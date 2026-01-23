Reméljük, ezt most nem csalják el: ekkor vághatunk vissza a szerbeknek az Európa-bajnokság döntőjében

Ez aztán szép volt fiúk – a veretlent legyőzve jutott Európa-bajnoki döntőbe a magyar válogatott!
A magyar vízilabda-válogatott 15–12-re nyert Görögország ellen.
Szerbia könnyedén győzte le 17–13-ra Olaszországot az elődöntőben. A férfi vízilabda Európa-bajnokságon így vasárnap magyar–szerb finálét rendeznek.
Miután a magyar férfi vízilabda-válogatott második félidei parádés játékának köszönhetően 15–12-re nyert Görögország ellen, és bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, megrendezték a másik elődöntőt is. A házigazda szerbek 13 ezer tomboló szurkoló előtt találkoztak Olaszországgal.
Igazság szerint az első perceket leszámítva egy pillanatig sem volt kérdés, melyik csapat fogja nyerni a meccset. A szurkolók által hajtott hazai csapat magabiztosan vezetett, a nagyszünetre 9–7-es szerb előnnyel mentek pihenőre a felek.
A harmadik negyedre aztán már ötgólosra is nőtt a különbség, és ez állandósult is a folytatásra, a záró felvonásban pedig még tovább nőtt.
Szerbia végül nagyon magabiztos, 17–13-as győzelmet aratott és bejutott a magyar válogatott elleni döntőbe.
A két csapat már a középdöntőben is megmérkőzött egymással, akkor hatalmas csatában nyertek 15–14-re a hazaiak úgy, hogy nemcsak a szurkolók, hanem a játékvezetők is alapos támogatásban részesítették őket.
Jó hír lehet a mi szempontunkból, hogy az olaszok elleni negyeddöntőben a szerbek csapatkapitánya, a korábbi ferencvárosi Nikola Jaksics piros lapot kapott, így nem lehet ott a fináléban.
A Magyarország–Szerbia döntőt vasárnap este fél 9-től rendezik.
