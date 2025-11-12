Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Sergio Mullor futsal Dróth Zoltán

„A döntést a válogatott érdekében hoztuk meg” – reagált a szövetségi kapitány a magyar klasszis vádjaira

2025. november 12. 19:43

„Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal.”

2025. november 12. 19:43
null

Ahogy arról beszámoltunk, Dróth Zoltán kedden közzétett nyílt levelében kijelentette: nem ő döntött úgy, hogy nem kíván többet szerepelni a magyar futsalválogatottban. A veszprémiek 37 éves játékosa azt írta: a spanyol Sergio Mullor kinevezése után leültek beszélgetni, és akkor jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy szeretné végigcsinálni az Európa-bajnoki selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól.

Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot. Ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem”

– közölte Dróth, aki 167-szer húzhatta magára a címeres mezt.

„Egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így raknak félre, mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk” – tette hozzá Dróth Zoltán. 

Kiemelte: 

klubjából, a magyar bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem kerettag jelenleg, ami meglátása szerint „elgondolkodtató”.

„Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt” – zárta levelét Dróth.

Ezt is ajánljuk a témában

A januári, lett‑litván‑szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott kedden és szerdán két felkészülési mérkőzést játszott Litvánia ellen Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban. A keddi, 5–2-es magyar győzelemmel záruló találkozót követően a 43 éves Sergio Mullor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott. (Szerdán 2–2-es döntetlent ért el a két csapat.) 

„Bár lassan kezdtük a mérkőzést, egy-két hibát leszámítva irányítottuk a játék menetét, nagyszerűen játszottunk. A félidőben megbeszéltük a hibákat, a szünet után pedig lehengerlő támadójátékot játszva megérdemelten nyertünk. Ami Dróth Zoltánt illeti: a nyílt levelében említett videóhívás során csupán azt mondtuk neki, hogy az áprilisi Eb-selejtezőn nem számítunk rá a keretben. Döntésünket, mint mindig, ezúttal is a magyar válogatott érdekében hoztuk meg, s igyekeztünk igazságosnak lenni. 

Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal”

– fogalmazott a szövetségi kapitány.  

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!