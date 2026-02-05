Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Európa-bajnokság Hollandia vízilabda

Elmaradt a visszavágás, ezúttal ötméteresekkel győzte le Hollandia a magyar válogatottat az Eb-döntőben

2026. február 05. 20:33

A magyar női vízilabda-válogatott Hollandiával csapott össze a madeirai kontinensviadal döntőjében. A 10–10-es rendes játékidő után ötméteresek döntöttek – nem a mi javunkra.

2026. február 05. 20:33
null

A magyar női vízilabda-válogatott remek döntőbe jutása után a nagy rivális Hollandiával mérkőzött meg az Európa-bajnoki aranyéremért Madeirán. Cseh Sándor együttese a tornán eddigi egyetlen vereségét éppen a hollandoktól szenvedte el a csoportban egy szoros, gólszegény mérkőzésen 5–4-re. Adott volt tehát a lehetőség, hogy a hölgyek változtassanak a férficsapatunkkal kísértetiesen hasonló forgatókönyvön, és ők a szintén elveszített szingapúri világbajnoki döntő után a kontinensviadalon már az aranyérmet szerezzék meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Parádés kezdés után...

Csütörtök este Varró Eszter gyors távoli akciógóljával szereztük meg a vezetést, majd hosszas gólcsend után egy világklasszis Keszthelyi Rita-labdaszerzéssel és -ziccertalálattal elmentünk kettővel. A hollandok erre már egyből feleltek, de 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

a játékrész utolsó percében egy tűpontos Tiba Panna-lövéssel 3–1-re nyertük a nyitó negyedet. 

A második etap elején hamar visszajött egyre az ellenfél, majd a kapusok percei következtek. A mérkőzés feléhez közelítve lepörgött a támadóidőnk, így lövésig sem jutottunk, ez megbosszulta magát: a hollandok legjobbja, Van de Kraats előbb beverte a hosszúra, majd ejtett, 3–1-es előnyünk pillanatok alatt 4–3-as hátrányra változott. Cseh Sándor egyből időt kért, de támadásban ez sem segített, miközben a hollandok balkezese, Van de Kraats a harmadik gólját is megszerezte. 

Rémálomszerű 4–0-s holland rohanás után már a rivális ment kettővel, amikor egy előnyös figurát végre szépen játszottunk meg: Varró is duplázni tudott, így legalább csak minimális hátránnyal mentünk a félidőre (4–5). 

Óriási csata ment a vízben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Fej fej mellett a legvégéig

Áthúzódó emberhátrány és elhozott Keszthelyi-ráúszás után egyenlíthettünk volna, blokkba vágtuk. Holland kapufa következett, majd újabb jó magyar fórfigura, Vályi Vanda is feliratkozott, ezzel már tényleg 5–5. Kétszer is megkaptuk a lehetőséget a vezetés visszaszerzésére, a bíráskodásra egy szavunk nem lehetett: előbb emberelőnyben még elpasszoltuk magunkat, de aztán kontrát fújtak a hollandokra, 

Keszthelyi pedig minden rutinját beleadva fantasztikus csavarral lőtt technikailag, számszakilag, lélektanilag, mindenhogy kulcsfontosságú gólt.

Megint megkaptunk egy fórt, már a 7–5-ért mehettünk volna, nem éltünk vele, ehelyett a hollandok az este során a harmadik ejtésgóljukat szerezték – a hatból... Abszolút nekünk állt a negyed, ehhez képest a végén átlövésből is az ellenfél talált be, a záró játékrésznek is mínusz egyről kellett nekivágnunk.

Ekkor Garda Krisztina vette a vállára a csapatot, két hálószaggató gólja között engedtünk egy könnyűt a hollandoknak közelről, érdemben semmi nem változott, 8–8-cal mentünk neki az utolsó hat percnek. 

Megint elszórakoztunk egy támadást, nem kellett volna, a hollandok a túloldalon érdekes góllal visszavették a vezetést...

KESZTHELYI-NAGY Rita
Rutinos klasszisunk, Keszthelyi Rita előtt hős, végül tragikus hős lett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Egyetlenegy ötösön múlt

Szerencsére egy rossz holland csere után Vályi úszott meg, beverte a ziccert. Villámgyors fórgóllal megint az ellenfélnél volt a momentum, nekünk kellett futni az eredmény után, pedig lehetett volna ez fordítva is. 10–9-nél számos lehetőségünk volt az egyenlítésre, a kapufa mindannyiszor a hollandokkal volt. Másféllel a vége előtt így is sikerült: Tiba ellentmondást nem tűrően bombázott a rövidbe, 10–10! Ráadásul az utolsó percre fordulva átvehettük volna a vezetést, de csak a támadás legvégén tettük be centerbe, ebből így se gól, se fór nem születhetett... 

Okosan taktikázott az ellenfél görög mestere, a záró fél percre hagyta mindkét időkérését, természetesen élt is velük: a másodikkal 8.5 másodperccel a vége előtt. Hiába, Neszmély Boglárka hatodik védése a legjobbkor jött, kapusunk ezzel ötméteresekre mentette a döntőt!

Ám sajnos ebben is a hollandok bizonyultak jobbnak. A rendes játékidő egyik magyar hőse, Keszthelyi ötöse kimaradt, innentől hiába cserélgettük a kapusainkat, nem tudtuk megzavarni a riválist: az Európa-bajnok mind az öt büntetőjét értékesítve megvédte címét, a magyar női válogatott a világbajnokság után az Eb-n is ezüstérmet szerzett – csakúgy, mint a férfiak egy hete. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. február 05. 22:15
westend fajtája WESZTES. 🤣
Válasz erre
0
1
westend
2026. február 05. 22:14
megint itt bűzlik a novicsöki... Gratulálok a csajoknak, nagyot küzdöttek. Az 5m-esek lutri, sajnos most nem volt velünk a szerencse.
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. február 05. 21:38
Magyarok a döntő előtt: "Szétverjük őket!!!" Magyarok a döntő után: "Szépen csillog az az ezüst." 🤣🤣🤣 Pancser picsák. A bíró vót a hibás, az a lipcsi ukrán.🤣
Válasz erre
0
7
rugbista
2026. február 05. 21:34
A bírók megint jók voltak, 24-10 kb. kontra-kiállítás arány a hollandok javára. Azért ez vicc, ennyi tekintélye van a legeredményesebb pólónemzetnek. Edukált bírók! Nna,az viszont biztos, hogy az összes ötöst ugyanabba a sarokba dobták, és a kapusaink csak nézték. Amúgy meg mázlink volt vagy két ötméteresnél. Nagyon bizonytalanok voltunk a végén. Komlósi szavaival: 1 sport, 2 év, négy ezüst. Jobb, mint a párizsi mérleg, de aligha örülünk nagyon.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!