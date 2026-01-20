A játékosok már lehiggadtak, a szurkolók még nem – eldől Magyarország sorsa Belgrádban

Magyarország alulmaradt a vízi háborúban, játékvezetői segítség is kellett a szerbek sikeréhez
A magyar férfi vízilabda-válogatott óriási csatában 15–14-re kikapott Szerbiától a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában.
A magyar válogatott vasárnap kikapott a házigazda szerbektől. A belgrádi kontinenstorna utolsó, mindent eldöntő középdöntős meccsén a spanyolokkal játszunk.
A csapatkapitány Manhercz Krisztián a szerbektől elszenvedett vasárnapi középdöntős vereség ellenére büszke a magyar vízilabda-válogatottra, és bízik a sikerben a spanyolok elleni zárófordulóban, amelyben az elődöntőbe jutás a tét a belgrádi Európa-bajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.
„Feszült volt a vasárnapi este, sok játékbeli elem miatt és a saját teljesítményemmel kapcsolatban is maradt bennem hiányérzet. Ugyanakkor egy jó nagy adag büszkeség is van bennem, mert egyetlen csapatnak sem lett volna könnyű vasárnap este a szerbek ellen. Ezt tudtuk, készültünk rá, de még így is meg tudtak lepni bennünket.
Viszont az a csapat, amely Szerbiában tizenkétezer néző előtt ötgólos hátrányból vissza tud jönni, és támadhat a döntetlenért, az egy igazán belevaló gárda”
– nyilatkozta hétfőn, a 15–14-es vereség másnapján az MTI-nek a Ferencváros klasszisa a nemzeti csapat szállásán.
Azt kívánom a többieknek, hogy ez ugyanannyira tüzelje fel őket, mint engem”
– tette hozzá a világ- és Európa-bajnok játékos, aki megjegyezte, minél hamarabb le kell zárniuk a vasárnap történteket, hiszen kedden már jön a címvédő spanyolok elleni ütközet, amelynek győztese bejut a négy közé.
„Érzelmileg és fizikailag is nehéz volt a vasárnapi meccs, valamint az igazságérzetünket is bántotta, és még finoman fogalmaztam. Ettől viszont a világ még nem dőlt össze, mennünk kell tovább, hiszen kedden egy igenis verhető spanyol csapat ellen ugrunk medencébe” – mondta Manhercz.
A két együttes az elmúlt évben többször is találkozott egymással, nyáron, a szingapúri világbajnokság csoportkörében és fináléjában is a spanyolok nyertek úgy, hogy a negyedik negyedben kerekedtek a magyarok fölé.
„Ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki.
Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet”
– vélekedett Manhercz, aki szerint rendkívül türelmesnek kell lenniük a spanyolok ellen.
A Waterpolo 360 Facebook-oldal idézte Nagy Ádám nyilatkozatát, aki szerint a szerbek kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene.
„Csak a szokásos...a bírók megint a hazai csapatnak fújtak.”
„Nem baj, legközelebb a döntőben találkozunk és ismerjük a szabályt: ha valakik kétszer összekerülnek egy tornán, akkor a második eredmény az első fordítottja.”
„Ha ugyanannyi kiállítás lett volna, Magyarország nem veszít.”
„Ha a magyarok nem lettek volna ennyire agresszívek, nem állítottak volna ki tőlük annyi játékost.”
„Azok után, ami az olaszok ellen történt Párizsban, a magyarok lehetnének az utolsók, akik a játékvezetéssel foglalkoznak.”
„Az összes nemzet közül Magyarországnak kellene az utolsónak lennie, amely panaszkodik a bíróra.”
„A vesztes oldal mindig dühös, ez teljesen normális, engedjétek ki a dühötöket.”
A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.
Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád
Középdöntő, E-csoport
Négy-öt góllal kellett volna verni a szerbeket, hogy ellensúlyozzuk a hazai pályát a főszereplők szerint. Magyarország küzdött, harcolt és a végén közel járt az egyenlítéshez, de a játékvezetők által támogatott Szerbia jutott elsőként a legjobb négybe a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon. A spanyolok ellen meglehet az elődöntő.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA