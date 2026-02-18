Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kapus Real Madrid Spanyolország

Már az MLSZ is felfigyelt rá: akár magyar válogatott is lehet a Real Madrid kapusából

2026. február 18. 22:49

Ivan Vázquez Rech 2021-ben került a Real Madrid akadémiájára. A fiatal kapusnak az édesanyja magyar, így egy nap akár a magyar válogatottban is védhet.

2026. február 18. 22:49
null

Az FC Barcelona mellett (Yaakobishvili Áron) Ivan Vázquez Rech személyében a Real Madridban is nevelkedik egy félig magyar kapus – írja a Nemzeti Sport.

A fiatal kapuvédő – akinek az édesanyja magyar – 2021-ben, 11 évesen került Ibizáról (ahol néhai spanyol nagypapája Luis Vázquez Delmas, ismertebb nevén Lluís másodosztályú kapus volt) a fővárosi egyesülethez, azóta edz a blancók valdebebas-i edzőközpontjában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

„Most a Real Madrid U16-os, saját bajnokságában az élen álló csapatának a kapusa, a keddi, Real Madrid–Puskás Akadémia (5–1) felkészülési mérkőzésen a második félidőben védte a hazaiak kapuját” – olvasható a cikkben.

A magyar szövetség már hívta

Magyar édesanyja révén lehetne magyar válogatott
Magyar édesanyja révén lehetne magyar válogatott (Fotó: Nemzeti Sport)

A közelmúltban meghívta már a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) korosztálya kiválasztó táborába, Telkibe, de ekkor nem mehetett, mert a Realnak is szüksége volt rá. Később viszont, ha lesz még rá lehetősége, a szülők elmondása szerint szívesen jönne és amikor lehet, családi körben gyakorolja a magyar nyelvet is, az év végi ünnepeket Budapesten, édesanyja családjánál töltötte.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Forika Attila/Puskás Akadémia

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2026. február 18. 23:49
Ez az!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!