Ukrajna kitűzte a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját: azonnali közleményben reagált a Mol

Vége, nincs tovább: Fico azonnali hatállyal leállította Ukrajna áramellátását (VIDEÓ)
A szlovák miniszterelnök egy rendkívüli videóban jelentette be az intézkedést.
Az ukrán fél megbízhatatlansága miatt a most kitűzött dátum nem vehető konkrét időpontnak.
Ukrajna kedden értesítette Szlovákia olajvezeték-rendszerének üzemeltetőjét, a Transpetrolt, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások újraindítását még tovább, február 26-ig kell halasztani – közölte a szlovák gazdasági minisztériumra hivatkozva a Világgazdaság. A szlovák tárca a késedelem okáról nem kapott tájékoztatást.
Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték február 13-án állt le Ukrajnában, miután dróntámadás érte a vezeték kulcsfontosságú szakaszát. A támadás bekövetkeztetése óta az ukrán fél szándékosan késlelteti e vezeték helyreállítását, veszélybe sodorva ezzel Magyarország és Szlovákia üzemanyag ellátását.
Válaszlépésként Hóhétfőn Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy az ország villamosenergia-hálózatának üzemeltetője addig elutasítja Ukrajna sürgősségi áramellátási kérelmeit, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra az olajszállítás.
A Mol Csoport közleménye szerint folyamatosan egyeztetnek ukrán partnereikkel a szállítás lehetséges újraindításáról, de még nem érkezett hivatalos üzenet a szállítás újraindításáról.
Az ukrán fél tehát eddig csak Szlovákiának erősítette meg a szállítás újraindulását. Magyarország számára nem érkezett hivatalos üzenet a kőolajvezeték újbóli üzembe helyezéséről.
Azonban nem ez az első eset, hogy az ukrán ígéret nem valósult meg: már egyszer ugyanis elhalasztották a február 21-re tervezett szállítási újraindítást.
Robert Fico és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a késedelemért, kiemelve, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas az üzemelésre.
