0°C
-8°C
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
magyar válogatott Magyarország magyar férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda vízilabda Manhercz Krisztián Szerbia Spanyolország szurkolók

A játékosok már lehiggadtak, a szurkolók még nem – eldől Magyarország sorsa Belgrádban

2026. január 20. 07:47

A magyar válogatott vasárnap kikapott a házigazda szerbektől. A belgrádi kontinenstorna utolsó, mindent eldöntő középdöntős meccsén a spanyolokkal játszunk.

2026. január 20. 07:47
null

A csapatkapitány Manhercz Krisztián a szerbektől elszenvedett vasárnapi középdöntős vereség ellenére büszke a magyar vízilabda-válogatottra, és bízik a sikerben a spanyolok elleni zárófordulóban, amelyben az elődöntőbe jutás a tét a belgrádi Európa-bajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.

„Feszült volt a vasárnapi este, sok játékbeli elem miatt és a saját teljesítményemmel kapcsolatban is maradt bennem hiányérzet. Ugyanakkor egy jó nagy adag büszkeség is van bennem, mert egyetlen csapatnak sem lett volna könnyű vasárnap este a szerbek ellen. Ezt tudtuk, készültünk rá, de még így is meg tudtak lepni bennünket. 

Viszont az a csapat, amely Szerbiában tizenkétezer néző előtt ötgólos hátrányból vissza tud jönni, és támadhat a döntetlenért, az egy igazán belevaló gárda”

– nyilatkozta hétfőn, a 15–14-es vereség másnapján az MTI-nek a Ferencváros klasszisa a nemzeti csapat szállásán.

Manherczet feltüzelte, ami a szerbek elleni középdöntős meccsen történt a belgrádi Eb-n
Manherczet feltüzelte, ami a szerbek elleni középdöntős meccsen történt a belgrádi Eb-n (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

Azt kívánom a többieknek, hogy ez ugyanannyira tüzelje fel őket, mint engem”

– tette hozzá a világ- és Európa-bajnok játékos, aki megjegyezte, minél hamarabb le kell zárniuk a vasárnap történteket, hiszen kedden már jön a címvédő spanyolok elleni ütközet, amelynek győztese bejut a négy közé.

„Érzelmileg és fizikailag is nehéz volt a vasárnapi meccs, valamint az igazságérzetünket is bántotta, és még finoman fogalmaztam. Ettől viszont a világ még nem dőlt össze, mennünk kell tovább, hiszen kedden egy igenis verhető spanyol csapat ellen ugrunk medencébe” – mondta Manhercz.

A két együttes az elmúlt évben többször is találkozott egymással, nyáron, a szingapúri világbajnokság csoportkörében és fináléjában is a spanyolok nyertek úgy, hogy a negyedik negyedben kerekedtek a magyarok fölé.

„Ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki.

Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet”

– vélekedett Manhercz, aki szerint rendkívül türelmesnek kell lenniük a spanyolok ellen.

A belgrádi meccs még beszédtéma a szurkolóknál

A Waterpolo 360 Facebook-oldal idézte Nagy Ádám nyilatkozatát, aki szerint a szerbek kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene.


„Csak a szokásos...a bírók megint a hazai csapatnak fújtak.”

„Nem baj, legközelebb a döntőben találkozunk és ismerjük a szabályt: ha valakik kétszer összekerülnek egy tornán, akkor a második eredmény az első fordítottja.”

„Ha ugyanannyi kiállítás lett volna, Magyarország nem veszít.”

A szerbek másképp gondolják

„Ha a magyarok nem lettek volna ennyire agresszívek, nem állítottak volna ki tőlük annyi játékost.”

„Azok után, ami az olaszok ellen történt Párizsban, a magyarok lehetnének az utolsók, akik a játékvezetéssel foglalkoznak.”

„Az összes nemzet közül Magyarországnak kellene az utolsónak lennie, amely panaszkodik a bíróra.”

„A vesztes oldal mindig dühös, ez teljesen normális, engedjétek ki a dühötöket.”

A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.

Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád
Középdöntő, E-csoport

  • 15.30: Hollandia–Franciaország (Tv: M4 Sport)
  • 18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
  • 20.30: Szerbia–Montenegró

Kapcsolódó cikkek

A világ szégyene, ami a magyarokkal történt Belgrádban

Négy-öt góllal kellett volna verni a szerbeket, hogy ellensúlyozzuk a hazai pályát a főszereplők szerint. Magyarország küzdött, harcolt és a végén közel járt az egyenlítéshez, de a játékvezetők által támogatott Szerbia jutott elsőként a legjobb négybe a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon. A spanyolok ellen meglehet az elődöntő.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

