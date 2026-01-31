Dobrev Klára kíméletlenül nekirontott a határon túli magyarságnak
A DK elnöke szerint sokan már elfelejtették, miért akarják leváltani Orbánt.
A baloldalhoz köthető intézetek folyamatosan kamu számokkal próbálják manipulálni a közvéleményt, hogy ezzel befolyásolják a választói magatartást.
Megint kiderült az, amit mi itt a jobboldalon másfél éve mondunk: a baloldalhoz köthető intézetek folyamatosan kamu számokkal próbálják manipulálni a közvéleményt, hogy ezzel befolyásolják a választói magatartást.
(Miközben a komplett balos sajtó építi a „választási csalás” narratívát, valahogy erről az egyik legveszélyesebb manipulációs technikáról, amit a progresszív intézetek több mint egy éve művelnek, mindig elfelejtkeznek beszámolni és kritizálni azt.)
A Medián legfrissebb kutatása szerint az áprilisi választásokon 90% lenne a részvétel.
Persze, 90%-os részvétel mellett könnyű kihozni a Tisza Pártot esélyesként, hiszen egy ilyen magas arány köszönőviszonyban sincs a valósággal.
Nézzük meg az elmúlt három választás részvételi adatait (szándékosan ezeket a választásokat hozom ide, mivel 2014 óta van egyfordulós választás, így könnyebb az összehasonlítás):
Egyedül 2002-ben, az első fordulóban ment 70% fölé a részvétel a rendszerváltoztatás óta, akkor 70,5% volt ez a szám.
Sose volt még 90% közelében, és nagy tétben mernék fogadni bárkivel, hogy idén sem lesz ilyen magas az arány.
Ha 36 év alatt nem változott érdemben a magyarok politikai aktivitása, akkor nem most fog hirtelen megváltozni.
Ahogy a Medián, úgy a többi ellenzéki intézet is szándékosan torzít, hogy olyan eredményt tudjanak publikálni, amely a Tisza győzelmét mutatja ki. Most lebuktak, a maradék hitelességüket is elveszítették. Jó lenne, ha abbahagynák ezt a veszélyes játékot, és nem hergelnék tovább hazugságokkal a közvéleményt.
Nyitókép: Törcsi Péter Facebook