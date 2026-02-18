A Liverpool összetörheti Szoboszlai álmát

Szoboszlai zsebében „turkáltak” Angliában – elképesztő, mennyi pénzt találtak
A hírek szerint a Liverpool pontot akar tenni a tárgyalások végére.
Egyértelmű a Vörösök álláspontja. Szoboszlai maradását akarják.
Liverpoolban továbbra is prioritás Szoboszlai Dominik szerződésének meghosszabbítása, a klubnak esze ágában sincs elengedni – értesült a TEAMtalk.
Mint írják, a hónap elején már beszámoltak arról (mi meg szemléztük), hogy a nagyszerű idényt futó Szoboszlaival szerződést akar hosszabbítani a klub, amely egy olyan magasabb fizetéssel járna, amely tükrözné a csapaton belül elfoglalt szerepét. A tárgyalások zajlanak, a Liverpool pedig továbbra is nyugodt és magabiztos a sikert illetően.
Az Anfield bennfenteseire hivatkozva a lap azt írja, hogy a magyar játékos még a következő idény előtt meghosszabbítja 2028 nyarán lejáró kontraktusát, és mind a két fél azt szeretné, hogy Szoboszlai maradjon Liverpoolban.
A cikkben azt is olvasni, hogy klub ugyanakkor teljes mértékben tisztában van a Real Madrid érdeklődéséről, és azt is tudja, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának gyerekkori kedvenc csapatáról van szó, amit a múlt héten Marco Rossi árult el. Ennek ellenére a források szerint a Liverpool nem fontolgatja, hogy idén nyáron eladja őt, a klubon belül mindenki a maradását szeretné.
A Sport Tv szakértőjével arról beszélgettünk, milyen következményekkel járhat a szerződéshosszabbítás.
Továbbá idézték Szoboszlai ügynökét, Esterházy Mátyást, aki úgy fogalmazott, hogy teljesen normális az, ha valaki így teljesít, akkor a közvélemény arról beszél, hova tovább, van-e még feljebb, de ez számukra nem téma, Szoboszlai a Liverpoolra és a feladataira koncentrál.
Összefoglalva a Liverpool üzenete:
Szoboszlai sehova sem megy, és a klub a nyári keretátalakítások után is kulcsfontosságú játékosként tekint rá.
Mint megírtuk, a Liverpool Echonál éppen azt találgatták, hogy Szoboszlai mennyit érhet a nyáron, szerintük akár 150 millió fontot is.
Meg is indokolják, hogy miért.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP