„Olasznak születtem, de most mögöttetek állok!” – Marco Rossi is a magyar válogatottnak szurkol

Micsoda kezdés! Történelmi győzelmet aratott a magyar válogatott az Európa-bajnokságon
Soha nem nyertünk még meccset kontinenstornán.
Valószínűleg éppen az olaszokkal vívjuk majd a sorsdöntő mérkőzést az Európa-bajnokságon. Marco Rossi azonban jelezte: a mieink mögött áll csütörtökön is!
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a magyar férfi futsalválogatott történelmi diadallal kezdte Európa-bajnoki szereplését: a mieink a Lengyelország elleni 4–2-es bravúrgyőzelemmel az első sikerüket jegyezték a kontinensviadalok történetében. Érdekesség, hogy a magyar csapat nyitómeccse előtt még labdarúgó-válogatottunk népszerű szövetségi kapitánya, Marco Rossi is üzent a futsalosoknak, és sok sikert kívánt spanyol kollégájának, Sergio Mullornak.
És Marco Rossi a nagyszerű siker után sem felejtett el gratulálni, sőt egy igen nemes gesztust is tett a saját közösségi oldalán megfogalmazott posztban. Futsalosaink ugyanis a halálcsoportban Portugália után Olaszországgal is megmérkőznek majd, a szintén olasz Rossi pedig így fogalmazott: „Amellett, hogy egész Magyarországot büszkévé tettétek, történelmet is írtatok, hiszen megszereztétek a magyar futsalválogatott történetének első Eb-pontjait – ráadásul rögtön hármat! Ez azonban csak a kezdet volt, az első lépés, hiszen kedden következnek a portugálok, majd
csütörtökön minden bizonnyal sorsdöntő meccset játszotok Olaszországgal. Én olasznak születtem, de magyar is vagyok, és ebben a csatában most mögöttetek fogok állni, és nagyon szurkolok Nektek. Hajrá, magyarok!”
A magyar futsalválogatott kedden 17:30-as kezdéssel lép pályára a címvédő Portugália, csütörtök este pedig 20:30-tól Olaszország ellen, a meccseket az M4 Sport élőben közvetíti.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor