Ft
Ft
-4°C
-11°C
Ft
Ft
-4°C
-11°C
01. 10.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 10.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter ágh attila liberális Magyarország ellenzék eu Európai Unió baloldal

Nem akárki buktatta le Magyar Pétert, hatalmas rajongója tett keresztbe a Tisza Pártnak

2026. január 10. 07:26

Újra keresztülhúzták Magyar Péter számításait.

2026. január 10. 07:26
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Mindig van valaki a Tisza Párt támogatói, megmondóemberei közül, aki keresztülhúzza Magyar Péter számításait és elmondja, kikotyogja az igazságot. Ezúttal egy régi ismerős, a tudományos szocializmus nagy ismerője, Ágh Attila tett keresztbe a Tisza Pártnak.

A következőket írta a Népszavában:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

»Ez a komoly esély különösen az EU reformja, az európaizálódás jelenlegi intenzív szakaszában jelentkezik, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint bármikor korábban. Ezért a várható kormányváltással a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés szorosan összekapcsolódik, és már az EU elvárásai sem nagy általánosságban jelentkeznek a demokratizálásra, hanem az éppen megújuló Európát célozzák; így az új kormány megkaphatja az EU hatékony támogatását.«

Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FERENC ISZA/AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csandala
2026. január 10. 10:11
Ez a tenyérbemászó stílus..., oktatni lehetne a mai fiatalabb generációknak, hogy fogalmuk legyen, milyen is volt, amikor az "ághattilák" fújták a passzát szelet... "az EU reformja, az európaizálódás jelenlegi intenzív szakaszában jelentkezik" l. különösen Lengyelország, meg az egyéb önkényes döntések sorozata, Ukrajna rohamos "fejlődése" az EU csatlakozás feltételeinek teljesítésében..., de minek bosszantani magam, amikor az egész idézett rész ilyen állításokból áll. Szerencse, hogy életben nem találkozom Ágh-al, óriási erőfeszítésembe kerülne, hogy minimum ne köpjem szembe!
Válasz erre
0
0
mAgyar-Peter-a-nemzetronto
2026. január 10. 09:30
Az európaizálódás az, amikor nem megfelelő véleményt nyilvánítasz, és elvisznek egy francia vagy német börtönbe.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. január 10. 09:27
MOCSKOS HAZAÁRULÓ NÁCI A KÉPEN
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!