01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mexikó drogkartell kábítószerkereskedelem Trump

Trump nem viccel: Venezuela után ez az ország lehet a következő célpontja

2026. január 09. 16:19

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban tengeri műveletekkel lépett fel a kábítószer-csempészet ellen Latin-Amerikában. Trump most ennél is tovább menne, és szárazföldi akciókat helyezett kilátásba Mexikó területén a drogkartellek ellen. A lépés komoly diplomáciai és jogi következményekkel járhat.

2026. január 09. 16:19
null

Az Egyesült Államok elnöke újabb katonai eszkaláció lehetőségét vetette fel a nyugati féltekén. Trump egy amerikai televíziós interjúban arról beszélt, hogy Washington a tengeri csapások után szárazföldön is fellépne a mexikói drogkartellek ellen, amelyek szerinte az ország jelentős részét ellenőrzésük alatt tartják – számolt be róla az Euronews.

 

Új front nyílhat Latin-Amerikában. Trump a mexikói drogkartellek ellen is kiterjesztené az amerikai katonai fellépést.
Új front nyílhat Latin-Amerikában. Trump a mexikói drogkartellek ellen is kiterjesztené az amerikai katonai fellépést / Forrás: QUETZALLI BLANCO / AFP

Trump és a kartellek elleni hadjárat

Trump kijelentése szerint az Egyesült Államok hónapok óta hajt végre tengeri műveleteket a Csendes-óceán keleti térségében és a Karib-tengeren, elsősorban kábítószert szállító hajók ellen. Ezek az akciók több mint száz halálos áldozattal jártak amerikai tisztviselők szerint, és a céljuk a kokain- és fentanil-kereskedelem visszaszorítása volt.

A most felvetett szárazföldi műveletek azonban már jelentős kiterjesztését jelentenék az amerikai katonai jelenlétnek a térségben. 

Mexikó két legerősebb bűnszervezete, a Sinaloa és a Jalisco New Generation kartellek hatalmas területeket ellenőriznek, és egymással is véres harcban állnak. A kartellek közötti erőszak tavaly több mint harmincezer ember halálát okozta.

Trump 2025 februárjában hat mexikói kartellt külföldi terrorszervezetnek minősített, amit Mexikó a szuverenitását sértő lépésként ítélt el. 

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum többször hangsúlyozta, hogy elutasítja az amerikai csapatok jelenlétét az ország területén, és alkotmányos reformokat is kezdeményezett az engedély nélküli külföldi műveletek megakadályozására.

Az amerikai elnök nyilatkozata nem sokkal azután hangzott el, hogy amerikai különleges erők elfogták Venezuelában Nicolás Maduro elnököt, aki jelenleg New Yorkban néz szembe kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal. A venezuelai akció egy hosszú katonai és gazdasági nyomásgyakorlás végpontja volt, amely most Mexikó irányába terelődhet tovább.

A háttérben az Egyesült Államok súlyos belső problémája áll: a fentanil és más szintetikus opioidok túladagolása 2021 óta évente több mint százezer halálesetet okoz. Az amerikai kormány szerint a Mexikóban működő kartellek állítják elő a legtöbb, az Egyesült Államokba kerülő fentanilt, főként Kínából származó vegyi alapanyagok felhasználásával. Trump 2025 decemberében a fentanilt tömegpusztító fegyvernek minősítette.

Egyelőre nem világos, hogy az amerikai elnök kérne-e kongresszusi felhatalmazást egy esetleges mexikói beavatkozáshoz. Az azonban biztos, hogy Mexikó beleegyezése nélküli katonai csapások nemzetközi jogi szempontból súlyos precedenst teremtenének, és alapjaiban rengetnék meg az Egyesült Államok és egyik legfontosabb szomszédja kapcsolatát.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Dixtroy
2026. január 09. 18:01
Ez egy fordított ópiumháború.
Bitrex®
•••
2026. január 09. 17:53 Szerkesztve
Drogok nélkül nem működne sem Hollywood, sem Las Vegas, sem a Wall Street, de még egy NBA kosárlabdameccs sem. Az USA drogok nélkül életképtelen!
johannluipigus
2026. január 09. 17:49
@canadian-deplorable "Figyelem, fórumozók. Ez a fórum tele van szélső-baloldali agitátorokkal, pl johannluipigus, alenka, akik jobboldalinak adják ki magukat. " Megtiszteltetésnek veszem, hogy Alenka barátnőmmel egy oldalon állok, de azt sosem.írtam, hogy jobboldali lennék. Ha muszáj lenne, akkor a nemzeti érzelmű erők egyik tagjának definiálnám magamat. Gyengébbek kedvéért nácinak. Most nagyon mellé lőttél, poloskás.
johannluipigus
2026. január 09. 17:44
#canadian-deplorable "Poloskás a kurva anyád. Értettük egymást, libsikém? Nézz már utána a venezuelai helyzetnek, mielőtt írsz róla." Valakivel keversz, poloskás. Egy betűt sem írtam a venezuelai helyzetről. Amit napok óta próbálok abba a buflák fejedbe beleverni (csekély sikerrel), hogy az amerikai megbízóid elrabolták Venezuela elnökét.
