Európa-bajnokság vízilabda Szerbia

Reméljük, ezt most nem csalják el: ekkor vághatunk vissza a szerbeknek az Európa-bajnokság döntőjében

2026. január 23. 22:00

Szerbia könnyedén győzte le 17–13-ra Olaszországot az elődöntőben. A férfi vízilabda Európa-bajnokságon így vasárnap magyar–szerb finálét rendeznek.

2026. január 23. 22:00
Miután a magyar férfi vízilabda-válogatott második félidei parádés játékának köszönhetően 15–12-re nyert Görögország ellen, és bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, megrendezték a másik elődöntőt is. A házigazda szerbek 13 ezer tomboló szurkoló előtt találkoztak Olaszországgal.

Igazság szerint az első perceket leszámítva egy pillanatig sem volt kérdés, melyik csapat fogja nyerni a meccset. A szurkolók által hajtott hazai csapat magabiztosan vezetett, a nagyszünetre 9–7-es szerb előnnyel mentek pihenőre a felek.

vízilabda
Nikola Jaksics (8) nem lehett ott Magyarország ellen a vízilabda Európa-bajnokság döntőjében. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A harmadik negyedre aztán már ötgólosra is nőtt a különbség, és ez állandósult is a folytatásra, a záró felvonásban pedig még tovább nőtt.

Szerbia végül nagyon magabiztos, 17–13-as győzelmet aratott és bejutott a magyar válogatott elleni döntőbe.

Magyarország–Szerbia a vízilabda Eb döntőjében

A két csapat már a középdöntőben is megmérkőzött egymással, akkor hatalmas csatában nyertek 15–14-re a hazaiak úgy, hogy nemcsak a szurkolók, hanem a játékvezetők is alapos támogatásban részesítették őket.

Jó hír lehet a mi szempontunkból, hogy az olaszok elleni negyeddöntőben a szerbek csapatkapitánya, a korábbi ferencvárosi Nikola Jaksics piros lapot kapott, így nem lehet ott a fináléban.

A Magyarország–Szerbia döntőt vasárnap este fél 9-től rendezik.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

