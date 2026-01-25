Nem sikerült a bravúr: szétestünk a végére a belgrádi pokolban, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar válogatott

Magyar kapufák, egyre vitatottabb ítéletek...

Kisebb gólcsend után Mandics villantotta meg klasszisát, felkapta az ottmaradt labdát, és irgalmatlan nagy góllal vette vissza a vezetést Szerbiának, 6–5, majd egy fórt is bevertek a rövidre, Vogel tehetetlen volt, 7–5. Jansik lövésénél viszont a túloldalon segített a szerbeknek a rövid kapufa, a plusz háromért ment az ellenfél, szerencsére elszórakozták. Hazai kiállítás után jött a döntő első időkérése, méghozzá Varga Zsolt részéről, eredményeképpen Fekete centerből türelmes játék után húzta be, 7–6. A házigazdák centerpróbálkozását viszont védte Vogel, plusz három helyett hamar egyenlő lehetett volna – ha nem vágtuk volna a felsőlécre a fórt.

Újabb nagyon fontos Vogel-bravúr következett, majd egy meg nem adott magyar ötméteres, utána pedig ismét a lécre bombáztunk.

Az Eb utolsó negyede előtt egyetlen gólos hazai vezetésről jöhetett: a tét növekedésével kezdett egyre kaotikusabbá válni a meccs, az ítéletek meg egyre részrehajlóbbá – nem árulunk el nagy titkot, nem a mi javunkra...