magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor Magyarország-Görögország Magyarország videó vízilabda Görögország női vízilabda

„Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak” – könnyek között értékelt a magyarok hőse (VIDEÓ)

2026. február 03. 20:41

Golopencza Szonja lett a hős. A magyar kapus csereként beállva védte ki az utolsó két ötméterest. Ő és a szövetségi kapitány is értékelt.

2026. február 03. 20:41


Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar női vízilabda-válogatott a legjobb négy között ötméteresekkel legyőzte a világbajnoki címvédő görögöket a funchali Európa-bajnokságon, és ezzel bejutott a döntőbe. A mérkőzés után Cseh Sándor szövetségi kapitány és az ötméterespárbajban egymás után kettőt is védő Golopencza Szonja értékelt az M4 Sport kamerája előtt.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Cseh Sándor elmondta, nagyon jó érzései voltak a meccs előtt, és összességében jól élte meg az összecsapást, amely hajrájában 8–6-ra is vezetett a magyar válogatott, de végül az ötméteresek döntöttek.

„Lezárhattuk volna ezt a mérkőzést, de ez nem sikerült, mindenesetre nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk – fogalmazott. – Két dolgot viszek magammal ebből a mérkőzésből: elvárom a csapattól, hogy minden nap hasonlóan álljanak a vízilabdához. Viszont meg kell tanulni megnyerni az ilyen mérkőzéseket, még akkor is, ha ez nem volt könnyű, mert nemcsak rajtunk múlott. De akkor is meglehetett volna, egy blokkon, egy lövésen múlott.

Az, hogy utána ilyen körülmények között nyertünk ötösökkel, azt a vízilabda Istenének köszönhetjük.”

Hozzátette, hogy a lányok hatalmas munkát tette bele a felkészülésbe, és emiatt is megérdemelték a döntőt.

Cseh Sándor a kapusairól is beszélt. Szerinte minden sportágban azok a csapatok vannak elöl, akiknek nagyon jó kapusaik vannak. Neszmély Boglárkát a posztján a világ egyik legjobbjának tartja, és szerinte egy folyamatos pluszt tud adni az, ha rajta kívül is vannak még jó kapusai a válogatottnak.


Az első felnőtt világversenyén résztvevő Golopencza Szonja az ötméterespárbajban a negyedik párnál, egygólos hátrányban állt be, mivel Keszthelyi Rita a legelsőt kihagyta. Miután Szilágyi Dorottya egyenlített, kivédte a görögök ötméteresét, amivel maradt a döntetlen, aztán Leimeter Dóra előnyt szerzett, majd a 20 éves Golopencza másodszor is védett, amivel nyert a magyar válogatott.

A magyarok hőse
A magyarok hőse (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A kamerák elé a meghatottságtól könnyes szemmel állt.

Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak

– kezdte. – A lányok már korábban is mondták, hogy erősségem az ötméteresek.”

Hozzátette: mondták neki, hová lőhetnek a görögök és ő tette azt, amit megbeszéltek.

Amikor beugrottam, fagyos volt a víz, nem tudtam, hogy mi lesz, és aztán a Sanyi intett, hogy menjek be, és csak az volt a szemem előtt, hogy ki kell védenem az utolsó kettő ötméterest, mert mi már hibáztunk egyet.

Bogi megcsinálta a meccsen a dolgokat, és én a végén csak segítettem neki és a csapatnak.”


Döntőben a magyar válogatott

Az ellenfél végül a másik elődöntőben az olaszokat 8–4-re legyőző hollandok lesznek. Tőlük nemzeti együttesünk a középdöntős szakaszban egygólos vereséget szenvedtek.


Fotó: MVLSZ/Facebook

westend
2026. február 03. 21:41
Hajrá lányok! A döntőben is jó lenne ezzel a küzdeni tudással játszani. Az egész csapat nagyot játszott, Szonja meg, hát, zseniális :)
states-2
2026. február 03. 21:24
Láttam, tündérek ezek a csajok, ez a kimondhatatlan nevű Szonja pedig királylány.
yalaelnok
2026. február 03. 21:12
nagyszerű eredmény! (kár, hogy a videó egy 109 perces beszélgetős műsor jó kis csali volt)
74bro
2026. február 03. 20:58 Szerkesztve
Nagyon aranyos. Szabad mondanom, mert a lányom idősebb mint ő (szomorú smiley).
