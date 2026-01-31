Dobrev Klára kíméletlenül nekirontott a határon túli magyarságnak

Beszélt arról is, hogy szerinte már csak a baloldaliaknak fontos „Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia”, és sokan elfelejtették, hogy miért akarják megdönteni az Orbán-rendszert.

„A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos, európai magyar, köztársasággá alakítsuk” – zárta a beszédét és elmondta, büszke rá, hogy a DK nem váltogatja az értékrendjét.

