Negyvennyolc óra alatt másodszor csapott össze Magyarország Portugáliával

Ezt megemlegetik a románok: 25 gólos magyar diadal az Eb-n!
Szokták mondani, hogy az gombócból is nagyon sok...
A férfi futsalosok után női pólósaink is a luzitánokkal vívtak Európa-bajnoki csoportmeccset. A magyar hölgyek újabb kiütéses győzelemmel menetelnek tovább.
A parkett után a vízben is összecsaptunk Portugália legjobbjaival, egészen más eredménnyel: a keddi, férfi futsal Európa-bajnoki csoportmérkőzés után csütörtök délután a női vízilabda Eb-n is a luzitánok voltak a csoportellenfeleink. És Ljubljana után Funchalban is érvényesült a papírforma, női pólósaink a románok kiütése után a portugálokra is rászámoltak, hajszál híján ugyanazzal a végeredménnyel: míg keleti szomszédainkat 28–3-ra, addig csütörtöki riválisunkat 28–4-re léptük le. A magyar női válogatott szombaton a középdöntőben folytatja.
Az újabb gólzáporos győzelem során
a legeredményesebbként ezúttal Vályi Vanda zárt hat találattal.
A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese – amely a csoportjában második spanyolokkal szemben megszerzett három pontot magával viszi – a D jelű négyesből kap ellenfeleket.
Előbb a címvédő hollandokkal játszunk szombaton, majd az izraeliekkel vasárnap. Innen majd az első kettő kerül az elődöntőbe.
(MTI, Mandiner)