01. 31.
szombat
01. 31.
szombat
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára évértékelő beszéd határon túliak európa

Dobrev Klára kíméletlenül nekirontott a határon túli magyarságnak

2026. január 31. 13:26

A DK elnöke szerint sokan már elfelejtették, miért akarják leváltani Orbánt.

2026. január 31. 13:26
null

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke január 31-én, szombaton tartotta meg első évértékelő beszédét a párt elnökeként – írja közleményében a DK. 

A pártvezető hajmeresztő kijelentéseket tett, többek között a külhoni magyarság kapcsán. Azt állította, el kell venni a határon túliak szavazati jogát, és szorgalmazta, hogy

 „ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét”.

Dobrev arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról.

Beszélt arról is, hogy szerinte már csak a baloldaliaknak fontos „Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia”, és sokan elfelejtették, hogy miért akarják megdönteni az Orbán-rendszert.

„A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos, európai magyar, köztársasággá alakítsuk” – zárta a beszédét és elmondta, büszke rá, hogy a DK nem váltogatja az értékrendjét.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

 

Összesen 37 komment

