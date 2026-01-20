Ennél nehezebb út tényleg nem volt: drámai meccs után Eb-elődöntős a magyar válogatott! (VIDEÓ)

A világ szégyene, ami a magyarokkal történt Belgrádban
Vicc kategória.
A magyar válogatott ötméteresekkel 15–14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének záró fordulójában, ezzel bejutott a legjobb négy közé.
A szerbek elleni vereség után a címvédő és regnáló világbajnok Spanyolország ellen már nem fért bele a hiba a magyar férfi vízilabda-válogatottnak az Európa-bajnokság középdöntőjében. Varga Zsolt csapatának vagy a rendes játékidőben, vagy hétméteresekkel le kellett győznie a spanyolokat ahhoz, hogy bejusson a legjobb négy közé, ellenkező esetben marad a helyosztó az ötödik pozícióért a másik csoport harmadikja ellen.
Varga Zsolt szövetségi kapitány a mérkőzés előtt azt mondta az M4 Sportnak, hogy a nagyobb fegyelem és a kevesebb hiba dönt majd, Jansik Szilárd pedig azt, hogy ha már a könnyebb módon nem sikerült, akkor a nehezebb úton járva kell kiharcolni a továbbjutást az elődöntőbe.
A két együttes 21. alkalommal csapott össze az Európa-bajnokságok történetében, s bár a spanyolok a kontinenstornákon a magyarokkal szembeni első sikerükre hajtottak, az előző évben hatból ötször legyőzték a mieinket. A szingapúri világbajnokságon a csoportkörben és a fináléban is a negyedik negyedben kerekedtek felül. A 15 fős keretből Batizi Benedek maradt ki, a kapu előtt Vogel Soma tempózott. A ráúszást követően egyperces gyászszünet következett a spanyolországi vonatbalesetben elhunytak emlékére.
A magyarok szereztek vezetést, egy kontra ítélet után Manhercz lódult meg és fejezte be az akciót. Az első spanyol lövésre két percet kellett várni, Vogel azonban emberhátrányban védett. A 2025-ös évben a világ legjobbjának választott Granados büntetőből egyenlített, az első magyar fór pedig a blokkon halt el. A spanyolok elkapkodtak egy előnyt, a túloldalon Nagy Ákos játszotta be remekül a labdát Vigvári Vendelnek, aki ötméterest harcolt ki, amit Manhercz a „kapussal együtt” bevágott. Vogel mentése után Vismeg indult meg, majd szépen tálalt Jansikhoz, aki közelről pattintott a léc alá. A rivális előnyből zárkózott, de Vogel bravúrja és egy kiváló blokk megakadályozta az egyenlítésben. A túloldalon Vigvári Vince sem járt sikerrel a fór végén, hátul Manhercz pedig már a második hibáját kapta, majd Cabanas a kipattanót értékesítve egyenlített (3–3).
Kihagyott magyar fórral indult a második negyed, utána azonban Fekete „villámkézzel” lőtt a hálóba egy szabaddobást. A spanyolok kettős emberelőnyben találtak be, Kovács centerből csavart fölé, miután kibirkózta magának a helyzetet. A spanyolok a támadóidő lejártakor kaptak ötméterest, Varga Zsolt kikérte a challenge-et, de az ítéletet helyben hagyták. A büntetőt azonban Vogel „kifejelte”. Nagy Ákos pattintásával újra a magyaroknál volt az előny, és maradt is, mert Vogel ezúttal Granados ötméteresét hárította. A közönség még a magyar kapust éltette, amikor Biel rögtön a sarokdobás után kapásból bombázott a hálóba. A félidő előtt Vogelnek kellett egy újabb bravúrt bemutatnia (5–5).
A fordulást követően Nagy Ákos emberelőnyből talált be, majd hátrányban névrokona, Ádám blokkolt. Elöl fórban Varga Vince harcolt ki ötméterest, Vigvári Vendel pedig nem hibázott. Hátul neki kellett kiállnia, a spanyolok pedig megint a dudaszó pillanatában találtak be, aztán emberelőnyben Manhercz lövését könnyedén védte Aguirre. Hosszú videózás következett, Jansikot akadályozta a felúszásban Larumbe, akit cserével végleg kiállítottak. A fór kimaradt, Sanahuja pedig akcióból egyenlített. A spanyol kapus hátrányban újra nagyot védett – ezúttal Kovács közeli próbálkozását hárította –, de a rivális az időkérés után sem élt a létszámfölényes lehetőséggel. A negyed végén a spanyolok második számú hálóőre, Lorrio védte be Vismeg lapos lövését, a rivális viszont kettős emberelőnyből egyenlített (8–8).
A záró nyolc perc elején a keret legfiatalabb tagja, Varga lőtt lapos akciógólt, a túloldalon Cabanas közelről húzta be a fórt, és Tátrai kiállítását követően is ő fejezte be az akciót pontosan, ezzel a találkozó során először volt a spanyoloknál az előny (9–10). Magyar fór következett, Varga Zsolt időt kért, Nagy Ádám sikeresen vette célba a kaput. Vogel védése után a lefordulásból emberelőnyt harcoltak ki a magyarok, de Nagy Ákos kissé kapkodva fölé lőtt. A spanyol lövők már láthatóan tartottak Vogeltől, mert többször a kapufát találták el, így tett Nagy Ákos is, de az ő parádés ejtése nyomán a képzeletbeli gólvonal mögé vágódott a labda.
A spanyolok zsinórban harmadszor lőttek kapufát, ezúttal emberelőnyben, aztán a túloldalon is jött a fór. Egy perccel a vége előtt le lehetett volna zárni a meccset, Manhercz lövése azonban kimaradt. A spanyolok 52 másodperccel a vége előtt létszámfölényben támadhattak az egyenlítésért, de Vogel hárított Granados lövésénél. A spanyolok egyik legnagyobb sztárja 9/1-es lövési mutatóval zárta a meccset. A magyarok „leégették” a támadóidőt, így
az ellenfélnek tíz másodperce maradt, Cabanas pedig az utolsó pillanatban gyönyörűen ejtett a hálóba (11–11), így jöhettek az ötméteresek.
Granados kezdte, ezúttal túljárt Vogel eszén, a túloldalon Manhercz sem rontott. Sanahuja lövését hárította a magyar kapus, Aguirre pedig Vigvári Vince próbálkozását szedte ki. Vogel Biel ötösét is kipiszkálta, majd Vigvári Vendel a bal felsőbe lőtt. Munarriz magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, ahogyan Nagy Ádám is. Ezt követően Cabanas meccsben tartotta a spanyolokat, ám utána Fekete lezárta a párharcot.
A meccs hőse Vogel Soma volt, aki a rendes játékidőben és a végjátékban is két-két büntetőt hárított.
Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében: ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.
A magyar csapatra két nap pihenő vár,
a pénteki elődöntőben pedig a másik középdöntős csoport győztesével, Görögországgal csap össze,
amely 2016 óta először jutott be a legjobb négy közé az Eb-ken.
Férfi vízilabda Európa-bajnokság
Középdöntő, E-csoport, 3. forduló
Spanyolország–Magyarország 14–15 (3–3, 2–2, 3–3, 3–3) – ötméteresekkel
A magyar gólszerzők: Nagy Ák. 3, Manhercz, 2, Jansik 1, Fekete 1, Vigvári Ve. 1, Vismeg 1, Varga V. 1, Nagy Ád. 1
További eredmények
Hollandia–Franciaország 10–14
Szerbia–Montenegró 13–15
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
