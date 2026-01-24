„A tisztes helytállás a realitás” – brutális csoportban készül történelmi bravúrra a magyar válogatott

„A döntést a válogatott érdekében hoztuk meg” – reagált a szövetségi kapitány a magyar klasszis vádjaira
„Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal.”
Sorrendben Lengyelország, a címvédő Portugália, majd a kétszeres aranyérmes Olaszország lesz a mieink ellenfele. Szombaton a magyar futsalválogatott számára is megkezdődik az Európa-bajnokság.
Tíz év után ismét Európa-bajnokságon vehet részt a magyar futsalválogatott. A mieink – akik jelenleg a 32. helyen állnak a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján – a legutóbbi két Eb-t megnyerő Portugáliával (2.), a szintén kétszeres aranyérmes (2003, 2014) Olaszországgal (16.), valamint Lengyelországgal (19.) kerültek azonos csoportba a szlovén, lett, litván közös rendezésű kontinensviadalon. A magyar csapat a korábbi három szereplése alkalmával mind a hét meccsét elveszítette az Eb-ken (ezeken 16–34 az összesített gólkülönbsége), és – mint azt a világranglistás pozíciók is mutatják – az idei találkozóin sem esélyesként lép majd pályára.
„Nehéz csoportba kerültünk, amelyben a tisztes helytállás lehet a realitás – mondta a Mandiner megkeresésére Klacsák Bence, a Magyar Futsal Akadémia játékosa, aki 2016-ban tagja volt a legutóbbi Eb-keretnek. – A lengyelek ellen van a legnagyobb esély a győzelemre, velük játsszuk az első mérkőzést. Igazi ki-ki meccsre számítok, remélhetőleg magyar sikerrel a végén. A második fordulóban a portugálok ellen óriási bravúr lenne a pontszerzés, hiszen a 2022-es csapat nagy része még mindig tagja a válogatottjuknak. A harmadik körben az olaszok ellen inkább benne van a pakliban, hogy meglepetést okozunk. Ők is az európai elithez tartoznak és előrébb tartanak, mint mi, viszont az útjuk hozzánk hasonlóan pótselejtezőn keresztül vezetett az Európa-bajnokságra, így talán most lehet ellenük a legnagyobb esély.”
A jelenlegi magyar válogatottat vegyesen alkotják profi és félprofi játékosok, az NB I-ben veretlenül listavezető Veszprémből azonban egyetlen labdarúgó sincs ott Sergio Mullor szövetségi kapitány Európa-bajnoki keretében. A legfőbb hiányzó kétségkívül az elmúlt tíz-tizenöt év legeredményesebb magyar futsalosa, Dróth Zoltán, aki a nemzeti együttesben 167 mérkőzésen 109 gólt szerzett. Klacsákot arról is megkérdeztük, a Rába ETO és a Haladás korábbi, a Veszprém jelenlegi gólvágójának távollétében kik lehetnek a magyar csapat vezéregyéniségei az Eb-n.
Mindenképpen meghatározó lesz, hogy kapusposzton (Alasztics Marcell, Faragó Ádám, Gémesi Gergő) aki mellett a szakmai stáb dönt, jó teljesítményt nyújtson, és húzóembere legyen a csapatnak. A mezőnyjátékosok közül Rábl Jánost és Rafael Henrique da Silvát (művésznevén Rafinha – a szerk.) emelném ki, de a jó eredmény eléréshez az kell, hogy minden játékos száz százalékot nyújtson és egy csapatként küzdjön
– felelte a 30 éves játékos, aki az erőviszonyok ismeretében úgy véli, Spanyolország vagy Portugália nyeri az Európa-bajnokságot.
A MAGYAR VÁLOGATOTT EDDIGI EREDMÉNYEI AZ EB-KEN
2005 (Csehország): Magyarország–Spanyolország 2–4, Magyarország–Olaszország 0–5, Magyarország–Portugália 3–5
2010 (Magyarország): Magyarország–Azerbajdzsán 1–3, Magyarország–Csehország 5–6
2016 (Szerbia): Magyarország–Spanyolország 2–5, Magyarország–Ukrajna 3–6
A magyar válogatott a négycsapatos selejtezőcsoportjában három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárt Szlovénia mögött, így a nyolc legjobb csoportmásodik egyikeként továbbjutott a pótselejtezőbe, amelyben 5–4-es összesítéssel (itthon 3–2-es győzelem, idegenben egy balhés mérkőzésen 2–2-es döntetlen) kerekedett Románia fölé.
