01. 31.
szombat
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt részvétel hvg jobboldal baloldal választás

Megint kiderült az, amit mi itt a jobboldalon másfél éve mondunk

2026. január 31. 14:28

A baloldalhoz köthető intézetek folyamatosan kamu számokkal próbálják manipulálni a közvéleményt, hogy ezzel befolyásolják a választói magatartást.

2026. január 31. 14:28
null
Törcsi Péter
Facebook

Megint kiderült az, amit mi itt a jobboldalon másfél éve mondunk: a baloldalhoz köthető intézetek folyamatosan kamu számokkal próbálják manipulálni a közvéleményt, hogy ezzel befolyásolják a választói magatartást.

(Miközben a komplett balos sajtó építi a „választási csalás” narratívát, valahogy erről az egyik legveszélyesebb manipulációs technikáról, amit a progresszív intézetek több mint egy éve művelnek, mindig elfelejtkeznek beszámolni és kritizálni azt.)

Fotó a HVG nyomtatott újságából.

A Medián legfrissebb kutatása szerint az áprilisi választásokon 90% ❗️ lenne a részvétel. 

Persze, 90%-os részvétel mellett könnyű kihozni a Tisza Pártot esélyesként, hiszen egy ilyen magas arány köszönőviszonyban sincs a valósággal.

Nézzük meg az elmúlt három választás részvételi adatait (szándékosan ezeket a választásokat hozom ide, mivel 2014 óta van egyfordulós választás, így könnyebb az összehasonlítás):

  •  2014 – részvétel: 61,84%
  • 2018 – részvétel: 69,73%
  • 2022 – részvétel: 69,59%

Egyedül 2002-ben, az első fordulóban ment 70% fölé a részvétel a rendszerváltoztatás óta, akkor 70,5% volt ez a szám. 

Sose volt még 90% közelében, és nagy tétben mernék fogadni bárkivel, hogy idén sem lesz ilyen magas az arány. 

Ha 36 év alatt nem változott érdemben a magyarok politikai aktivitása, akkor nem most fog hirtelen megváltozni.

Ahogy a Medián, úgy a többi ellenzéki intézet is szándékosan torzít, hogy olyan eredményt tudjanak publikálni, amely a Tisza győzelmét mutatja ki. Most lebuktak, a maradék hitelességüket is elveszítették. Jó lenne, ha abbahagynák ezt a veszélyes játékot, és nem hergelnék tovább hazugságokkal a közvéleményt.

Nyitókép: Törcsi Péter Facebook

Összesen 2 komment

tapir32
2026. január 31. 15:20
A nagyvárosokban is a Fidesz fog győzni. Az ellenzék ugyanazzal a programmal állt elő amivel 4 éve megbuktak. 2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul akkor, Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
gyzoltan-2
2026. január 31. 14:56
"Megint kiderült az, amit mi itt a jobboldalon másfél éve mondunk" -már többször hízelegtem magamnak, hogy több évtizede a mértékadó, azon az egy ponton leledzem, ahonnét helytállóan lehet szerte tekinteni, az "origón"! Nos, az origón állva is, az a javaslatom, hogy teljesen mindegy most, hogy ki mennyire van a baloldalon, jó, ha felülvizsgálja mindenki a Magyar Péterhez való viszonyát, hozzáállását..! Tényleg létezik akkora Orbán Viktor gyűlölet, mely még a méltatlan és alkalmatlan, elfogadhatatlan Magyar Pétert is oly mértékben megszépíti, hogy egyesek még az ország vezetésére is alkalmasnak találnák..?! -a rémálom máris elkezdődött?!
