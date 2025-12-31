Kínos lebukás a baloldalon: a HVG szerzője egyetlen nap alatt váltott köpönyeget – mégpedig nagyon csúnyán

Metz Rudolf vezetés-kutató két egymást követő napon publikált írást a HVG 360 felületén, az egyikben normát állított, a másikban már meg is szegte azt – mutatott rá elemzésében a Faktumprojekt.

Ahogy az elemzés emlékeztet, Metz első cikkében azt sérelmezte, hogy Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjújára Varga Judit egyetlen szavas Facebook-bejegyzése („Hányinger”) után a jobboldali sajtó „pszichológizáló karaktergyilkosságba” kezdett. Egyszersmind felhívta a figyelmet arra, mennyire „veszélyes, amikor elmosódik a határ tudomány és propaganda között.”