Dobrev Klára kíméletlenül nekirontott a határon túli magyarságnak

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke január 31-én, szombaton tartotta meg első évértékelő beszédét a párt elnökeként – írja közleményében a DK.
A pártvezető hajmeresztő kijelentéseket tett, többek között a külhoni magyarság kapcsán. Azt állította, el kell venni a határon túliak szavazati jogát, és szorgalmazta, hogy
„ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét”.
Dobrev arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról.
Beszélt arról is, hogy szerinte már csak a baloldaliaknak fontos „Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia”, és sokan elfelejtették, hogy miért akarják megdönteni az Orbán-rendszert.
„A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos, európai magyar, köztársasággá alakítsuk” – zárta a beszédét és elmondta, büszke rá, hogy a DK nem váltogatja az értékrendjét.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt