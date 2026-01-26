Ft
magyar válogatott Európa-bajnokság vízilabda

Megérkeztek a belgrádi magyar hősök: elmondták, milyen érzés, amikor az egész aréna ellenük van

2026. január 26. 16:04

Ünnepélyes köszöntésben részesültek a Duna Arénában a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai, miután hazatértek az ezüstéremmel záruló belgrádi Európa-bajnokságról. Így értékeltek a főszereplők.

2026. január 26. 16:04
null
Szabó Péter

Hazaérkezett a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságról az ezüstérmes magyar válogatott. A Duna Arénában Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke fogadta a hősöket.

„Ez egy megnyert ezüstérem az én véleményem szerint. Köszönetet szeretnék mondani a családoknak, akik heteken át nélkülözték a játékosokat, a szövetségnek és mindenkinek, aki támogatta a csapatot az útján – kezdte Schmidt Ádám. – Sokatmondó, hogy nyolc 2000 után született játékos volt a mi csapatunkban, míg a szerb ellenfélnél kettő. Los Angelestől várjuk a csúcsteljesítményt a válogatottól, illetve előtte lesz még egy nagy esemény.

Jövőre az MVM Dome-ban tizenvalahány ezer ember a magyaroknak szurkol majd a hazai rendezésű világbajnokságon!”

– tekintett előre az államtitkár.

Összetartó, szerethető csapat épül

Madaras Norbert optimistán értékelt, kiemelve, mennyi munka van benne, hogy a vb után az Eb-n is döntőt játszhatott Varga Zsolt együttese.

„Le a kalappal a fiúk előtt! Azt mondtam nekik, sajnálom, döntőket veszíteni nem jó, de lehet ebből építkezni is. Elsősorban az utolsó másfél negyed miatt bánkódhatunk, az előtte lévő két hét viszont bizakodásra ad okot.

Az olimpia után új csapat épül, ráadásul egy rendkívül összetartó, szerethető gárda.

Ezek a fiatalok élnek a lehetőségekkel, rengeteg munka van az eredmények mögött, így optimistán mondhatjuk, hogy jöhet a budapesti világbajnokság és az olimpia. Minden ezüsttel az a nehéz, hogy nincsenek automatikus döntők. Ez a csapat a maximuma közelében játszott, de még mindig van hová fejlődni. Másfél éve biztosan aláírtam volna ezeket az eredményeket. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a medencén kívül is minden adott legyen a sikerhez, de a döntő, azt gondolom, most nem a játékvezetőkön múlt. Nekünk is van tennivalónk, hogy a háttérben jól alakuljanak a dolgok” – hangsúlyozta Madaras, utalva a magyar sportdiplomácia tennivalóira.

A kapitány látja a fejlődési ívet

„Szeretném kiemelni a szurkolóinkat, nekik is nagy köszönet jár, mert hatalmas támogatást adtak – kezdte Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Ezt a tornát is külön kell választani: előbb mindig el kell jutni a döntőig, aztán ott van a finálé, ami egy teljesen más mentális helyzet.

Pláne Belgrádban, a szerbek ellen, de fontos megtapasztalni ezeket a helyzeteket is, amikor szinte mindenki ellenünk szurkol.

Látom a csapaton a fejlődést, a spanyolok ellen négy negyeden át koncentráltunk, magas koncentrációval legyőztük a görögöket, a vb-döntő és az Eb-döntő egy látható fejlődési ív, ami sokat ígér a jövőre nézve” – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Manhercz: Erre építhetünk!

A csapatkapitány, Manhercz Krisztián hangsúlyozta, hogy egyértelműen fejlődött a csapat a világbajnokság óta, most mégis nagyobb a szomorúság – bár az élmény is frissebb.

„Elmondjuk, hogy ez egy megnyert ezüstérem, de mindenkiben van egy elkeseredettség. Ez tulajdonképpen jó, mert nem vagyunk elégedettek a döntős szerepléssel. Most tudjuk megmutatni, hogy milyen sportolók vagyunk, hogyan tudunk felállni egy ilyen helyzetből.

Úgy érzem, a hangulat nem zavart meg minket, egyszerűen eljutottunk egy olyan pontra, hogy kimerültünk a végjátékra. Azt beszéltük a döntő előtti este, ha tíz gólon tartjuk a szerbeket, akkor nyerhetünk. A mondat félig igaz lett.

Ebből kell tudnunk építkezni” – fogalmazott Manhercz Krisztián.

Fotó: a szerző felvétele

 

