putyin sztálin hitler manfred weber magyar péter eu

Emberek, elgondolkozunk egyáltalán azon, hogy mit is csinál velünk az EU éppen?

Tényleg vannak olyan hülyék, akik nem félnek a háborútól és akiket nem érdekel, kinek vannak kiszolgáltatva.

Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Manfred Weber például arról elmélkedett egy beszédében, hogy itt az ideje EU-zászlós katonákat küldeni Ukrajnába. Manfred egy igen ambiciózus ember, egyszerre szeretné felülmúlni Hitlert és Sztálint. Hitlert Sztálin, azaz Putyin legyőzésével múlná felül, és akkor már egy füst alatt Sztálin is le lenne győzve ugyebár. Weber úr be akar kerülni a történelembe.

Az apró probléma az, hogy ehhez német vezetésű és német uralom alatt álló birodalommá kell alakítani az EU-t. Manfred Weber láthatólag erre tette fel az életét és elég jól halad, rejtélyes támogatóinak hála a projekttel. És ugye ez úgy szokott működni, hogy az ilyen nagy embert, mint Manfred, nem a feladat végrehajtása után koronázzák istencsászárrá jutalomból, hanem még előtte, hogy hatékony lehessen és minden eszköz a kezében legyen ahhoz, hogy a nagyralátó célokat megvalósítsa. Csak egy biztos, minket nem kérdeznek meg erről. Minket Manfred császári ambícióiról most áprilisban kérdeznek meg utoljára. Ha a magyar szuverenitást Magyar Péternek adjuk, akkor ő azzal azonnal szaladni fog Weberhez.

Manfred Weber így csinálna belőlünk provinciát. Képzeljétek el, hogy egy városban laktok, ott van házatok. A városnak van önkormányzata, amely sokáig úgy működött, ahogy egy normális önkormányzat, segítette az emberek mindennapi életét, és alig szólt bele valamibe, különösen nem az emberek mindennapi életébe.  Aztán jött egy új testület és egy új polgármester és a hirtelen elkezdte a következőket csinálni (a teljesség igénye nélkül): egyirányúsítani az utcákat, eldönteni, hogy mit lehet árulni a boltokban, hogy ki melyik boltban vásárolhat, és a többi.

Aztán az újak szerint a régi vallások templomai már nem számítanak szent helynek többé, ellenben egy másik egy újonnan betelepülő vallás templomai egészen erős sérthetetlenség és érinthetetlenség birtokába kerülnek hirtelen.”

