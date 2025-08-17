A fradisták szabadok, és azok is akarnak maradni, ezért alapítanak Digitális Polgári Kört

Nagyon szíven ütötte az ellenzéki médiumokat, hogy megalakult a Fradi Digitális Polgári Kör, amelynek tagjai természetesen a kétmillió körüli zöld-fehér szimpatizásból kerülnek ki. Olyanok, mint Lotfi Begi, a népszerű lemezlovas, aki más fradista rendezvényeken is fellép egyszerűen azért, mert szereti a csapatot, szereti a Ferencvárost. De ott van Rákosi Gyula, az egyetlen magyar európai kupagyőztes csapat tagja, aki számtalanszor megvallotta, hogy

életem a Ferencváros.”

Ott van Dibusz Dénes is, aki civil állampolgárként, több gyermekes apaként rokonszenvez azzal a családközpontú szellemiséggel, amit a kormánypárt képvisel. Kivételnél nélkül olyan emberek, akiknek elsősorban a sport, a Ferencváros, a fontos. De tudják azt is, hogy amennyiben nem a jelenlegi kormánypárt lenne hatalmon, akkor az egyesület sorsa kudarcra van ítélve. Ha ők részt vállalnak a Fradi Digitális Polgári Kör munkájában, akkor azért teszik, hogy a számukra a mindent jelentő egyesületük megmaradjon.

És akkor jön a népszavás Németh Péter, és felemlegeti a szocializmus idején fel-felbukkani „vicces” mondást, hogy nem minden fradista fasiszta, de minden fasiszta fradista. Emlékeztetett arra is, hogy a Fradit a pártállamban jobboldali, nyilas csapatként tételezték, nyilván azért, hogy fradisták féljenek csapatukat támogatni. Érdekes, hogy az ország legnagyobb szurkolótábora ennek ellenére nem fogyatkozott meg.

Ízléstelen dolog ilyet fölemlegetni, mert a nyilas uralmat nem a magyarok akarták, Szálasit nem a nép választotta, hanem német segítséggel, puccs révén került hatalomra. S amikor Szálasinak teljhatalmat szavaztak, akkor a 372 tagú parlamentnek csak 55 tagja jelent meg. Ergo hivatalosan meg se választották. A józan többség így tiltakozott a mindössze öt hónapig fennálló borzalom ellen. Hiába ültették az Fradi elnöki székébe Jaross Andort, attól még a fradisták nem lettek nyilasok, nácik, fasiszták, csak az utánuk jövő negyven éves kommunista uralom akarta ezt elhitetni a társadalommal, irigyelve a zöld-fehér klub történelmi népszerűségét, amely a mai napig fennmaradt.

Nem véletlen, hogy a komcsi ellenzéki sajtó a mai napig ezzel próbálja sötét színben feltüntetni a Ferencvárost, ami – nyugodtan megállapítható – halott ügy.

Kubatov Gábor klubelnököt most azzal támadják, hogy korábban kijelentette, a politikát távol kell tartani a sporttól. S azt állítják, hogy a Fradi Digitális Polgári Kör ezzel szembe megy.

De miért menne szembe? Akik ilyet mondanak, azok

elvitatják attól a kétmillió Fradi szimpatizánstól, hogy világnézete legyen, hogy Magyarország jövőjéről úgy gondolkodjanak, ahogy az szívük szerint való. Az ország ötödéről van szó, kérem tisztelettel.

Persze tudjuk, a fő baj az, hogy közöttük is kisebbségben vannak az ellenzéki gondolkodásúak. Akik nem tiltakoznának nagyon az ellen, ha egy balos hatalom szépen felszámolná az egyesületet. Németh ezt persze tagadja, cáfolva az klubelnök állítását, miszerint „ha baloldal megnyeri a választást, az FTC semmi jóra nem számíthat. Kubatov a klub történetét is átrajzolta: szerinte az FTC 1990-re csődközeli állapotba.”

Sajnos ez egyáltalán nem történet átrajzolás, hanem a valóság.

A Börtönbe zárt Fradi szív? című könyvemben felidéztem, hogy Gyurcsány sportminiszterként először megígérte, hogy hozzájárul az egyesület eladásához. Azt kérte az akkori elnöktől, Furulyás Jánostól, hogy amig elkészül a szerződés, kb. két hét, addig ne nyilatkozzanak a megállapodásról. Aztán se a szerződés nem született meg, se Gyurcsányt nem lehetett elérni, még telefonon se.

Kubatov Gábor tehát nem túlzott, amikor azt mondta, ha a baloldal nyer, akkor a Fradi semmi jóra nem számíthat. Ezek után csodálkoznak, hogy hamar összeállt a zöld fehér digitális polgári kör?

Szemére vetik a Fradi-elnöknek, hogy politikusként, országgyűlési képviselőként látja el a feladatát. A kérdés az, tudják-e a bírálók, hogy ez az indulástól kezdve jellemző a klubra. Springer Ferenc alapító ugyanolyan országgyűlési képviselő volt, mint Kubatov Gábor. Mi változott? – kérdezhetjük.

Némethet a Fradi Digitális Polgári Körtől megüti a guta, mert szerinte előírták a fradistáknak hol a helyük.

Csak jelzem, ez nem a Tisza párt, ahol Manfred Weber előírja Magyar Péternek, hogy milyen magyarellenes politikát kell kövessen, amit a Népszava ezerrel támogat.

A magyarok, köztük a fradisták szabadok, és azok is akarnak maradni. Ha ehhez hozzásegít a digitális polgári kör, akkor csatlakoznak hozzájuk.

Kubatov Gábor Facebook-oldala