Győzelemmel felérő vereség – a magyar lányok nagyot léptek az elődöntért

Az elmúlt évek egyéb világversenyein négyből három összecsapásból a magyarok jöttek ki jobban. A tokiói olimpia negyeddöntőjében 14–11-re, a 2022-es vb elődöntőjében 13–12-re nyertek, majd a 2024-es vb negyeddöntőjében ötméteresekkel 13–12-es magyar siker született. A párizsi olimpián viszont a csoportkörben 10–8-ra győztek a hollandok.

A szombati meccsen Aubéli Tekla maradt ki a 15 fős keretből. Cseh Sándor a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy fel kell venni a hollandok kemény játékát, az vezethet eredményre.

Az elejétől komoly fizikai küzdelem zajlott a medencében, mindkét csapat hatékonyan védekezett. Az első gólt Bente Rogge szerezte előnyből, három és fél perc elteltével, majd egyéni akció végén Lieke Rogge is eredményes volt, amikor már kevesebb mint egy perc volt hátra. A magyarok nem találták a jó lövősávokat, rendre elakadtak a kísérletek. Ugyanakkor a védekezés nagyjából rendben volt, Neszmély pedig többször is szépen védett.

A második szakasz elején Keszthelyi ejtése nyomán a felső lécről jött ki a labda, a következő magyar akciónál pedig ugyanő nem jól célzott. A védekezés továbbra is működött, majd az egyedül maradt Szilágyi balról végre megtörte a gólcsendet. Ezt követően van de Kraats ötméteresből állította vissza a különbséget, nem sokkal később pedig Dömsödi lőtt nagyszerű centergólt Hajdú passza után. Kimaradt egy magyar fór, majd Lieke Rogge talált be másodszor. Hajdú nem vette észre a neki dobott labdát, a hollandok megúsztak, ami ötméterest eredményezett. Pien Gorter, a BVSC játékosa azonban kihagyta, illetve Neszmély nagyszerűen védett. Nagyon nehéz volt rést találni a holland védelmen, már az is nagy teljesítménynek tűnt, hogy sikerült tartani a kétgólos különbséget.

A harmadik szakaszban is kellettek Neszmély bravúrjai, többek között újabb ötméterest védett: ezúttal Lieke Rogge lövését hatástalanította. Továbbra is akadoztak a magyar támadások, Cseh Sándor kénytelen volt időt kérni. Faragó lökete csak majdnem volt jó, de kimaradt a próbálkozás, szerencsére a hollandok sem voltak ekkor elöl hatékonyak. Aztán ötméterest kaptak a magyarok, de Aarts kifogta Faragó jobb alsóba tartó lövését. Gól nélkül ért véget a harmadik nyolc perc.