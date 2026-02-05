„Manfred Weber például arról elmélkedett egy beszédében, hogy itt az ideje EU-zászlós katonákat küldeni Ukrajnába. Manfred egy igen ambiciózus ember, egyszerre szeretné felülmúlni Hitlert és Sztálint. Hitlert Sztálin, azaz Putyin legyőzésével múlná felül, és akkor már egy füst alatt Sztálin is le lenne győzve ugyebár. Weber úr be akar kerülni a történelembe.

Az apró probléma az, hogy ehhez német vezetésű és német uralom alatt álló birodalommá kell alakítani az EU-t. Manfred Weber láthatólag erre tette fel az életét és elég jól halad, rejtélyes támogatóinak hála a projekttel. És ugye ez úgy szokott működni, hogy az ilyen nagy embert, mint Manfred, nem a feladat végrehajtása után koronázzák istencsászárrá jutalomból, hanem még előtte, hogy hatékony lehessen és minden eszköz a kezében legyen ahhoz, hogy a nagyralátó célokat megvalósítsa. Csak egy biztos, minket nem kérdeznek meg erről. Minket Manfred császári ambícióiról most áprilisban kérdeznek meg utoljára. Ha a magyar szuverenitást Magyar Péternek adjuk, akkor ő azzal azonnal szaladni fog Weberhez.