Ezt megemlegetik a románok: 25 gólos magyar diadal az Eb-n!

Ami vasárnap nem sikerült, most igen: háromgólos hátrányból vertük az olimpiai bajnokot
Hullámzó mérkőzésen mutatkozott be a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott.
Szokták mondani, hogy az gombócból is nagyon sok... A magyar csapat az olimpiai bajnok spanyolok legyőzése után egy egészen másfajta kihívással is megbirkózott.
Fölényes, 25 gólos győzelmet aratott kedden a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 28–3-ra nyert a román együttes ellen a csoportkör második fordulójában, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az olimpiai bajnok spanyolok 9–7-es legyőzése után kevesebb mint egy nappal ugrottak ismét medencébe a magyarok, de nem kellett attól tartaniuk, hogy a fáradtság miatt különösebb nehézségbe ütköznek, mivel a keddi ellenfél lényegesen gyengébb játékerőt képviselt. Ennek megfelelően nagy különbségű magyar győzelem született, melyből
legeredményesebbként Faragó Kamilla hat találattal vette ki a részét. Az újonc kapus Golopencza Szonja 9–0-nál kapott először gólt egy szép ejtésből, és Aubéli Tekla is megszerezte első Eb-gólját.
A lefújás után Cseh Sándor az M4 Sportnak úgy fogalmazott, nem csupán a kötelezőt akarták letudni, hanem fontos edzésként fogták fel a találkozót (és várhatóan ugyanez lesz a helyzet csütörtökön, a házigazda portugálok ellen is.)
Ezt is ajánljuk a témában
Hullámzó mérkőzésen mutatkozott be a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott.
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
B csoport, 2. forduló: Magyarország–Románia 28–3 (7–0, 7–1, 6–0, 8–2)
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt