„Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak” – könnyek között értékelt a magyarok hőse (VIDEÓ)

„Lezárhattuk volna ezt a mérkőzést, de ez nem sikerült, mindenesetre nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk – fogalmazott. – Két dolgot viszek magammal ebből a mérkőzésből: elvárom a csapattól, hogy minden nap hasonlóan álljanak a vízilabdához. Viszont meg kell tanulni megnyerni az ilyen mérkőzéseket, még akkor is, ha ez nem volt könnyű, mert nemcsak rajtunk múlott. De akkor is meglehetett volna, egy blokkon, egy lövésen múlott.

Az, hogy utána ilyen körülmények között nyertünk ötösökkel, azt a vízilabda Istenének köszönhetjük.”

Hozzátette, hogy a lányok hatalmas munkát tette bele a felkészülésbe, és emiatt is megérdemelték a döntőt.

Cseh Sándor a kapusairól is beszélt. Szerinte minden sportágban azok a csapatok vannak elöl, akiknek nagyon jó kapusaik vannak. Neszmély Boglárkát a posztján a világ egyik legjobbjának tartja, és szerinte egy folyamatos pluszt tud adni az, ha rajta kívül is vannak még jó kapusai a válogatottnak.