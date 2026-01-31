Megint kiderült az, amit mi itt a jobboldalon másfél éve mondunk: a baloldalhoz köthető intézetek folyamatosan kamu számokkal próbálják manipulálni a közvéleményt, hogy ezzel befolyásolják a választói magatartást.

(Miközben a komplett balos sajtó építi a „választási csalás” narratívát, valahogy erről az egyik legveszélyesebb manipulációs technikáról, amit a progresszív intézetek több mint egy éve művelnek, mindig elfelejtkeznek beszámolni és kritizálni azt.)