Trump újabb országnak adott ultimátumot: kemény fellépést helyezett kilátásba

Trump nem viccel: Venezuela után ez az ország lehet a következő célpontja
Olaj ott nincs, drogkartellek annál inkább.
Az Egyesült Államok újabb kemény hangú figyelmeztetést intézett egy kommunista rezsim felé, miután Washington szerint alapjaiban rendeződött át a térség politikai helyzete. Trump világossá tette, hogy Kuba csak akkor kerülheti el a súlyos következményeket, ha időben megállapodásra jut az Egyesült Államokkal.
Az amerikai elnök vasárnap reggel közösségi oldalán tette világossá, hogy Trump figyelme Kubára irányul, miután az Egyesült Államok elfogta a venezuelai vezetőt, Nicolás Madurót. A Daily Mail beszámolója szerint Washington ezzel egy időben alapvetően átrendezte a venezuelai olaj és pénzügyi támogatások sorsát is.
A brit lap szerint Donald Trump egyértelműen jelezte, hogy Kuba többé nem számíthat Venezuelából érkező olajra és pénzügyi forrásokra. Az amerikai elnök arra figyelmeztette a kommunista rezsimet, hogy ideje megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, mielőtt túl késő lenne.
Trump bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Kuba hosszú éveken át jelentős mennyiségű olajból és pénzből élt, amelyet Venezuelától kapott. Cserébe Havanna biztonsági szolgálatokat biztosított a venezuelai vezetők számára, ám az amerikai álláspont szerint ennek most vége. Az elnök szavai szerint az Egyesült Államok venezuelai akciója során számos ember vesztette életét, köztük a kubai hadsereg és hírszerzés tagjai is, akik Maduro védelmét látták el. A Daily Mail idézi Trump kijelentését, miszerint Venezuela többé nem szorul ezekre a szolgálatokra, mert az Egyesült Államok biztosítja a védelmét.
A cikk felidézi, hogy Kuba régóta erősen függött a venezuelai olajszállításoktól, amelyek alapvető szerepet játszottak az ország gazdaságának működésében. Miután Maduro elfogását követően Washington elérte, hogy Venezuela olaját az Egyesült Államokba irányítsák, Havanna egyik legfontosabb támasza gyakorlatilag megszűnt.
Az amerikai hírszerzés előrejelzései szerint a venezuelai támogatások elvesztése drámai hatással lehet Kuba politikai és gazdasági jövőjére.
A Central Intelligence Agency jelentése alapján az olajimport kiesése komoly belső feszültségeket okozhat az országban, és tovább mélyítheti a már meglévő gazdasági problémákat.
A Daily Mail cikke szerint az amerikai elnök világossá tette, hogy a jelenlegi helyzetben Kuba számára már nincs sok mozgástér. Trump álláspontja szerint Havannának gyors döntést kell hoznia, ha el akarja kerülni a további elszigetelődést és a gazdasági nehézségek elmélyülését.
A beszámoló arra is kitér, hogy Kuba nem az еgyetlen ország Trump radarján.
Az amerikai elnök korábban más térségekkel kapcsolatban is határozott kijelentéseket tett, ami azt jelzi, hogy Washington a venezuelai fordulat után új külpolitikai korszakot kíván nyitni, amelyben keményebb fellépést alkalmaz azokkal szemben, akik nem hajlandók megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal.
