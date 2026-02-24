Ft
robert fico szlovákia magyarország barátság mol ukrajna

Ukrajna kitűzte a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját: azonnali közleményben reagált a Mol

2026. február 24. 20:03

Az ukrán fél megbízhatatlansága miatt a most kitűzött dátum nem vehető konkrét időpontnak.

2026. február 24. 20:03
null

Ukrajna kedden értesítette Szlovákia olajvezeték-rendszerének üzemeltetőjét, a Transpetrolt, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások újraindítását még tovább, február 26-ig kell halasztani – közölte a szlovák gazdasági minisztériumra hivatkozva a Világgazdaság. A szlovák tárca a késedelem okáról nem kapott tájékoztatást.

Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték február 13-án állt le Ukrajnában, miután dróntámadás érte a vezeték kulcsfontosságú szakaszát. A támadás bekövetkeztetése óta az ukrán fél szándékosan késlelteti e vezeték helyreállítását, veszélybe sodorva ezzel Magyarország és Szlovákia üzemanyag ellátását.

Válaszlépésként Hóhétfőn Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy az ország villamosenergia-hálózatának üzemeltetője addig elutasítja Ukrajna sürgősségi áramellátási kérelmeit, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra az olajszállítás. 

A Mol Csoport közleménye szerint folyamatosan egyeztetnek ukrán partnereikkel a szállítás lehetséges újraindításáról, de még nem érkezett hivatalos üzenet a szállítás újraindításáról. 

Az ukrán fél tehát eddig csak Szlovákiának erősítette meg a szállítás újraindulását. Magyarország számára nem érkezett hivatalos üzenet a kőolajvezeték újbóli üzembe helyezéséről.

Azonban nem ez az első eset, hogy az ukrán ígéret nem valósult meg: már egyszer ugyanis elhalasztották a február 21-re tervezett szállítási újraindítást.

Robert Fico és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a késedelemért, kiemelve, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas az üzemelésre.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

