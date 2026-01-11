Ft
01. 11.
vasárnap
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Venezuela Kuba Trump

Trump újabb országnak adott ultimátumot: kemény fellépést helyezett kilátásba

2026. január 11. 17:32

Az Egyesült Államok újabb kemény hangú figyelmeztetést intézett egy kommunista rezsim felé, miután Washington szerint alapjaiban rendeződött át a térség politikai helyzete. Trump világossá tette, hogy Kuba csak akkor kerülheti el a súlyos következményeket, ha időben megállapodásra jut az Egyesült Államokkal.

2026. január 11. 17:32
null

Az amerikai elnök vasárnap reggel közösségi oldalán tette világossá, hogy Trump figyelme Kubára irányul, miután az Egyesült Államok elfogta a venezuelai vezetőt, Nicolás Madurót. A Daily Mail beszámolója szerint Washington ezzel egy időben alapvetően átrendezte a venezuelai olaj és pénzügyi támogatások sorsát is.

Trump kemény üzenete Kubának

A brit lap szerint Donald Trump egyértelműen jelezte, hogy Kuba többé nem számíthat Venezuelából érkező olajra és pénzügyi forrásokra. Az amerikai elnök arra figyelmeztette a kommunista rezsimet, hogy ideje megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, mielőtt túl késő lenne.

Trump bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Kuba hosszú éveken át jelentős mennyiségű olajból és pénzből élt, amelyet Venezuelától kapott. Cserébe Havanna biztonsági szolgálatokat biztosított a venezuelai vezetők számára, ám az amerikai álláspont szerint ennek most vége. Az elnök szavai szerint az Egyesült Államok venezuelai akciója során számos ember vesztette életét, köztük a kubai hadsereg és hírszerzés tagjai is, akik Maduro védelmét látták el. A Daily Mail idézi Trump kijelentését, miszerint Venezuela többé nem szorul ezekre a szolgálatokra, mert az Egyesült Államok biztosítja a védelmét.

A cikk felidézi, hogy Kuba régóta erősen függött a venezuelai olajszállításoktól, amelyek alapvető szerepet játszottak az ország gazdaságának működésében. Miután Maduro elfogását követően Washington elérte, hogy Venezuela olaját az Egyesült Államokba irányítsák, Havanna egyik legfontosabb támasza gyakorlatilag megszűnt.

Az amerikai hírszerzés előrejelzései szerint a venezuelai támogatások elvesztése drámai hatással lehet Kuba politikai és gazdasági jövőjére. 

A Central Intelligence Agency jelentése alapján az olajimport kiesése komoly belső feszültségeket okozhat az országban, és tovább mélyítheti a már meglévő gazdasági problémákat.

Trump figyelmeztette Kubát, hogy csak megállapodással kerülheti el a gazdasági összeomlást. Az Egyesült Államok új irányt szabna Havannának.
Trump figyelmeztette Kubát, hogy csak megállapodással kerülheti el a gazdasági összeomlást. Az Egyesült Államok új irányt szabna Havannának.
Forrás: SAUL LOEB, Pablo PORCIUNCULA / AFP

Washington szerint Kuba válaszút előtt áll

A Daily Mail cikke szerint az amerikai elnök világossá tette, hogy a jelenlegi helyzetben Kuba számára már nincs sok mozgástér. Trump álláspontja szerint Havannának gyors döntést kell hoznia, ha el akarja kerülni a további elszigetelődést és a gazdasági nehézségek elmélyülését.

A beszámoló arra is kitér, hogy Kuba nem az еgyetlen ország Trump radarján. 

Az amerikai elnök korábban más térségekkel kapcsolatban is határozott kijelentéseket tett, ami azt jelzi, hogy Washington a venezuelai fordulat után új külpolitikai korszakot kíván nyitni, amelyben keményebb fellépést alkalmaz azokkal szemben, akik nem hajlandók megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
akitiosz
2026. január 11. 18:46
Na és miről, miben akar megállapodni Kubával? Ez valahogyan kimaradt az egész cikkből. Kubától biztosan nem olajat akar. Szivart, vagy mit?
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. január 11. 18:43
Miért veszítette el Németország, Hitler a II. világháborút? Mert rossz stratégiát követett. Addig addig gyűjtögette az újabb és újabb ellenségeket ameddig már lehetetlenné nem vált a győzelem.
Válasz erre
1
0
tasijani22000
•••
2026. január 11. 18:40 Szerkesztve
Még egyszer: - A Patkányhorda SOHA!!!!! nem fogja kifizetni a tartozását! Nem fizette ki az I. és a II. Világháború előtt sem! És azért nem, mert az volt a terv, hogy nem számít mennyire lesz eladósodva, mert ELEVE AZ VOLT A TERV, HOGY AZ ADÓSSÁG NEM LESZ MEGADVA SOHA! Venezuela olaja micsoda? - Ugyanaz, mint Grönland, vagy Ukrajna, vagy Irán: FEDEZET az adósságra! Ugyanez igaz Irak és Líbia olajára IS! És a sor végtelen! Azerbajdzsánt már szinte felvásárolták és ha Irán IS meglesz, akkor háborút indíthatnak Oroszország ellen délről IS... Ez a cionáci világuralom végső csatája, amiről ez a film IS szól: videa.hu/videok/film-animacio/ima-az-armageddonert-2024-202497thriller-dokumentum-TrkODstYxccVuOtk Nem jókedvemből tukmálom 2 éve...
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. január 11. 18:31
Miért érzem úgy, hogy elszabadult az 1920-as évek Chicago-i maffia háborús eljárási módja az USA nagypolitikában? Aki nem nekem fizeti a védelmi pénzt, nem az én halpiacomon vásárol, nem az én gyűrűmet csókolja, az halál fia!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!