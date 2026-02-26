Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz gáz hvg Szijjártó Péter

Hazudik a HVG

2026. február 26. 13:48

Semmi különös, csak a szokásos: fake news.

2026. február 26. 13:48
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Semmi különös, csak a szokásos: fake news, hazudik a HVG! Akármennyire is szeretnék a brüsszeli csatlósok, amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról. 

Nem mondunk le, mert az olcsó orosz gáz és olaj garantálják a rezsicsökkentés fenntartását. Nélkülük háromszorosára nőnének az energiaárak Magyarországon!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A HVG hazudik, a Washingtonban általam is aláírt dokumentum Közép-Európa energiabiztonságának fejlesztéséről szól, abban Oroszország vagy az orosz gáz egyetlen szóval sem szerepelnek. Az előkészítés során persze volt egy olyan verzió is, de azt mi nem írtuk volna alá, módosításokat javasoltunk, így lett nekünk is elfogadható a szöveg. 

Szóval ezt most a HVG (ismét) nagyon benézte.”

Forrás: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Virginia Mayo

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ouroboros
2026. február 26. 14:59
Gödről is, mindenki, ugye, te lubifejű, buta geci? Ahogy a Schmitt-ügy is bulvárkacsa volt, te szerencsétlen gyökér...
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 26. 14:51
Persze hogy hazudnak, hisz komcsi szarok!
Válasz erre
0
0
aninom
2026. február 26. 14:48
ííNem csoda, hogy 16 éve a FIDESZ van kormányon. Mindig ledöbbenek a kormányinfót hallva, hogy a külföldről finanszírozott ellenzéki média szereplői mennyire gyenge képességűek. Még az előre összeírt kérdéseiket se tudják normálisan felolvasni. Szánalom a köbön.
Válasz erre
4
1
statiszta
2026. február 26. 14:35
"USA mentőöv" önmagát lábonlövő ellenzéki elmélet 2.0...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!