„Sergio Mullor kinevezése óta (2023 áprilisa – a szerk.) folyamatosan fejlődött és fejlődik a válogatott, és egyre jobb teljesítményt nyújtott a selejtezősorozatban – mondta az MLSZ hivatalos honlapján Barczi Róbert sportigazgató, aki úgy véli, hatalmas bravúrnak minősül, hogy a mieink tíz év elteltével újra kijutottak az Európa-bajnokságra. – Lényegében a Norvégia elleni idegenbeli selejtező kivételével minden összecsapáson jól és eredményesen játszottunk.
Az igazi vizsgamunka azonban a playoff volt. A románok elleni mindkét mérkőzést végig kontrollálta a csapat, még a kinti találkozó elején történt szurkolói rendbontás sem zavarta meg a játékosokat. Ez is bizonyítja, hogy mentálisan is nagyon erős, egységes a társaság.
Ehhez persze az is kellett, hogy a szövetségi kapitány át tudta adni a csapatnak a rá jellemző győztes mentalitást, és sikerült megtalálnia az ehhez passzoló játékstílust és keretet. Mindezek ismeretében nyugodtan várom az Eb-t, biztos vagyok benne, hogy a maximumot fogja kiadni magából a válogatottunk.”
Az Eb-felkészülés során decemberben a magyar csapat a hét meccséből ötöt is megnyert – a románokat ekkor 8–5-re verte meg, az Európa-bajnoki társházigazda szlovénektől 4–1-es vereséget szenvedett, míg Litvánia ellen egy győzelem (5–2) és egy döntetlen (2–2) volt a mérlege –, a januári három találkozóján pedig egy döntetlent (Szerbia 1–1) és két vereséget (Szerbia 2–5, Franciaország 2–5) jegyzett.
A magyar csapat kedden utazott el az Eb-csoportmeccsei helyszínére, Ljubljanába. Az indulás előtt Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is sok sikert kívánt az együttesnek.
„Bátor, fegyelmezett és jó csapatunk van, de az Eb-n nyilván már topcsapatok várnak ránk – folytatta Barczi. – A sorsolásunk elég balszerencsésen alakult, hiszen a csoportellenfeleink közül Portugália és Olaszország is korábbi Eb-győztes, Lengyelország pedig a tizedik az európai ranglistán. Ettől függetlenül bízom benne, hogy megszerezzük első pontunkat az Európa-bajnokságok történetében. Örömteli, hogy a csapat átlagéletkora nagyon fiatal. Amit viszont legalább ennyire fontosnak tartok, hogy az Eb-re való kijutást – a nagypályás válogatotthoz hasonlóan – ki tudja használni a futsaltársadalom, hogy elinduljon fölfelé a fejlődés útján.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA AZ EB CSOPORTKÖRÉBEN
JANUÁR 24. (SZOMBAT), 17.30: MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG
JANUÁR 27. (KEDD), 17.30: MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA
JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK), 20.30: OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG
A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza), Faragó Ádám (DEAC), Gémesi Gergő (Újpest FC)
Mezőnyjátékosok: Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu), Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal), Rafael Henrique da Silva (Á Stúdió Nyíregyháza), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza), Rábl János (MVFC Berettyóújfalu), Szabó Lajos (MVFC Berettyóújfalu), Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal), Pál Patrik (Újpest FC), Kajtár Mátyás (–), Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal), Suscsák Máté (Újpest FC), Büki Baltazár (Aramis SE)
A bő keretből kimaradó két mezőnyjátékos egyike, Győri Balázs (DEAC) elutazott a csapattal Ljubljanába, mert sérülés esetén az első meccsnapig lehet még módosítani a kereten. A három kapus közül csak kettő nevezhető az Eb-keretbe, ám a szakmai stáb egyelőre nem döntött arról, hogy melyik két kapuvédőre esik a választása (ha azonban valamelyikük megsérül, akkor az Európa-bajnokság közben is lehet egyet változtatni ezen a poszton).
