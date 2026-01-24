Ez hihetetlen: mégis játszhat a magyarok ellen az Eb-döntőben a szerbek eltiltott csapatkapitánya

A két csapat egyébként már a középdöntőben is megmérkőzött egymással, akkor a szerbek óriási csatában, még nagyobb bírói hátszéllel arattak egygólos győzelmet – bele sem merünk gondolni, hogy a fináléban mi várhat Varga Zsolt csapatára. Nem is beszélve a 13 ezer szerb szurkolóról.

Úgyhogy borítékolhatóan borzasztóan nehéz lesz, de annál édesebb lehet a győzelem íze.