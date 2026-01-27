A magyar válogatott betalált az Eb-címvédő ellen, jöhet a sorsdöntő összecsapás!

„Olasznak születtem, de most mögöttetek állok!” – Marco Rossi is a magyar válogatottnak szurkol
Pedig valószínűleg éppen az olaszokkal vívjuk majd a sorsdöntő Eb-meccset...
Érvényesült a papírforma, de nincs okunk a szégyenkezésre. A magyar válogatott számszakilag és lélektanilag is fontos becsületgólját Rutai Balázs szerezte meg 0–5-nél.
A magyar válogatott második csoportmérkőzésén 5–1-re kikapott a címvédő Portugáliától a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság hétfői játéknapján Ljubljanában.
Az európai ranglistán első helyen álló, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugál együttes már 23 másodperc után vezetést szerzett, és később is magasabb sebességi fokozaton pörgött a rengeteg labdát eladó ellenfelénél.
A magyar válogatott legjobbja a kapus Alasztics Marcell volt, aki az első félidőben tizenegy, míg szünet után – a lecseréléséig – további öt védéssel segítette csapatát.
A mieink számszakilag és lélektanilag is fontos becsületgólját Rutai Balázs szerezte meg 0–5-nél: a szép átlövéstalálat azért is volt lényeges, mert a rivális olaszok ezt megelőzően ugyancsak négy góllal maradtak alul a tétmeccset legutóbb 2024 szeptemberében veszítő portugálokkal szemben.
A Lengyelország ellen történelmi sikerrel nyitó magyar együttes így két mérkőzés után egy-egy győzelemmel és vereséggel áll, harmadik, egyben utolsó csoportmérkőzésén
sorsdöntő összecsapást vív a szintén kétszeres Európa-bajnok Olaszország ellen.
A csütörtök este 20:30-kor kezdődő meccs a negyeddöntőbe jutásról dönt majd – érdekesség, még a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya, Marco Rossi is azt mondta, a mieinknek szurkol majd.
