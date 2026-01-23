Ez aztán szép volt fiúk – a veretlent legyőzve jutott Európa-bajnoki döntőbe a magyar válogatott!

A spanyolok ellen Vogel Soma volt a hős a vízilabda Eb-n. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez történt a vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében

A kapuban ezúttal is az a Vogel Soma kezdett, aki a torna elejéről még hiányzott szemsérülése miatt, de Spanyolország ellen már ő volt a hős, a rendes játékidővel együtt összesen 4 ötméterest is hárított. Az első ráúszásnál a kék sapkában játszót magyar csapat szerezte meg a labdát Vigvári Vince révén, de az első támadást nem sikerült gólra váltani. A görögök viszont rögtön ötméterest harcoltak ki, amit Vogelnek ezúttal nem sikerült hárítania, 0–1. Gyorsan jött azonban az egyenlítés: csapatkapitányunk, Manhercz Krisztián pattintotta a kapuba a labdát, 1–1. A görögök a másik oldalon rögtön kihasználták első emberelőnyüket, így ismét vezettek, 1–2. Ráadásul nem sokkal később már kétgólos volt az előnyük: Szkumpakisz óriási bombával vette be Vogel kapuját, 1–3. Az első emberfórral azonban mi is élni tudtunk, Tátrai Dávid lőtt a görög kapus feje fölé, 2–3. És ha egy üzlet beindul: a második emberlőnyünk után Nagy Ákos lőtt látványos, kapufás gólt, 3–3. Potyogtak a gólok: Vismeg Zsombor kiállítását Szkumpakisz használta ki, 3–4. Majd ismét kettő lett közte, a rövid oldalon a támadóidő utolsó pillanatában lőttek újabb gólt a görögök, 3–5. Vigvári Vendel válaszolt a túloldalon, a harmadik emberelőnyünket is gólra váltottuk, 4–5.

A második negyedben Varga Vince is elhozta a labdát, Jansik Szilárd kiállítást harcolt ki, majd Manhercz a kapu bal oldalába bombázott, 5–5. A másik oldalon viszont Jansikot küldték ki a medencéből, ami újabb görög gólt eredményezett, 5–6. Válaszképpen viszont Manhercz úgy kipókhálózta a jobb felsőt, mint annak a rendje, a harmadik góljával lett 6–6. Aztán jött a rendkívül fontos első Vogel-védés: emberhátrányban hárított! Két bravúrt is bemutatott ezután, majd Angyal Dániel kiállítását is kivédekeztük, a mérkőzésen szokatlan gólcsendet azonban a görögök törték meg, ismét ők vezettek, 6–7. Varga Vince egyenlített ezúttal, „nullszögből” lőtt látványos gólt, 7–7. Papanikolau pattintott lövését azonban nem védhette Vogel, 7–8. Szerencsére Nagy Ákos bombáját sem lehetett kiszedni, 8–8.

A harmadik ráúszás már nem a miénk lett, de Vogel védte a görög lövést!