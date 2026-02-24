Szijjártó bejelentésének a szerbek is örülni fognak: erre vajon mit lépnek Brüsszelben?

Ukrajna kitűzte a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját: azonnali közleményben reagált a Mol
Az ukrán fél megbízhatatlansága miatt a most kitűzött dátum nem vehető konkrét időpontnak.
Magyarország és Szerbia felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének munkálatait.
Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, hogy még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.
Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát”
– hangsúlyozta.
Illetve arra is kitért, hogy amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán fél megbízhatatlansága miatt a most kitűzött dátum nem vehető konkrét időpontnak.
„S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez” – tette hozzá Szijjártó Péter.
(MTI)
Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI