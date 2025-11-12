„A döntést a válogatott érdekében hoztuk meg” – reagált a szövetségi kapitány a magyar klasszis vádjaira

„Sokkal több tisztelet illetne meg” – a magyar válogatott legjobbja szerint nem mond igazat a szövetségi kapitány
Áll a bál.
„Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal.”
Ahogy arról beszámoltunk, Dróth Zoltán kedden közzétett nyílt levelében kijelentette: nem ő döntött úgy, hogy nem kíván többet szerepelni a magyar futsalválogatottban. A veszprémiek 37 éves játékosa azt írta: a spanyol Sergio Mullor kinevezése után leültek beszélgetni, és akkor jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy szeretné végigcsinálni az Európa-bajnoki selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól.
Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot. Ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem”
– közölte Dróth, aki 167-szer húzhatta magára a címeres mezt.
„Egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így raknak félre, mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk” – tette hozzá Dróth Zoltán.
Kiemelte:
klubjából, a magyar bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem kerettag jelenleg, ami meglátása szerint „elgondolkodtató”.
„Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt” – zárta levelét Dróth.
A januári, lett‑litván‑szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott kedden és szerdán két felkészülési mérkőzést játszott Litvánia ellen Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban. A keddi, 5–2-es magyar győzelemmel záruló találkozót követően a 43 éves Sergio Mullor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott. (Szerdán 2–2-es döntetlent ért el a két csapat.)
„Bár lassan kezdtük a mérkőzést, egy-két hibát leszámítva irányítottuk a játék menetét, nagyszerűen játszottunk. A félidőben megbeszéltük a hibákat, a szünet után pedig lehengerlő támadójátékot játszva megérdemelten nyertünk. Ami Dróth Zoltánt illeti: a nyílt levelében említett videóhívás során csupán azt mondtuk neki, hogy az áprilisi Eb-selejtezőn nem számítunk rá a keretben. Döntésünket, mint mindig, ezúttal is a magyar válogatott érdekében hoztuk meg, s igyekeztünk igazságosnak lenni.
Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal”
– fogalmazott a szövetségi kapitány.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka