző a klubra. Springer Ferenc alapító ugyanolyan országgyűlési képviselő volt, mint Kubatov Gábor. Mi változott? – kérdezhetjük.
Némethet a Fradi Digitális Polgári Körtől megüti a guta, mert szerinte előírták a fradistáknak hol a helyük. 

Csak jelzem, ez nem a Tisza párt, ahol Manfred Weber előírja Magyar Péternek, hogy milyen magyarellenes politikát kell kövessen, amit a Népszava ezerrel támogat. 

A magyarok, köztük a fradisták szabadok, és azok is akarnak maradni. Ha ehhez hozzásegít a digitális polgári kör, akkor csatlakoznak hozzájuk. 

Kubatov Gábor Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. augusztus 17. 22:33
Újabb szög a pszichopata koporsójába.
Válasz erre
0
0
kistv
2025. augusztus 17. 22:30
elvitatják attól a kétmillió Fradi szimpatizánstól. Mi szükség van akkor folyamatos állami dotációra? A Fradi működtetése 2022-ben 21,6 milliárd forintba került, az adó elszámolása után 7 milliós veszteséggel zárta az évet. A bevétel több mint fele közpénzből érkezett támogatás, a központi költségvetésből 13,9 milliárdot kapott a sportegyesület, további majdnem öt milliárdot a Honvédelmi Minisztérium állt. Ennyi ember már igazán összedobhadta volna nekik ezt a csekély összeget.
Válasz erre
0
2
Kanmacska
2025. augusztus 17. 22:03
Hajrá Fradi!
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. augusztus 17. 22:00
Hajrá FRADI!
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!