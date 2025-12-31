Ft
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tölgyessy Péter HVG Szily Nóra

Kínos lebukás a baloldalon: a HVG szerzője egyetlen nap alatt váltott köpönyeget – mégpedig nagyon csúnyán

2025. december 31. 18:17

Egyik nap Szily Nórát méltatta, másnap már Tölgyessyt szólta le.

2025. december 31. 18:17
null

Metz Rudolf vezetés-kutató két egymást követő napon publikált írást a HVG 360 felületén, az egyikben normát állított, a másikban már meg is szegte azt – mutatott rá elemzésében a Faktumprojekt. 

Ahogy az elemzés emlékeztet, Metz első cikkében azt sérelmezte, hogy Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjújára Varga Judit egyetlen szavas Facebook-bejegyzése („Hányinger”) után a jobboldali sajtó  „pszichológizáló karaktergyilkosságba” kezdett. Egyszersmind felhívta a figyelmet arra, mennyire „veszélyes, amikor elmosódik a határ tudomány és propaganda között.” 

Alig huszonnégy órával később, ugyanott megjelent újabb írásában azonban már maga tette félre ezen skrupulusait, és úgy kérdőjelezte meg tudományos köntösben Tölgyessy Péter legutóbbi elemzésének állításait, hogy 

különösebb szakmai érvek nélkül elsorolta a tisza párti közönség kedvenc toposzait, Orbán Viktor külpolitikai szerepének túl- és Magyar Péter jelentőségének alulértékeléséről. 

„Elemzésében Tölgyessy következetesen túlértékeli Orbán Viktor szerepét – különösen a vélt külpolitikai súlya és „világrendszerszintű” jelentősége felől –, miközben látványosan alulértékeli Magyar Péter politikai jelentőségét.” – írta Metz.

A szakmai érvelés, az állítások bármilyen alátámasztása azonban elmarad, ami így éppen azzá a pártos, politikai indíttatású, de tudományos csomagolásba helyezett állítássá válik, amelyet egy nappal korábban még hevesen bírált a szerző. Ugyanazt a mércét hirdeti meg az egyik napon, amelyet másnap már nem tart be – hívja fel a figyelmet az elemzés.

A tudomány és a propaganda határa valóban fontos kérdés. Metz saját megfogalmazása szerint „a politikai szereplők pszichológiai elemzése elkerülhetetlenül a tudományos megértés és a politikai narratívagyártás határmezsgyéjén mozog”. 

Az a fajta érvelés nélküli ellenállítás azonban, amelyet Tölgyessyvel szemben megfogalmaz, saját mércéje szerint is távolabb áll a tudományos megértéstől, és közelebb esik egy félkész politikai narratíva legyártásához. Ezúttal nem a határra figyelmeztetett, hanem ő lépett át rajta – állapítja meg a Faktum elemzése.
 

