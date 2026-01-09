Trump nem viccel: Venezuela után ez az ország lehet a következő célpontja

Trump kijelentése szerint az Egyesült Államok hónapok óta hajt végre tengeri műveleteket a Csendes-óceán keleti térségében és a Karib-tengeren, elsősorban kábítószert szállító hajók ellen. Ezek az akciók több mint száz halálos áldozattal jártak amerikai tisztviselők szerint, és a céljuk a kokain- és fentanil-kereskedelem visszaszorítása volt.

A most felvetett szárazföldi műveletek azonban már jelentős kiterjesztését jelentenék az amerikai katonai jelenlétnek a térségben.

Mexikó két legerősebb bűnszervezete, a Sinaloa és a Jalisco New Generation kartellek hatalmas területeket ellenőriznek, és egymással is véres harcban állnak. A kartellek közötti erőszak tavaly több mint harmincezer ember halálát okozta.

Trump 2025 februárjában hat mexikói kartellt külföldi terrorszervezetnek minősített, amit Mexikó a szuverenitását sértő lépésként ítélt el.

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum többször hangsúlyozta, hogy elutasítja az amerikai csapatok jelenlétét az ország területén, és alkotmányos reformokat is kezdeményezett az engedély nélküli külföldi műveletek megakadályozására.