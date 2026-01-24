Ft
Nikola Jaksics Európa-bajnokság vízilabda

Ez hihetetlen: mégis játszhat a magyarok ellen az Eb-döntőben a szerbek eltiltott csapatkapitánya

2026. január 24. 16:22

A szerb válogatott csapatkapitánya, Nikola Jaksics eltiltása ellenére mégis játszhat a magyarok ellen a döntőben. Már a vízilabda Európa-bajnokság fináléja előtt megkapják a hazai pályát a szerbek…

2026. január 24. 16:22
null

A magyar válogatott a görögök elleni parádés győzelem után bejutott a vízilabda Európa-bajnokság döntőjébe. A másik ágon a házigazda Szerbia Olaszországot lépte le simán, viszont vezéráldozattal: csapatkapitánya, a korábbi ferencvárosi Nikola Jaksics megütötte ellenfelét, amiért piros lapot kapott, ami automatikus eltiltással jár a következő mérkőzésre – legalábbis a szabályok szerint.

Viszont úgy tűnik, a szabályok nem érvényesek ugyanúgy mindenkire, legalábbis a rendező válogatottra nem feltétlenül, ugyanis a jelek szerint Jaksics mégis medencébe ugorhat a magyarok elleni döntőben.

A Szerb Vízilabda Szövetség nemrégiben közzétett tájékoztatása szerint a European Aquatics döntése értelmében Nikola Jaksics, a szerb válogatott csapatkapitánya az elődöntőben kapott piros lapos, végleges kiállítása ellenére szerepelhet a Magyarország elleni vasárnapi Eb-döntőben”

 – osztotta meg közösségi oldalán a pólóügyekben igen jártas, és a helyszínen tartózkodó vlv.hu.

vízilabda
Úgy tűnik, Nikola Jaksics mégis játszhat ellenünk a vízilabda Európa-bajnokság döntőjében. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

És valóban, ha felmegyünk a szerb szövetség hivatalos facebook-oldalára, akkor ott örömmel jelentik be egy posztban, hogy Jaksics mégis játszhat a döntőben.

Volt már előzménye a vízilabda Eb döntőjének

A két csapat egyébként már a középdöntőben is megmérkőzött egymással, akkor a szerbek óriási csatában, még nagyobb bírói hátszéllel arattak egygólos győzelmet – bele sem merünk gondolni, hogy a fináléban mi várhat Varga Zsolt csapatára. Nem is beszélve a 13 ezer szerb szurkolóról.

Úgyhogy borítékolhatóan borzasztóan nehéz lesz, de annál édesebb lehet a győzelem íze. 

A Magyarország–Szerbia Európa-bajnoki döntőt vasárnap este fél 9-től rendezik meg Belgrádban.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

