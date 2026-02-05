„Nagyon nem mindegy, hogy első vagy második hely, de…” – a szövetségi kapitány büszke az újabb ezüstre

Elmaradt a visszavágás, ezúttal ötméteresekkel győzte le Hollandia a magyar válogatottat az Eb-döntőben
Ezüstérmek szezonja ez a magyar póló számára.
Cseh Sándor szerint ennél többet nem tehettek volna.
A magyar női vízilabda-válogatott a döntőben a címvédő Hollandiával szemben ötméteresekkel alulmaradva ezüstérmet szerzett a madeirai Európa-bajnokságon. A mérkőzést követően a szövetségi kapitány, Cseh Sándor értékelt az M4 Sportnak. Elmondta, természetesen most még fáj az elveszített finálé, és leginkább két dolog miatt bosszús: a záró negyedben két középkezdés után kapott két gyors gól miatt, valamint az utolsó elrontott magyar támadás miatt, ahol érthetetlen módon nem próbáltuk meg hamarabb betenni centerbe a labdát.
De ha ezt a két kis dolgot leveszem, nem hiszem, hogy ez a csapat ennél többet tehetett volna a győzelemért. Ilyen értelemben büszke vagyok, noha nyilván nagyon nem mindegy, hogy első vagy második hely. De alapvetően ezért csináljuk ezt az egészet, hogy mindent beleadjunk, és megpróbáljunk győzni, és ez most is megvolt.”
