Negyvennyolc óra alatt másodszor csapott össze Magyarország Portugáliával

A parkett után a vízben is összecsaptunk Portugália legjobbjaival, egészen más eredménnyel: a keddi, férfi futsal Európa-bajnoki csoportmérkőzés után csütörtök délután a női vízilabda Eb-n is a luzitánok voltak a csoportellenfeleink. És Ljubljana után Funchalban is érvényesült a papírforma, női pólósaink a románok kiütése után a portugálokra is rászámoltak, hajszál híján ugyanazzal a végeredménnyel: míg keleti szomszédainkat 28–3-ra, addig csütörtöki riválisunkat 28–4-re léptük le. A magyar női válogatott szombaton a középdöntőben folytatja.