női vízilabda Európa-bajnokság Magyarország Hollandia vízilabda női vízilabda

Győzelemmel felérő vereség – a magyar lányok nagyot léptek az elődöntért

2026. január 31. 17:18

Mindkét csapat örülhetett a végén. Hollandia nyert, de a magyar válogatott nagyon jó eséllyel elődöntőbe jut.

null

A magyar női vízilabda-válogatott 5–4-re kikapott szombaton a címvédő holland csapattól a funchali Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, az egygólos vereséggel azonban elődöntőbe jut, ha vasárnap győz az izraeliek ellen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A szombati mérkőzésen nagyon kevés gól esett, a magyar kapuban Neszmély Boglárka kimagasló teljesítményt nyújtott, többek között védett három ötméterest.

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok hétfőn 9–7-re múlták felül az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden 28–3-ra a románokat, csütörtökön pedig 28–4-re a portugálokat.

Kikapott a magyar válogatott, de így is jó eséllyel ott lesz a legjobb négy között
Kikapott a magyar válogatott, de így is jó eséllyel ott lesz a legjobb négy között (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A spanyolok elleni három pontjukat magukkal vitték a középdöntőbe, ahol a hollandokkal szembeni egygólos vereség azt jelenti, hogy hármas körbeverés esetén nem lehetnek harmadikak.

Női vízilabda Európa-bajnokság (Funchal)
középdöntő, F csoport, 1. forduló
Hollandia–Magyarország 5–4 (2–0, 2–2, 0–0, 1–2)
gólszerzők: L. Rogge 2, B. Rogge 1, van de Kraats 1, Moollhuijsen 1, illetve Szilágyi 1, Dömsödi, 1, Vályi 1, Varró 1

  • Magyarország: Neszmély Boglárka – Faragó Kamilla, Varró Eszter, Sümegi Nóra, Leimeter Dóra, Vályi Vanda, Garda Krisztina – cserék: Keszthelyi Rita, Hajdú Kata, Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa, Tiba Panna

Jó eredmény ez a magyar válogatottnak

Európa-bajnokságokon előzőleg 9–9-re állt a két gárda egymás elleni mérlege egy döntetlen mellett, a szombati volt a 20. összecsapás. A 2016-os döntőben aratott magyar győzelem után a legutóbbi négy Eb-mérkőzésből hármat a hollandok nyertek meg, csak a 2020-as bronzmeccsen tudtak győzni 10–8-ra a magyarok. 2018-ban az elődöntőben 8–7-es, 2022-ben csoportmérkőzésen 13–4-es, 2024-ben ugyancsak csoporttalálkozón 14–11-es végeredmény született a hollandok javára.

Az elmúlt évek egyéb világversenyein négyből három összecsapásból a magyarok jöttek ki jobban. A tokiói olimpia negyeddöntőjében 14–11-re, a 2022-es vb elődöntőjében 13–12-re nyertek, majd a 2024-es vb negyeddöntőjében ötméteresekkel 13–12-es magyar siker született. A párizsi olimpián viszont a csoportkörben 10–8-ra győztek a hollandok.

A szombati meccsen Aubéli Tekla maradt ki a 15 fős keretből. Cseh Sándor a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy fel kell venni a hollandok kemény játékát, az vezethet eredményre.

Az elejétől komoly fizikai küzdelem zajlott a medencében, mindkét csapat hatékonyan védekezett. Az első gólt Bente Rogge szerezte előnyből, három és fél perc elteltével, majd egyéni akció végén Lieke Rogge is eredményes volt, amikor már kevesebb mint egy perc volt hátra. A magyarok nem találták a jó lövősávokat, rendre elakadtak a kísérletek. Ugyanakkor a védekezés nagyjából rendben volt, Neszmély pedig többször is szépen védett.

A második szakasz elején Keszthelyi ejtése nyomán a felső lécről jött ki a labda, a következő magyar akciónál pedig ugyanő nem jól célzott. A védekezés továbbra is működött, majd az egyedül maradt Szilágyi balról végre megtörte a gólcsendet. Ezt követően van de Kraats ötméteresből állította vissza a különbséget, nem sokkal később pedig Dömsödi lőtt nagyszerű centergólt Hajdú passza után. Kimaradt egy magyar fór, majd Lieke Rogge talált be másodszor. Hajdú nem vette észre a neki dobott labdát, a hollandok megúsztak, ami ötméterest eredményezett. Pien Gorter, a BVSC játékosa azonban kihagyta, illetve Neszmély nagyszerűen védett. Nagyon nehéz volt rést találni a holland védelmen, már az is nagy teljesítménynek tűnt, hogy sikerült tartani a kétgólos különbséget.

A harmadik szakaszban is kellettek Neszmély bravúrjai, többek között újabb ötméterest védett: ezúttal Lieke Rogge lövését hatástalanította. Továbbra is akadoztak a magyar támadások, Cseh Sándor kénytelen volt időt kérni. Faragó lökete csak majdnem volt jó, de kimaradt a próbálkozás, szerencsére a hollandok sem voltak ekkor elöl hatékonyak. Aztán ötméterest kaptak a magyarok, de Aarts kifogta Faragó jobb alsóba tartó lövését. Gól nélkül ért véget a harmadik nyolc perc.

Nem működött a labdatartó kosár, így a szélen történt a ráúszás, és negyedszer a magyarok kezdhettek támadással. Vályi csakhamar a kapus kezén keresztül juttatta jobbról a hálóba a labdát. Megint kimaradt több helyzet mindkét oldalon. Keszthelyi szerzett aztán harcosan labdát, lefordult, Varróhoz passzolt, aki elsőre kihagyta a ziccert, de az ismétlésnél már nem hibázott (4–4). Eredménytelen támadások után Moollhuijsen lőtt gólt előnyből. Aztán ötméterest is kaptak a hollandok, a kapitány challenge-et kért, végül maradt az ítélet. Hicks volt a végrehajtó, de Neszmély megint parádézott. Fél perc volt hátra, időkérés után kimaradt a magyar akció, a hollandok pedig ugyancsak időkérést követően már nem tudtak támadást szervezni.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

