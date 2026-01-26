Ft
01. 26.
hétfő

magyar válogatott Európa-bajnokság vízilabda

Ami vasárnap nem sikerült, most igen: háromgólos hátrányból vertük az olimpiai bajnokot

2026. január 26. 19:12

Hullámzó mérkőzésen mutatkozott be a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott.

null

Alig ért véget a magyarok számára ezüstéremmel zárult belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság, máris beindult a női, amelyen a mieink egyből az olimpiai bajnok spanyol válogatott ellen ugrottak medencébe. Először ad otthont Portugália a női vízilabda Eb-nek – korábban ennél sem nyugatabbra, sem délebbre nem rendeztek kontinenstornát, idén Madeira fővárosa, Funchal a torna helyszíne. Gardáék tíz éve a szerb fővárosban értek a csúcsra legutóbb Eb-n – ezúttal Madeirán készülnek hasonló bravúrra.

Remekül kezdett Cseh Sándor együttese a spanyolok ellen, kétgólos előnyben azonban határozottabbá vált a kapunk előtt az ellenfél és zsinórban öt szerzett góllal megfordította az állást. Nem csak a medence, a meccs is hullámzó volt, egy magyar feltámadásnak hála kiegyenlítettünk, a harmadik negyedben sokáig mutatott 5–5-öt az eredményjelző, innen azonban a spanyolok mozdultak el. Támadásban volt visszafogottabb a magyar csapat, ám a záró negyed egy Szilágyi- és egy Sümegi-góllal indult, a kivédekezett spanyol támadásoknak köszönhetően pedig a vezetést is átvettük. Garda Krisztina bombagóljával 8–7-re már a mieinknél volt az előny. Végül a 31 éves rutinos játékos döntötte el a meccset újabb góljával.

A spanyolok ötlettelennek tűntek, a magyarok türelmesebben játszottak és megérdemelten nyertek.

A meccs hőse a magyar kapus, Neszmély Boglárka volt, aki 24 lövésből 17-et megfogott! Sorozatban negyedszer győztük le az olimpiai bajnokot! Ami nem sikerült a vasárnapi férfi Eb döntőjében a szerbek ellen, összejött a női torna nyitónapján: győztünk az olimpiai aranyérmes ellen!

Női vízilabda Európa-bajnokság, Portugália
1. forduló
Magyarország–Spanyolország 9–7 (2–2, 2–3, 1–2, 4–0)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

