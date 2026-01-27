Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Alasztics Marcell futsal-Eb futsal Európa-bajnokság Portugália

A magyar válogatott betalált az Eb-címvédő ellen, jöhet a sorsdöntő összecsapás!

2026. január 27. 19:28

Érvényesült a papírforma, de nincs okunk a szégyenkezésre. A magyar válogatott számszakilag és lélektanilag is fontos becsületgólját Rutai Balázs szerezte meg 0–5-nél.

2026. január 27. 19:28
null

A magyar válogatott második csoportmérkőzésén 5–1-re kikapott a címvédő Portugáliától a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság hétfői játéknapján Ljubljanában.

Az európai ranglistán első helyen álló, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugál együttes már 23 másodperc után vezetést szerzett, és később is magasabb sebességi fokozaton pörgött a rengeteg labdát eladó ellenfelénél. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A magyar válogatott legjobbja a kapus Alasztics Marcell volt, aki az első félidőben tizenegy, míg szünet után – a lecseréléséig – további öt védéssel segítette csapatát.

ALASZTICS Marcell portugál-magyar
Kiváló kapus, szenzációs fotó: a magyar csapat legjobbja, Alasztics Marcell a címvédő portugálok elleni Eb-meccsen (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A mieink számszakilag és lélektanilag is fontos becsületgólját Rutai Balázs szerezte meg 0–5-nél: a szép átlövéstalálat azért is volt lényeges, mert a rivális olaszok ezt megelőzően ugyancsak négy góllal maradtak alul a tétmeccset legutóbb 2024 szeptemberében veszítő portugálokkal szemben.

A magyar válogatott sorsa csütörtökön dől el 

A Lengyelország ellen történelmi sikerrel nyitó magyar együttes így két mérkőzés után egy-egy győzelemmel és vereséggel áll, harmadik, egyben utolsó csoportmérkőzésén 

sorsdöntő összecsapást vív a szintén kétszeres Európa-bajnok Olaszország ellen.

A csütörtök este 20:30-kor kezdődő meccs a negyeddöntőbe jutásról dönt majd – érdekesség, még a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya, Marco Rossi is azt mondta, a mieinknek szurkol majd.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tbt8288
2026. január 27. 20:33
Van olyan sport amiben nem kapunk ki?
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. január 27. 20:29
Az olaszok sem lesznek könnyűek. Minimum.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!