A játékosok már lehiggadtak, a szurkolók még nem – eldől Magyarország sorsa Belgrádban

A csapatkapitány Manhercz Krisztián a szerbektől elszenvedett vasárnapi középdöntős vereség ellenére büszke a magyar vízilabda-válogatottra, és bízik a sikerben a spanyolok elleni zárófordulóban, amelyben az elődöntőbe jutás a tét a belgrádi Európa-bajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.

„Feszült volt a vasárnapi este, sok játékbeli elem miatt és a saját teljesítményemmel kapcsolatban is maradt bennem hiányérzet. Ugyanakkor egy jó nagy adag büszkeség is van bennem, mert egyetlen csapatnak sem lett volna könnyű vasárnap este a szerbek ellen. Ezt tudtuk, készültünk rá, de még így is meg tudtak lepni bennünket.