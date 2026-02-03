Ezt a csatát a magyarok nyerhetik, már bosszankodnak a görögök (ÉLŐ)

Elkezdődött a meccs. A ráúszást a sötét sapkás magyar csapat hozta el Vályi Vanda révén.

Faragó Kamilla lövését védte a görög kapus. Az első görög – emberelőnyös – akció sem végződött lövéssel.

Sokáig nem akart megszületni az első gól, aztán öt perc 34 másodperc elteltével Keszthelyi Rita bedobta a megítélt ötméterest (1–0). Aztán a következő támadásunkból is gólt született. a legfiatalabb magyar játékos, Tiba Panna lőtt szép gólt (2–0). A túloldalon Neszmály Boglárka ismét védett, de a VAR visszanézte, és megítélte a gólt, benn volt a labda (2–1). Garda Krisztina azonban ismét kettőre növelte az előnyt, belelendültünk (3–1)!

Aztán Szilágyi Dorottya harcolt ki egy újabb ötméterest, de Garda lövését védte a kapus.