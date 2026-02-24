Szijjártó bejelentésének a szerbek is örülni fognak: erre vajon mit lépnek Brüsszelben?

Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, hogy még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.