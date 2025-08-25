Csak erős idegzetűeknek: Szijjártó is reagált a példátlan brutalitásra (VIDEÓ)

Újabb magabiztos győzelmet aratott az NB II-es labdarúgó-bajnokságban a Honvéd, amely 3–1-re győzte le hazai pályán a Csákvár együttesét. A fővárosiak a három ponttal a tabella élére ugrottak, a sikert azonban némileg beárnyékolják a meccs végi jelenetek: a hajrában kettős emberhátrányba kerültek a vendégek, és egyik piros lapra sem lehetnek büszkék. Helembai Márkot dulakodás, Somfalvi Bencét pedig sérülést okozó szabálytalanság miatt állította ki a játékvezető. A brutális belépője után Szabó Alexet hordágyon vitték le a gyepről.

A mérkőzést követően Szijjártó Péter is reagált a történtekre, posztjában kitért rá, a gyepen látott brutalitás nem futballpályára való.

5000 néző, fantasztikus szurkolótábor, Tujvel-bravúrok, Szamosi-parádé, kiváló csapatjáték. Újra elsők vagyunk!!! Ami pedig az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

A meccset közvetítő M4 Sport riporterének Tóth Balázs, a csákváriak vezetőedzője elárulta, a 3–1-es vereség ellenére elégedett csapata teljesítményével és örül, hogy az egész ország láthatta, hogyan játszottak a Honvéd ellen.

„Bízom benne, hogy megúsztuk komolyabb sérülés nélkül ezt a mai estét” – említette értékelésében a hazai mester, Feczkó Tamás, aki a pályát hordágyon elhagyó Szabó Alex reménybeli gyors felépülésére utalt.

