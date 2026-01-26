Ami vasárnap nem sikerült, most igen: háromgólos hátrányból vertük az olimpiai bajnokot

Remekül kezdett Cseh Sándor együttese a spanyolok ellen, kétgólos előnyben azonban határozottabbá vált a kapunk előtt az ellenfél és zsinórban öt szerzett góllal megfordította az állást. Nem csak a medence, a meccs is hullámzó volt, egy magyar feltámadásnak hála kiegyenlítettünk, a harmadik negyedben sokáig mutatott 5–5-öt az eredményjelző, innen azonban a spanyolok mozdultak el. Támadásban volt visszafogottabb a magyar csapat, ám a záró negyed egy Szilágyi- és egy Sümegi-góllal indult, a kivédekezett spanyol támadásoknak köszönhetően pedig a vezetést is átvettük. Garda Krisztina bombagóljával 8–7-re már a mieinknél volt az előny. Végül a 31 éves rutinos játékos döntötte el a meccset újabb góljával.