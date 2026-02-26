„Semmi különös, csak a szokásos: fake news, hazudik a HVG! Akármennyire is szeretnék a brüsszeli csatlósok, amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról.

Nem mondunk le, mert az olcsó orosz gáz és olaj garantálják a rezsicsökkentés fenntartását. Nélkülük háromszorosára nőnének az energiaárak Magyarországon!