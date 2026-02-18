Már az MLSZ is felfigyelt rá: akár magyar válogatott is lehet a Real Madrid kapusából

Az FC Barcelona mellett (Yaakobishvili Áron) Ivan Vázquez Rech személyében a Real Madridban is nevelkedik egy félig magyar kapus – írja a Nemzeti Sport.

A fiatal kapuvédő – akinek az édesanyja magyar – 2021-ben, 11 évesen került Ibizáról (ahol néhai spanyol nagypapája Luis Vázquez Delmas, ismertebb nevén Lluís másodosztályú kapus volt) a fővárosi egyesülethez, azóta edz a blancók valdebebas-i edzőközpontjában.