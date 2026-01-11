Trump újabb országnak adott ultimátumot: kemény fellépést helyezett kilátásba

Az amerikai elnök vasárnap reggel közösségi oldalán tette világossá, hogy Trump figyelme Kubára irányul, miután az Egyesült Államok elfogta a venezuelai vezetőt, Nicolás Madurót. A Daily Mail beszámolója szerint Washington ezzel egy időben alapvetően átrendezte a venezuelai olaj és pénzügyi támogatások sorsát is.

Trump kemény üzenete Kubának

A brit lap szerint Donald Trump egyértelműen jelezte, hogy Kuba többé nem számíthat Venezuelából érkező olajra és pénzügyi forrásokra. Az amerikai elnök arra figyelmeztette a kommunista rezsimet, hogy ideje megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, mielőtt túl késő lenne.