Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”
Nem engedték őket dobogóra állni.
Az olimpia idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis „a nacionalizmust erősíti”.
„Háború, migránsválság, gazdasági bajok, éhezés, demográfiai gondok, rettenetes közbiztonság, elviselhetetlen, eltakarítandó kommunisták Z generációs reneszánsza, Európa tönkretétele – ez mind-mind várhat, ez mind-mind ráér!
De hogy a szánkóban 59 férfi és 47 nő áll rajthoz, ez bizony nem tűr halasztást. Miképpen az északi összetett versenyszámban nem induló nők problémája sem. Egy lehetséges megoldás persze kínálkozik, és a zseniális HVG fel is hívja erre a figyelmet: »Előfordulhat, hogy végül nem a nők kerülhetnek be az olimpiára, hanem az északi összetett kerül ki onnan (...).«
Igen. Ez megfontolandó. Ami »nem eladható«, azt egyszerűen meg kell szüntetni. El kell takarítani az útból. Micsoda őrültség, hogy mindenféle »nem eladható« sportágak szerepelnek az olimpiákon! Mint például az öttusa, ami eleve egy gyanús sportág volt mindig is, a hajdanvolt Monarchia úri huncutsága, végre sikerült legalább a lovaglást megszüntetni belőle, szegény lovak sem érdemelték ezt a megaláztatást, most végre van zsákba futás a lovaglás helyett, és csak remélni tudjuk, hogy olyan fehér, rasszista, kirekesztő, militáns sportág, mint a vívás, szintúgy eltűnik hamarosan, és lesz helyette woke, befogadó, LMBTQ-kompatibilis lepényevés.
De jó lenne, ha nem állnánk meg félúton: igazuk van a mostani téli olimpia ellen tüntető Z generációs Lenin-fiúknak és -lányoknak, akik végre kimondták azt, amit már mindenki tud, de legalább érez, kivéve a sok felesleges boomert: azt, hogy az olimpia úgy, ahogy van idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis – nagyon figyelj! – »a nacionalizmust erősíti«…
Helyben vagyunk.”
