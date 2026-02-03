Ezt a csatát a magyarok nyerhetik, már bosszankodnak a görögök (ÉLŐ)

Győzelemmel felérő vereség – a magyar lányok nagyot léptek az elődöntért
Mindkét csapat örülhetett a végén.
Nemzeti csapatunk elődöntőt játszik. A magyar női vízilabda-válogatott a vb-címvédő görögökkel csap össze.
Jön a magyar női vízilabda-válogatott görögök elleni elődöntős mérkőzése a funchali Európa-bajnokságon. Kísérje figyelemmel a meccset a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!
Női vízilabda Európa-bajnokság
Elődöntő
Magyarország–Görögország 4–3 – véget ért a második negyed (Tv: M4 Sport)
A himnuszok után kezdődik a mérkőzés!
Elkezdődött a meccs. A ráúszást a sötét sapkás magyar csapat hozta el Vályi Vanda révén.
Faragó Kamilla lövését védte a görög kapus. Az első görög – emberelőnyös – akció sem végződött lövéssel.
Sokáig nem akart megszületni az első gól, aztán öt perc 34 másodperc elteltével Keszthelyi Rita bedobta a megítélt ötméterest (1–0). Aztán a következő támadásunkból is gólt született. a legfiatalabb magyar játékos, Tiba Panna lőtt szép gólt (2–0). A túloldalon Neszmály Boglárka ismét védett, de a VAR visszanézte, és megítélte a gólt, benn volt a labda (2–1). Garda Krisztina azonban ismét kettőre növelte az előnyt, belelendültünk (3–1)!
Aztán Szilágyi Dorottya harcolt ki egy újabb ötméterest, de Garda lövését védte a kapus.
Véget ért az első negyed! 3–1
Ezt a ráúszást is elhozta Vályi, de az akció végén nem sikerült tovább növelni az előnyt. Aztán a görögök is kiharcoltak egy büntetőt, de Neszmély kivédte! A hollandok ellen egyébként hármat is kivédett.
A következő görög akcióból gól született (3–2), de Sümegi Nóra gyorsan visszaállította a kétgólos magyar előnyt (4–2).
A görögök több kapufát is lőttek, majd kaptak egy „érdekes” emberelőnyt, a játékvezető nagyon szigorú volt, majd a támadás utolsó másodpercében betaláltak (4–3). Az utolsó görög akciót aztán sikerült kivédekeznünk emberhátrányban.
Véget ért a második negyed! 4–3
A magyar válogatott eddig öt mérkőzést játszott a tornán:
Nemzeti együttesünk a középdöntős csoportjában a hollandok mögött végzett a második helyen, így a másik csoport első helyezettjével, Görögországgal találkozik az elődöntőben.
A görögök – egy könnyeb ágon – hibátlan teljesítménnyel jutottak be a legjobb négy közé, a szlovákokat, a franciákat, a németeket, az olaszokat és a horvátokat is legyőzték. A legszorosabb meccsüket Olaszország ellen vívták, de azt is öt góllal megnyerték. Ezen a mérkőzésen 15 gólt szereztek, az összes többin legalább 23-at.
A magyar és a görög csapat január 21-én a felkészülés jegyében játszott egymással, azt a mieink 18–14-re megnyerték. Tétmérkőzésen legutóbb a tavaly nyári világbajnokság döntőjében találkoztak, azt három góllal a görögök nyerték, és előtte a Világkupa döntőjében is Görögország legyőzte a magyart, úgyhogy van miért visszavágni.
A másik ágon, 20 óra 15 perctől Hollandia–Olaszország meccset rendeznek a fináléba jutásért.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA, archív