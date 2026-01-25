Ft
Marco Rossi magyar válogatott futsal eb futsal Lengyelország

„Olasznak születtem, de most mögöttetek állok!” – Marco Rossi is a magyar válogatottnak szurkol

2026. január 25. 19:45

Valószínűleg éppen az olaszokkal vívjuk majd a sorsdöntő mérkőzést az Európa-bajnokságon. Marco Rossi azonban jelezte: a mieink mögött áll csütörtökön is!

2026. január 25. 19:45
null

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a magyar férfi futsalválogatott történelmi diadallal kezdte Európa-bajnoki szereplését: a mieink a Lengyelország elleni 4–2-es bravúrgyőzelemmel az első sikerüket jegyezték a kontinensviadalok történetében. Érdekesség, hogy a magyar csapat nyitómeccse előtt még labdarúgó-válogatottunk népszerű szövetségi kapitánya, Marco Rossi is üzent a futsalosoknak, és sok sikert kívánt spanyol kollégájának, Sergio Mullornak. 

Marco Rossi nem mindennapi gesztusa

És Marco Rossi a nagyszerű siker után sem felejtett el gratulálni, sőt egy igen nemes gesztust is tett a saját közösségi oldalán megfogalmazott posztban. Futsalosaink ugyanis a halálcsoportban Portugália után Olaszországgal is megmérkőznek majd, a szintén olasz Rossi pedig így fogalmazott: „Amellett, hogy egész Magyarországot büszkévé tettétek, történelmet is írtatok, hiszen megszereztétek a magyar futsalválogatott történetének első Eb-pontjait – ráadásul rögtön hármat! Ez azonban csak a kezdet volt, az első lépés, hiszen kedden következnek a portugálok, majd 

csütörtökön minden bizonnyal sorsdöntő meccset játszotok Olaszországgal. Én olasznak születtem, de magyar is vagyok, és ebben a csatában most mögöttetek fogok állni, és nagyon szurkolok Nektek. Hajrá, magyarok!”

A magyar futsalválogatott kedden 17:30-as kezdéssel lép pályára a címvédő Portugália, csütörtök este pedig 20:30-tól Olaszország ellen, a meccseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

