„Nagyon nem mindegy, hogy első vagy második hely, de…” – a szövetségi kapitány büszke az újabb ezüstre

De ha ezt a két kis dolgot leveszem, nem hiszem, hogy ez a csapat ennél többet tehetett volna a győzelemért. Ilyen értelemben büszke vagyok, noha nyilván nagyon nem mindegy, hogy első vagy második hely. De alapvetően ezért csináljuk ezt az egészet, hogy mindent beleadjunk, és megpróbáljunk győzni, és ez most is megvolt.”