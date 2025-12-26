Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik életet mentett, Marco Rossi meghozta nagy döntését

2025. december 26. 12:08

És akkor még nem beszéltünk Brad Pittről, Szijjártó Péterről és a lengyelországi univerzális balhéról. Évi top 5: Szoboszlai és a magyar válogatott mellett ezek voltak 2025 legolvasottabb sporthírei.

2025. december 26. 12:08
null

Sok mindenről maradt emlékezetes a szeptember 27-én lejátszott Crystal Palace–Liverpool Premier League-bajnoki – sajnos egy ijesztő incidensről is. Negyedórája sem ment a meccs, amikor a lelátón egy szurkoló hirtelen rosszul lett, és azonnali orvosi beavatkozásra szorult. A helyszíni beszámolók szerint Szoboszlai Dominik kulcsszereplőnek bizonyult a vészhelyzet során: a palace-os Daniel Munozzal együtt ők észlelték először a bajt, és hevesen integetve jelezték a két labdarúgócsapat orvosi stábjának, hogy a pályán keresztül, a lehető legrövidebb úton siessenek a szerencsétlenül járt drukker segítségére. A magyar válogatott csapatkapitányának villámgyors reakciója könnyen lehet, életet mentett, de az biztos, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az orvosi személyzetnek sikerült a kórházba szállítás előtt, még ott a helyszínen stabilizálnia a néző állapotát. Mondhatnánk, hogy a mérkőzés végeredménye ezek után mintegy mellékes, de azért mégsem: a rangadót végül drámai végjátékban, a 97. percben a Palace nyerte meg 2–1-re, megindítva ezzel a lejtőn az addig hibátlanul listavezető, de ezek után ritkán látható vereségsorozattal válságba kerülő, egészen a középmezőnyig süllyedő címvédőt. 

MUNOZ, Daniel; SZOBOSZLAI Dominik
A két hős, Daniel Munoz és Szoboszlai Dominik / Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Szoboszlai után Rossi sorsa volt a slágertéma

Az idei év legfájdalmasabb sportélménye kétségkívül labdarúgó-válogatottunk 96. perces drámája volt a mindent eldöntő vb-selejtezőn: az írek elleni utolsó pillanatos vereség a Puskásban azt jelentette, hogy négy évtized után is hiába álmodozunk világbajnoki részvételről. A sokkszerű vereség annyira mélyen érintett mindenkit, hogy a meccs utáni pillanatokban még maga Marco Rossi szövetségi kapitány is elbizonytalanodott a folytatást illetően. Annak rendje és módja szerint be is indultak a találgatások arra az esetre, ha netalán nem maradna, ebbe szállt be Kiprich József is, aki szerint ez esetben egyetlen megoldás maradt volna, és az Bognár György. A végeredmény azóta ismert: mielőtt még érdemi vita alakulhatott volna ki a témában, Rossi el is döntötte, hogy a fájó kudarc ellenére folytatja, és ebben az MLSZ támogatását is megkapta; igaz, szakmai felülvizsgálatokkal. 

Internacionális balhé Lengyelországban

Május végén a lengyelországi Wroclawban rendezték meg az UEFA Konferencia-liga 2024–2025-ös kiírásának döntőjét. A harmadik számú európai kupasorozat fináléjában a spanyol Real Betis és az angol Chelsea csapott össze egymással, és hát egyik csapat sem a visszafogott szurkolótáboráról híres, amit a drukkerek a helyszínen is bizonyítottak. Már a mérkőzés előtti este összecsaptak egymással az utcán, a város valóságos csatatérré változott a balhézó drukkerek és a kivezényelt rohamrendőrök „jóvoltából.” A pályán belüli összecsapást másnap a klubvilágbajnok Chelsea nyerte, amely hátrányból fordítva végül magabiztos, 4–1-es sikerrel írt történelmet, első csapatként elhódítva mindhárom nagy európai kupát. 

Football: UEFA Conference League - Final: Real Betis (ESP) v Chelsea (ENG)
Úgynevezett szurkolók Wroclawban, a Chelsea és a Betis Konferencia-liga-döntője előtt / Fotó: AFP/Sergei Gapon

Még a külügyminiszter is elítélte a kispesti „merényletet”

Botrányos körülmények között ért véget augusztus végén a Honvéd–Csákvár NB II-es rangadó. A rég lefutott meccs 93. percében, 3–1-es hazai vezetésnél a vendégek játékosának, Somfalvi Bencének elgurult a gyógyszere, és törlesztő jelleggel, ritka brutális módon szállt bele Szabó Alexbe a 18 éves játékost hordágyon kellett levinni a pályáról, csak a vakszerencsén múlt, hogy végül nem lett belőle súlyos sérülés. Az eset után még Szijjártó Péter külügyminiszter is hangot adott felháborodásának (akkor még hivatalosan nem volt a Honvéd elnöke), közösségi oldalára ezt posztolta:

Ami az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”

Brad Pitt és a Hungaroring megbonthatatlan barátsága

2025 nyarára megújult a Hungaroring is, az augusztus első hétvégéjén rendezett Formula–1-es Magyar Nagydíjat így már a látványos ráncfelvarráson átesett pályán tarthatták meg. A világviszonylatban a leglátogatottabb magyarországi sporteseményre már az azt megelőző év novemberében elfogyott az összes jegy, és idén csak még komolyabb országimázst kaptunk egy bizonyos Brad Pittnek köszönhetően! Éppen a Magyar Nagydíjat megelőző hetekben mutatták be ugyanis az F1 – A film című gigantikus hollywoodi szuperprodukciót, amelynek számos jelenetét 

  • Budapesten és a
  • Hungaroringen 

forgatták, így hazánk hosszú perceken át szerepelt a mozi kulcsjeleneteiben. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója találóan csak ennyit mondott:

Ennél nagyobb országimázst és reklámot, mint hogy a világ legdrágább filmjében benne vagyunk, illetve Silverstone, Abu-Dzabi és Las Vegas mellett a sztoriban a Hungaroring is kiemelt szerepet kap, nehéz elképzelni!”

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

