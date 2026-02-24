Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter magyarország szerbia mol kőolajvezeték

Szijjártó bejelentésének a szerbek is örülni fognak: erre vajon mit lépnek Brüsszelben?

2026. február 24. 20:41

Magyarország és Szerbia felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének munkálatait.

2026. február 24. 20:41
null

Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, hogy még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát”

 – hangsúlyozta.

Illetve arra is kitért, hogy amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni.

Ezt is ajánljuk a témában

„S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez” – tette hozzá Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ödenburger
2026. február 24. 20:53
Helyes lépés. Ha az egyik irány megbízhatatlanná válik, akkor helyette kell másikat szerezni. Különben kiszolgáltatottakká válunk.
Válasz erre
1
0
molga8
2026. február 24. 20:47
Remélem, hogy a radioaktív hamufelhőt Kievből nem felénk sodorja a szél. Mivel ha erre az oroszok egy apró kis bizonyítékot is találni vélnek, mwgelőző csapásokkal el fogják törölni az ukrán rémállamot a föld színéről.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!