Már az MLSZ is felfigyelt rá: akár magyar válogatott is lehet a Real Madrid kapusából

A Liverpool összetörheti Szoboszlai álmát
Egyértelmű a Vörösök álláspontja.
Ivan Vázquez Rech 2021-ben került a Real Madrid akadémiájára. A fiatal kapusnak az édesanyja magyar, így egy nap akár a magyar válogatottban is védhet.
Az FC Barcelona mellett (Yaakobishvili Áron) Ivan Vázquez Rech személyében a Real Madridban is nevelkedik egy félig magyar kapus – írja a Nemzeti Sport.
A fiatal kapuvédő – akinek az édesanyja magyar – 2021-ben, 11 évesen került Ibizáról (ahol néhai spanyol nagypapája Luis Vázquez Delmas, ismertebb nevén Lluís másodosztályú kapus volt) a fővárosi egyesülethez, azóta edz a blancók valdebebas-i edzőközpontjában.
„Most a Real Madrid U16-os, saját bajnokságában az élen álló csapatának a kapusa, a keddi, Real Madrid–Puskás Akadémia (5–1) felkészülési mérkőzésen a második félidőben védte a hazaiak kapuját” – olvasható a cikkben.
A közelmúltban meghívta már a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) korosztálya kiválasztó táborába, Telkibe, de ekkor nem mehetett, mert a Realnak is szüksége volt rá. Később viszont, ha lesz még rá lehetősége, a szülők elmondása szerint szívesen jönne és amikor lehet, családi körben gyakorolja a magyar nyelvet is, az év végi ünnepeket Budapesten, édesanyja családjánál töltötte.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű a Vörösök álláspontja.
Nyitókép: Forika Attila/Puskás Akadémia