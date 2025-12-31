Kínos lebukás a baloldalon: a HVG szerzője egyetlen nap alatt váltott köpönyeget – mégpedig nagyon csúnyán

A baloldal díjazott műsorvezetőjeként beszélget Magyar Péterrel – kicsoda Szily Nóra?
A pszichológusként végzett televíziós olyanokkal játszik egy csapatban, mint Gulyás Márton, Puzsér Róbert, vagy a TASZ.
Egyik nap Szily Nórát méltatta, másnap már Tölgyessyt szólta le.
Metz Rudolf vezetés-kutató két egymást követő napon publikált írást a HVG 360 felületén, az egyikben normát állított, a másikban már meg is szegte azt – mutatott rá elemzésében a Faktumprojekt.
Ahogy az elemzés emlékeztet, Metz első cikkében azt sérelmezte, hogy Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjújára Varga Judit egyetlen szavas Facebook-bejegyzése („Hányinger”) után a jobboldali sajtó „pszichológizáló karaktergyilkosságba” kezdett. Egyszersmind felhívta a figyelmet arra, mennyire „veszélyes, amikor elmosódik a határ tudomány és propaganda között.”
Ezt is ajánljuk a témában
A pszichológusként végzett televíziós olyanokkal játszik egy csapatban, mint Gulyás Márton, Puzsér Róbert, vagy a TASZ.
Alig huszonnégy órával később, ugyanott megjelent újabb írásában azonban már maga tette félre ezen skrupulusait, és úgy kérdőjelezte meg tudományos köntösben Tölgyessy Péter legutóbbi elemzésének állításait, hogy
különösebb szakmai érvek nélkül elsorolta a tisza párti közönség kedvenc toposzait, Orbán Viktor külpolitikai szerepének túl- és Magyar Péter jelentőségének alulértékeléséről.
„Elemzésében Tölgyessy következetesen túlértékeli Orbán Viktor szerepét – különösen a vélt külpolitikai súlya és „világrendszerszintű” jelentősége felől –, miközben látványosan alulértékeli Magyar Péter politikai jelentőségét.” – írta Metz.
A szakmai érvelés, az állítások bármilyen alátámasztása azonban elmarad, ami így éppen azzá a pártos, politikai indíttatású, de tudományos csomagolásba helyezett állítássá válik, amelyet egy nappal korábban még hevesen bírált a szerző. Ugyanazt a mércét hirdeti meg az egyik napon, amelyet másnap már nem tart be – hívja fel a figyelmet az elemzés.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nyugat legsúlyosabb válságát éli 1945 óta, Európa lemaradt, az „erős emberek” kora jön – mondja a partizános évértékelőjében Tölgyessy Péter, aki szerint ebben a korszakban Magyar Péter politikája üres ígérethalmaz, stratégia nélkül. Nem egyértelmű, hogy választást tudna nyerni.
A tudomány és a propaganda határa valóban fontos kérdés. Metz saját megfogalmazása szerint „a politikai szereplők pszichológiai elemzése elkerülhetetlenül a tudományos megértés és a politikai narratívagyártás határmezsgyéjén mozog”.
Az a fajta érvelés nélküli ellenállítás azonban, amelyet Tölgyessyvel szemben megfogalmaz, saját mércéje szerint is távolabb áll a tudományos megértéstől, és közelebb esik egy félkész politikai narratíva legyártásához. Ezúttal nem a határra figyelmeztetett, hanem ő lépett át rajta – állapítja meg a Faktum elemzése.