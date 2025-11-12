„A döntést a válogatott érdekében hoztuk meg” – reagált a szövetségi kapitány a magyar klasszis vádjaira

Ahogy arról beszámoltunk, Dróth Zoltán kedden közzétett nyílt levelében kijelentette: nem ő döntött úgy, hogy nem kíván többet szerepelni a magyar futsalválogatottban. A veszprémiek 37 éves játékosa azt írta: a spanyol Sergio Mullor kinevezése után leültek beszélgetni, és akkor jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy szeretné végigcsinálni az Európa-bajnoki selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól.

Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot. Ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem”

– közölte Dróth, aki 167-szer húzhatta magára a címeres mezt.

„Egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így raknak félre, mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk” – tette hozzá Dróth Zoltán.

Kiemelte: