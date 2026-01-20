Ennél nehezebb út tényleg nem volt: drámai meccs után Eb-elődöntős a magyar válogatott! (VIDEÓ)

A fordulást követően Nagy Ákos emberelőnyből talált be, majd hátrányban névrokona, Ádám blokkolt. Elöl fórban Varga Vince harcolt ki ötméterest, Vigvári Vendel pedig nem hibázott. Hátul neki kellett kiállnia, a spanyolok pedig megint a dudaszó pillanatában találtak be, aztán emberelőnyben Manhercz lövését könnyedén védte Aguirre. Hosszú videózás következett, Jansikot akadályozta a felúszásban Larumbe, akit cserével végleg kiállítottak. A fór kimaradt, Sanahuja pedig akcióból egyenlített. A spanyol kapus hátrányban újra nagyot védett – ezúttal Kovács közeli próbálkozását hárította –, de a rivális az időkérés után sem élt a létszámfölényes lehetőséggel. A negyed végén a spanyolok második számú hálóőre, Lorrio védte be Vismeg lapos lövését, a rivális viszont kettős emberelőnyből egyenlített (8–8).

Együtt élt a játékkal a magyar kispad (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

A záró nyolc perc elején a keret legfiatalabb tagja, Varga lőtt lapos akciógólt, a túloldalon Cabanas közelről húzta be a fórt, és Tátrai kiállítását követően is ő fejezte be az akciót pontosan, ezzel a találkozó során először volt a spanyoloknál az előny (9–10). Magyar fór következett, Varga Zsolt időt kért, Nagy Ádám sikeresen vette célba a kaput. Vogel védése után a lefordulásból emberelőnyt harcoltak ki a magyarok, de Nagy Ákos kissé kapkodva fölé lőtt. A spanyol lövők már láthatóan tartottak Vogeltől, mert többször a kapufát találták el, így tett Nagy Ákos is, de az ő parádés ejtése nyomán a képzeletbeli gólvonal mögé vágódott a labda.

A spanyolok zsinórban harmadszor lőttek kapufát, ezúttal emberelőnyben, aztán a túloldalon is jött a fór. Egy perccel a vége előtt le lehetett volna zárni a meccset, Manhercz lövése azonban kimaradt. A spanyolok 52 másodperccel a vége előtt létszámfölényben támadhattak az egyenlítésért, de Vogel hárított Granados lövésénél. A spanyolok egyik legnagyobb sztárja 9/1-es lövési mutatóval zárta a meccset. A magyarok „leégették” a támadóidőt, így