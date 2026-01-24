Felment a pumpa a szerbekben: üzentek a magyaroknak az Eb-döntő előtt

Mint ismert, Magyarország ellenfele a döntőben az a Szerbia lesz, akikkel amellett, hogy már a tornán korábban összecsaptunk, 2006 és 2016 után harmadszor is megnyerhetik a hazai rendezésű Eb-jüket.

Noha a szerbek a csoportkörben Hollandia, majd a középdöntőben egy, már tét nélküli mérkőzésen Montenegró ellen is botlottak, a fontos Európa-bajnoki találkozóikra összeszedték magukat – így volt ez az Olaszország elleni pénteki elődöntőben is. Uros Sztevanovics együttese egyszer sem volt hátrányban a legutóbbi kontinenstorna bronzérmese ellen, még úgy sem, hogy a második negyed végén az FTC egykori játékosa, Nikola Jaksics egy szerbek általi ütés miatt a kiállítás sorsára jutott, a piros lapja miatt pedig a csapatkapitány alighanem kihagyja a magyar válogatott elleni finálét – írja a Magyar Nemzet.