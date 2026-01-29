Ft
Negyvennyolc óra alatt másodszor csapott össze Magyarország Portugáliával

2026. január 29. 17:51

A férfi futsalosok után női pólósaink is a luzitánokkal vívtak Európa-bajnoki csoportmeccset. A magyar hölgyek újabb kiütéses győzelemmel menetelnek tovább.

2026. január 29. 17:51
null

A parkett után a vízben is összecsaptunk Portugália legjobbjaival, egészen más eredménnyel: a keddi, férfi futsal Európa-bajnoki csoportmérkőzés után csütörtök délután a női vízilabda Eb-n is a luzitánok voltak a csoportellenfeleink. És Ljubljana után Funchalban is érvényesült a papírforma, női pólósaink a románok kiütése után a portugálokra is rászámoltak, hajszál híján ugyanazzal a végeredménnyel: míg keleti szomszédainkat 28–3-ra, addig csütörtöki riválisunkat 28–4-re léptük le. A magyar női válogatott szombaton a középdöntőben folytatja.

 a legeredményesebbként ezúttal Vályi Vanda zárt hat találattal.

A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese – amely a csoportjában második spanyolokkal szemben megszerzett három pontot magával viszi – a D jelű négyesből kap ellenfeleket. 

Előbb a címvédő hollandokkal játszunk szombaton, majd az izraeliekkel vasárnap. Innen majd az első kettő kerül az elődöntőbe.

GOLOPENCZA Szonja magyar-portugál
Golopencza Szonja a magyar válogatott kapujában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

(MTI, Mandiner)

mandala-3
2026. január 29. 18:32
Hajrá csajok!!!! Bár én nem szeretem az ilyen nagy arányú győzelmeket., mert mindig arra gondolok, hogy az elődöntőben vagy a döntőben fog összeomlani a csapat. Volt már példa erre.
Válasz erre
0
0
2026. január 29. 18:12
2026. január 29. 18:12
A jégkoronghoz hasonlóan itt is kellenének divíziók, mert nekünk sem jó, hogy 20+ góllal gyengébb csapatok ellen játszunk, meg nekik sem jó, hogy bucira vannak verve.
Válasz erre
0
0
