Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csákvár sérülés Honvéd Szijjártó Péter

Csak erős idegzetűeknek: Szijjártó is reagált a példátlan brutalitásra (VIDEÓ)

2025. augusztus 25. 09:48

A Csákvár edzője örül, hogy láthatta az ország, Feczkó Tamás abban bízik, játékosa megúszta súlyos sérülés nélkül az esetet.

2025. augusztus 25. 09:48
null

Újabb magabiztos győzelmet aratott az NB II-es labdarúgó-bajnokságban a Honvéd, amely 3–1-re győzte le hazai pályán a Csákvár együttesét. A fővárosiak a három ponttal a tabella élére ugrottak, a sikert azonban némileg beárnyékolják a meccs végi jelenetek: a hajrában kettős emberhátrányba kerültek a vendégek, és egyik piros lapra sem lehetnek büszkék. Helembai Márkot dulakodás, Somfalvi Bencét pedig sérülést okozó szabálytalanság miatt állította ki a játékvezető. A brutális belépője után Szabó Alexet hordágyon vitték le a gyepről.

A mérkőzést követően Szijjártó Péter is reagált a történtekre, posztjában kitért rá, a gyepen látott brutalitás nem futballpályára való.

5000 néző, fantasztikus szurkolótábor, Tujvel-bravúrok, Szamosi-parádé, kiváló csapatjáték. Újra elsők vagyunk!!! Ami pedig az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

A meccset közvetítő M4 Sport riporterének Tóth Balázs, a csákváriak vezetőedzője elárulta, a 3–1-es vereség ellenére elégedett csapata teljesítményével és örül, hogy az egész ország láthatta, hogyan játszottak a Honvéd ellen.

„Bízom benne, hogy megúsztuk komolyabb sérülés nélkül ezt a mai estét” – említette értékelésében a hazai mester, Feczkó Tamás, aki a pályát hordágyon elhagyó Szabó Alex reménybeli gyors felépülésére utalt.

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. augusztus 25. 10:42
Semmi extra, lüke focisták futkoznak a szép, zöld gyepen, jó pénzért. 😂🤣
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. augusztus 25. 10:07
Az 5000 néző a felcsuti téesz esének szólt.
Válasz erre
0
2
Héja
2025. augusztus 25. 10:02
A futball veszélyes üzem.
Válasz erre
0
0
Emzeperix
2025. augusztus 25. 10:00
Hát, okos edző. Igen az egész ország csak azt látta, h nem bírják a vereséget elviselni és vállalhatatlanul viselkedtek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!