Ez aztán szép volt fiúk – a veretlent legyőzve jutott Európa-bajnoki döntőbe a magyar válogatott!

Ennél nehezebb út tényleg nem volt: drámai meccs után Eb-elődöntős a magyar válogatott! (VIDEÓ)
Vogel Soma nevét lassan imába foglalhatjuk – a mieink ötméteresekkel verték a spanyolokat.
A magyar férfiválogatott Görögországgal találkozott Belgrádban az elődöntőben. Varga Zsolt legénysége 15–12-es győzelmet aratott az esélyesebbnek tartott ellenfél ellen, így készülhet a vízilabda Európa-bajnokság vasárnapi fináléjára!
Drámai ötméterespárbaj után győzte le a magyar férfi vízilabda-válogatott Spanyolországot a középdöntőben, így péntek este Görögországgal mérkőzhet meg Belgrádban, a tét pedig már az Európa-bajnoki döntő. Bár a papírforma és a fogadóirodák szerint is a görögök az esélyesebbek a fináléba jutásra, Varga Zsolt fiai ezzel csöppet sem foglalkoznak, egyetlen céljuk, hogy győzzenek az elődöntőben.
A magyar csapat eddig egy vereséget szenvedett a tornán a házigazda szerbek ellen vitatható bíráskodás mellett, miközben Görögország az Eb egyetlen veretlen csapata.
A kapuban ezúttal is az a Vogel Soma kezdett, aki a torna elejéről még hiányzott szemsérülése miatt, de Spanyolország ellen már ő volt a hős, a rendes játékidővel együtt összesen 4 ötméterest is hárított. Az első ráúszásnál a kék sapkában játszót magyar csapat szerezte meg a labdát Vigvári Vince révén, de az első támadást nem sikerült gólra váltani. A görögök viszont rögtön ötméterest harcoltak ki, amit Vogelnek ezúttal nem sikerült hárítania, 0–1. Gyorsan jött azonban az egyenlítés: csapatkapitányunk, Manhercz Krisztián pattintotta a kapuba a labdát, 1–1. A görögök a másik oldalon rögtön kihasználták első emberelőnyüket, így ismét vezettek, 1–2. Ráadásul nem sokkal később már kétgólos volt az előnyük: Szkumpakisz óriási bombával vette be Vogel kapuját, 1–3. Az első emberfórral azonban mi is élni tudtunk, Tátrai Dávid lőtt a görög kapus feje fölé, 2–3. És ha egy üzlet beindul: a második emberlőnyünk után Nagy Ákos lőtt látványos, kapufás gólt, 3–3. Potyogtak a gólok: Vismeg Zsombor kiállítását Szkumpakisz használta ki, 3–4. Majd ismét kettő lett közte, a rövid oldalon a támadóidő utolsó pillanatában lőttek újabb gólt a görögök, 3–5. Vigvári Vendel válaszolt a túloldalon, a harmadik emberelőnyünket is gólra váltottuk, 4–5.
A második negyedben Varga Vince is elhozta a labdát, Jansik Szilárd kiállítást harcolt ki, majd Manhercz a kapu bal oldalába bombázott, 5–5. A másik oldalon viszont Jansikot küldték ki a medencéből, ami újabb görög gólt eredményezett, 5–6. Válaszképpen viszont Manhercz úgy kipókhálózta a jobb felsőt, mint annak a rendje, a harmadik góljával lett 6–6. Aztán jött a rendkívül fontos első Vogel-védés: emberhátrányban hárított! Két bravúrt is bemutatott ezután, majd Angyal Dániel kiállítását is kivédekeztük, a mérkőzésen szokatlan gólcsendet azonban a görögök törték meg, ismét ők vezettek, 6–7. Varga Vince egyenlített ezúttal, „nullszögből” lőtt látványos gólt, 7–7. Papanikolau pattintott lövését azonban nem védhette Vogel, 7–8. Szerencsére Nagy Ákos bombáját sem lehetett kiszedni, 8–8.
A harmadik ráúszás már nem a miénk lett, de Vogel védte a görög lövést!
A másik oldalon Jansikot szájba verték, emberelőnybe kerültünk, Manhercz pedig ismét a kapuba bombázott – először vezettünk az elődöntőben, 9–8!
Vogel a következő görög akció végén is védett, Nagy Ádám pedig a kapus „szeme közé” lőtt, kétgólosra növelve előnyünket, 10–8. Vogel közben végre lehúzta a rolót, Vismeg pedig centerből, gyakorlatilag a víz alól lőtt a kapuba, és már hárommal vezettünk, 11–8! Hosszú percek teltek el, mire a görögök ismét gólt tudtak lőni, Argiropulosz felső kapus bombája igen látványosra sikeredett, 11–9. Mintha a bírók megsajnálták volna a görögöket, folyamatosan kapták az emberelőnyöket és a kontrákat, így fórban ismét szépített az ellenfél, 11–10. De ha egyszer mi is előnybe kerülünk, akkor Vigvári Vendel nem hibázik, így sikerült megint kétgólos előnyben várhattuk az utolsó felvonást, 12–10.
Az utolsó ráúszást is megcsípték a görögök, de nem fogtak ki a magyar védekezésen. Több mint 3 percet kellett várni a negyed első góljára, de annyi baj legyen, ugyanis videózás után Jansiknak adtak meg egy tőle igen szokatlan, balkezes találatot, 13–10. A görögök nem találták korábbi góllövő formájukat a remek magyar védekezéssel szemben, így miután Kovács Péter kiállítást harcolt ki, Varga Zsolt időt is kért, majd Nagy Ádám a jobb felsőbe küldte a rakétát, néggyel vezettünk kevesebb mint 4 perccel a vége előtt, 14–10. Sikerült a görögöknek egy szép találattal csökkenteni a különbséget, de ekkor már két perc sem volt hátra, nem tűnt úgy, hogy visszajöhetnek a meccsbe, 14–11. Lőtt még egyet Argiropulosz is 40 másodperccel a vége előtt, de ez már nem számított különösebben, főleg, hogy Vigvári Vendel is betalál válaszképpen, 15–12.
A magyar válogatott végül háromgólos győzelmet aratott, így bejutott az Európa-bajnokság vasárnapi döntőjében, ahol Olaszország vagy a házigazda Szerbia lesz a mieink ellenfele!
Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád, elődöntő
Magyarország–Görögország 15–12 (4–5, 4–3, 4–2, 3–2)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt