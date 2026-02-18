A Liverpool összetörheti Szoboszlai álmát

Szoboszlai felkeltette a Real Madrid érdeklődését

Szoboszlai eddig remek idényt fut (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A cikkben azt is olvasni, hogy klub ugyanakkor teljes mértékben tisztában van a Real Madrid érdeklődéséről, és azt is tudja, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának gyerekkori kedvenc csapatáról van szó, amit a múlt héten Marco Rossi árult el. Ennek ellenére a források szerint a Liverpool nem fontolgatja, hogy idén nyáron eladja őt, a klubon belül mindenki a maradását szeretné.