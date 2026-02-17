Ft
hvg olimpia liberalizmus

A világ és az ő problémája

2026. február 17. 15:54

Az olimpia idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis „a nacionalizmust erősíti”.

2026. február 17. 15:54
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Háború, migránsválság, gazdasági bajok, éhezés, demográfiai gondok, rettenetes közbiztonság, elviselhetetlen, eltakarítandó kommunisták Z generációs reneszánsza, Európa tönkretétele – ez mind-mind várhat, ez mind-mind ráér!

De hogy a szánkóban 59 férfi és 47 nő áll rajthoz, ez bizony nem tűr halasztást. Miképpen az északi összetett versenyszámban nem induló nők problémája sem. Egy lehetséges megoldás persze kínálkozik, és a zseniális HVG fel is hívja erre a figyelmet: »Előfordulhat, hogy végül nem a nők kerülhetnek be az olimpiára, hanem az északi összetett kerül ki onnan (...).«

Igen. Ez megfontolandó. Ami »nem eladható«, azt egyszerűen meg kell szüntetni. El kell takarítani az útból. Micsoda őrültség, hogy mindenféle »nem eladható« sportágak szerepelnek az olimpiákon! Mint például az öttusa, ami eleve egy gyanús sportág volt mindig is, a hajdanvolt Monarchia úri huncutsága, végre sikerült legalább a lovaglást megszüntetni belőle, szegény lovak sem érdemelték ezt a megaláztatást, most végre van zsákba futás a lovaglás helyett, és csak remélni tudjuk, hogy olyan fehér, rasszista, kirekesztő, militáns sportág, mint a vívás, szintúgy eltűnik hamarosan, és lesz helyette woke, befogadó, LMBTQ-kompatibilis lepényevés.

De jó lenne, ha nem állnánk meg félúton: igazuk van a mostani téli olimpia ellen tüntető  Z generációs Lenin-fiúknak és -lányoknak, akik végre kimondták azt, amit már mindenki tud, de legalább érez, kivéve a sok felesleges boomert: azt, hogy az olimpia úgy, ahogy van idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis – nagyon figyelj! – »a nacionalizmust erősíti«…

Helyben vagyunk.”

Nyitókép: PIERO CRUCIATTI / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

rasdi1
2026. február 17. 17:41
Az olimpiában engem nem ilyesmi zavar, hanem az, ami a pénz betüremkedése mindenhova, a sportban is. Itt van rögtön a "nacionalizmus" kérdése. Hol lehet nacionalizmusról beszélni, amikor az élsportolók egy része az útlevelét (állampolgárságát) is úgy váltogatja, mint más ember a fehérneműjét. Nem nagyon figyelem más országok (és itt rögtön nem az államhatároktól független nemzetekről,azaz "nacionalizmusról" van szó) gyakorlatát, de nálunk hol jugoszláv állampolgár futott valamilyen sportág országos, állami színeiben, hol kínai, most meg még orosz is. Nem ismerem a pénzügyi hátterét az egyes szerepléseknek, de talán jobb is. Ugyanúgy, mint ahogy a "Nemzeti Sporthíradó" felerészben arról szól, hogy melyik magyar "sportrabszolga" melyik külföldi tulajdonú és székhelyű csapatban szolgálja meg a belefektetett pénzeket, és éppen hol tart az árfolyama a "sport-rabszolgapiacon". Jó, jó, a forgásban levő pénzekből a "rabszolgáknak" is jut.
google-2
2026. február 17. 16:51
Mennyivel jobb a kommunista internacionalizmust erősíteni, nem? Az már egy birodalom, nem egy ország. Se haza, se felelősség, csak buli és drog - amihez nem nyúlt! Mondanunk sem kell.
kovsa2
2026. február 17. 16:24 Szerkesztve
"arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis – nagyon figyelj! – »a nacionalizmust erősíti«…" De bezzeg, az ukrán nacionalizmus! Na, az mindenek előtt! Minden másik nacionalista mehet a levesbe! DE az ukrán az igen. A kognitív disszonancia tobzódik az inter-nácik fejében.
