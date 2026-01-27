Ft
01. 27.
kedd
magyar válogatott Európa-bajnokság vízilabda Románia

Ezt megemlegetik a románok: 25 gólos magyar diadal az Eb-n!

2026. január 27. 16:26

Szokták mondani, hogy az gombócból is nagyon sok... A magyar csapat az olimpiai bajnok spanyolok legyőzése után egy egészen másfajta kihívással is megbirkózott.

2026. január 27. 16:26
Fölényes, 25 gólos győzelmet aratott kedden a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 28–3-ra nyert a román együttes ellen a csoportkör második fordulójában, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az olimpiai bajnok spanyolok 9–7-es legyőzése után kevesebb mint egy nappal ugrottak ismét medencébe a magyarok, de nem kellett attól tartaniuk, hogy a fáradtság miatt különösebb nehézségbe ütköznek, mivel a keddi ellenfél lényegesen gyengébb játékerőt képviselt. Ennek megfelelően nagy különbségű magyar győzelem született, melyből 

legeredményesebbként Faragó Kamilla hat találattal vette ki a részét. Az újonc kapus Golopencza Szonja 9–0-nál kapott először gólt egy szép ejtésből, és Aubéli Tekla is megszerezte első Eb-gólját.

 A lefújás után Cseh Sándor az M4 Sportnak úgy fogalmazott, nem csupán a kötelezőt akarták letudni, hanem fontos edzésként fogták fel a találkozót (és várhatóan ugyanez lesz a helyzet csütörtökön, a házigazda portugálok ellen is.)

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

B csoport, 2. forduló: Magyarország–Románia 28–3 (7–0, 7–1, 6–0, 8–2)

(MTI, Mandiner)

 Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Gubbio
2026. január 27. 16:39
Férficsapatunk előzékenyen előreengedi majd a dobogón a lányokat. Hajrá!
gullwing
2026. január 27. 16:35
Ott a lányok is szőrös talpúak?
csulak
2026. január 27. 16:29
Lattam a mecset, jo edzes volt
mandoppi25
2026. január 27. 16:28
Milyen gagyi cím ez már?
