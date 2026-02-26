Mérföldkő: Szijjártó olyan számokról beszélt, hogy erre mindenki felkapja a fejét – különösen Németországban
Hazánk az európai autóipar Bajnokok Ligájában szerepelhet.
„Semmi különös, csak a szokásos: fake news, hazudik a HVG! Akármennyire is szeretnék a brüsszeli csatlósok, amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról.
Nem mondunk le, mert az olcsó orosz gáz és olaj garantálják a rezsicsökkentés fenntartását. Nélkülük háromszorosára nőnének az energiaárak Magyarországon!
A HVG hazudik, a Washingtonban általam is aláírt dokumentum Közép-Európa energiabiztonságának fejlesztéséről szól, abban Oroszország vagy az orosz gáz egyetlen szóval sem szerepelnek. Az előkészítés során persze volt egy olyan verzió is, de azt mi nem írtuk volna alá, módosításokat javasoltunk, így lett nekünk is elfogadható a szöveg.
Szóval ezt most a HVG (ismét) nagyon benézte.”
