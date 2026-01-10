Az egész világot az érdekli, kilép-e az EU-ból Magyarország: őszintén válaszolt a kérdésre Orbán Viktor
A magyar miniszterelnök azt is elmondta, mi a legnagyobb baj Brüsszellel.
Újra keresztülhúzták Magyar Péter számításait.
„Mindig van valaki a Tisza Párt támogatói, megmondóemberei közül, aki keresztülhúzza Magyar Péter számításait és elmondja, kikotyogja az igazságot. Ezúttal egy régi ismerős, a tudományos szocializmus nagy ismerője, Ágh Attila tett keresztbe a Tisza Pártnak.
A következőket írta a Népszavában:
»Ez a komoly esély különösen az EU reformja, az európaizálódás jelenlegi intenzív szakaszában jelentkezik, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint bármikor korábban. Ezért a várható kormányváltással a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés szorosan összekapcsolódik, és már az EU elvárásai sem nagy általánosságban jelentkeznek a demokratizálásra, hanem az éppen megújuló Európát célozzák; így az új kormány megkaphatja az EU hatékony támogatását.«
Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.”
