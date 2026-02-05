Elmaradt a visszavágás, ezúttal ötméteresekkel győzte le Hollandia a magyar válogatottat az Eb-döntőben

Fej fej mellett a legvégéig

Áthúzódó emberhátrány és elhozott Keszthelyi-ráúszás után egyenlíthettünk volna, blokkba vágtuk. Holland kapufa következett, majd újabb jó magyar fórfigura, Vályi Vanda is feliratkozott, ezzel már tényleg 5–5. Kétszer is megkaptuk a lehetőséget a vezetés visszaszerzésére, a bíráskodásra egy szavunk nem lehetett: előbb emberelőnyben még elpasszoltuk magunkat, de aztán kontrát fújtak a hollandokra,

Keszthelyi pedig minden rutinját beleadva fantasztikus csavarral lőtt technikailag, számszakilag, lélektanilag, mindenhogy kulcsfontosságú gólt.

Megint megkaptunk egy fórt, már a 7–5-ért mehettünk volna, nem éltünk vele, ehelyett a hollandok az este során a harmadik ejtésgóljukat szerezték – a hatból... Abszolút nekünk állt a negyed, ehhez képest a végén átlövésből is az ellenfél talált be, a záró játékrésznek is mínusz egyről kellett nekivágnunk.

Ekkor Garda Krisztina vette a vállára a csapatot, két hálószaggató gólja között engedtünk egy könnyűt a hollandoknak közelről, érdemben semmi nem változott, 8–8-cal mentünk neki az utolsó hat percnek.