Felment a pumpa a szerbekben: üzentek a magyaroknak az Eb-döntő előtt

Reméljük, ezt most nem csalják el: ekkor vághatunk vissza a szerbeknek az Európa-bajnokság döntőjében
Elég lesz az őrjöngő szurkolókkal megküzdeni.
Az egyik legjobbjuk nem játszhat ellenünk.
Mint ismert, Magyarország ellenfele a döntőben az a Szerbia lesz, akikkel amellett, hogy már a tornán korábban összecsaptunk, 2006 és 2016 után harmadszor is megnyerhetik a hazai rendezésű Eb-jüket.
Noha a szerbek a csoportkörben Hollandia, majd a középdöntőben egy, már tét nélküli mérkőzésen Montenegró ellen is botlottak, a fontos Európa-bajnoki találkozóikra összeszedték magukat – így volt ez az Olaszország elleni pénteki elődöntőben is. Uros Sztevanovics együttese egyszer sem volt hátrányban a legutóbbi kontinenstorna bronzérmese ellen, még úgy sem, hogy a második negyed végén az FTC egykori játékosa, Nikola Jaksics egy szerbek általi ütés miatt a kiállítás sorsára jutott, a piros lapja miatt pedig a csapatkapitány alighanem kihagyja a magyar válogatott elleni finálét – írja a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
Elég lesz az őrjöngő szurkolókkal megküzdeni.
A játékvezetők 8-6-os állásnál született döntésével a belgrádi közönség és a szerb csapat tagjai sem voltak elégedettek, utóbbiak a győzelmet követően is leginkább a piros lapról beszéltek a döntőbe jutás helyett. A szerbek szövetségi kapitánya megjegyezte, hogy fellebbeznek Jaksics piros lapja miatt, hátha mégis játszhat a döntőben.
„Nagyon örülök és büszke vagyok a csapatra minden igazságtalanság ellenére, amit velünk szemben elkövettek. Újra kizárták az egyik játékosunkat, de már hozzászoktunk az igazságtalansághoz, minden alkalommal megküzdünk vele. A magyarok lesznek az ellenfeleink, tudjuk, hogyan kell velük szemben játszani, biztosan vad mérkőzés lesz” – mondta a Ferencváros klasszisa, Dusan Mandics, aki négy gólt szerzett az olaszok ellen, de megdicsérte a 14 védésig jutó kapus, Milan Glusacs teljesítményét is.
Inkább nem is nyilatkoznék a tornán nyújtott bírói teljesítményről, de ez a szituáció még jobban összehozott minket, és onnantól mindannyian több mint száz százalékot beleadtunk, hogy jóvátegyük a hibát. Úgy gondoljuk, hogy ez sikerült is”
– értékelt Nikola Lukics.
„Nem megzavart, hanem inkább feldühített minket, de nem először zárták ki az egyik legjobb játékosunkat. Még jó, hogy a csapat erejét nem csak egy-két játékos adja ki, és a végéig erősek maradtunk” – mondta Sztrahinja Rasovics, aki szerint a fáradtság ellenére ilyen jó hangulatot teremtő közönség előtt nagyon meg szeretnék nyerni az Európa-bajnoki aranyérmet.
A középdöntős csoportban Szerbia elsősorban a harmadik negyedben nyújtott teljesítménye miatt 15-14-re legyőzte Magyarországot, a Varga Zsolt-legénység vasárnap 20.30-tól vághat vissza a riválisnak.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Andrej Cukic