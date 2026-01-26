Megérkeztek a belgrádi magyar hősök: elmondták, milyen érzés, amikor az egész aréna ellenük van

Hazaérkezett a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságról az ezüstérmes magyar válogatott. A Duna Arénában Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke fogadta a hősöket.

„Ez egy megnyert ezüstérem az én véleményem szerint. Köszönetet szeretnék mondani a családoknak, akik heteken át nélkülözték a játékosokat, a szövetségnek és mindenkinek, aki támogatta a csapatot az útján – kezdte Schmidt Ádám. – Sokatmondó, hogy nyolc 2000 után született játékos volt a mi csapatunkban, míg a szerb ellenfélnél kettő. Los Angelestől várjuk a csúcsteljesítményt a válogatottól, illetve előtte lesz még egy nagy esemény.