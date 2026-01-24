„A tisztes helytállás a realitás” – brutális csoportban készül történelmi bravúrra a magyar válogatott

Tíz év után ismét Európa-bajnokságon vehet részt a magyar futsalválogatott. A mieink – akik jelenleg a 32. helyen állnak a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján – a legutóbbi két Eb-t megnyerő Portugáliával (2.), a szintén kétszeres aranyérmes (2003, 2014) Olaszországgal (16.), valamint Lengyelországgal (19.) kerültek azonos csoportba a szlovén, lett, litván közös rendezésű kontinensviadalon. A magyar csapat a korábbi három szereplése alkalmával mind a hét meccsét elveszítette az Eb-ken (ezeken 16–34 az összesített gólkülönbsége), és – mint azt a világranglistás pozíciók is mutatják – az idei találkozóin sem esélyesként lép majd pályára.

Tíz évvel ezelőtt Klacsák Bence (balra) is tagja volt a magyar futsalválogatott Európa-bajnoki keretének / Fotó: Facebook / Cső-Montage BFC

„Nehéz csoportba kerültünk, amelyben a tisztes helytállás lehet a realitás – mondta a Mandiner megkeresésére Klacsák Bence, a Magyar Futsal Akadémia játékosa, aki 2016-ban tagja volt a legutóbbi Eb-keretnek. – A lengyelek ellen van a legnagyobb esély a győzelemre, velük játsszuk az első mérkőzést. Igazi ki-ki meccsre számítok, remélhetőleg magyar sikerrel a végén. A második fordulóban a portugálok ellen óriási bravúr lenne a pontszerzés, hiszen a 2022-es csapat nagy része még mindig tagja a válogatottjuknak. A harmadik körben az olaszok ellen inkább benne van a pakliban, hogy meglepetést okozunk. Ők is az európai elithez tartoznak és előrébb tartanak, mint mi, viszont az útjuk hozzánk hasonlóan pótselejtezőn keresztül vezetett az Európa-bajnokságra, így talán most lehet ellenük a legnagyobb esély.”