Ezt megemlegetik a románok: 25 gólos magyar diadal az Eb-n!

Fölényes, 25 gólos győzelmet aratott kedden a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 28–3-ra nyert a román együttes ellen a csoportkör második fordulójában, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az olimpiai bajnok spanyolok 9–7-es legyőzése után kevesebb mint egy nappal ugrottak ismét medencébe a magyarok, de nem kellett attól tartaniuk, hogy a fáradtság miatt különösebb nehézségbe ütköznek, mivel a keddi ellenfél lényegesen gyengébb játékerőt képviselt. Ennek megfelelően nagy különbségű magyar győzelem született, melyből

legeredményesebbként Faragó Kamilla hat találattal vette ki a részét. Az újonc kapus Golopencza Szonja 9–0-nál kapott először gólt egy szép ejtésből, és Aubéli Tekla is megszerezte első Eb-gólját.

A lefújás után Cseh Sándor az M4 Sportnak úgy fogalmazott, nem csupán a kötelezőt akarták letudni, hanem fontos edzésként fogták fel a találkozót (és várhatóan ugyanez lesz a helyzet csütörtökön, a házigazda portugálok ellen is.)