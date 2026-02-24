Ukrajna kitűzte a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját: azonnali közleményben reagált a Mol

Ukrajna kedden értesítette Szlovákia olajvezeték-rendszerének üzemeltetőjét, a Transpetrolt, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások újraindítását még tovább, február 26-ig kell halasztani – közölte a szlovák gazdasági minisztériumra hivatkozva a Világgazdaság. A szlovák tárca a késedelem okáról nem kapott tájékoztatást.

Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték február 13-án állt le Ukrajnában, miután dróntámadás érte a vezeték kulcsfontosságú szakaszát. A támadás bekövetkeztetése óta az ukrán fél szándékosan késlelteti e vezeték helyreállítását, veszélybe sodorva ezzel Magyarország és Szlovákia üzemanyag ellátását.