Reméljük, ezt most nem csalják el: ekkor vághatunk vissza a szerbeknek az Európa-bajnokság döntőjében

A harmadik negyedre aztán már ötgólosra is nőtt a különbség, és ez állandósult is a folytatásra, a záró felvonásban pedig még tovább nőtt.

Szerbia végül nagyon magabiztos, 17–13-as győzelmet aratott és bejutott a magyar válogatott elleni döntőbe.

Magyarország–Szerbia a vízilabda Eb döntőjében

A két csapat már a középdöntőben is megmérkőzött egymással, akkor hatalmas csatában nyertek 15–14-re a hazaiak úgy, hogy nemcsak a szurkolók, hanem a játékvezetők is alapos támogatásban részesítették őket.