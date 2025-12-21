Világrendszerváltás jön és Magyar Péter óriási csalódást okozhat – Tölgyessy Péter kíméletlen évértékelése

Orbán Viktor és Donald Trump ebben az értelmezésben azonos képet lát a világról: „És az az igazság, hogy amit mondanak, az valóság: az EU hanyatlik”. Orbánt „trendindítónak” nevezte.
Az EU működését egyetlen mondattal írta le: „Olyan, mint a gyáva ember: fütyörészik, kiabál, aztán ha rádörrennek, összecsinálja magát”. Szerinte ezt mutatták a vámmegállapodások és a dél-amerikai szerződés elmaradása is.
Orbán Viktor helyzetéről úgy fogalmazott: a fiatalok és Budapest nem szeretik, és általános szabály, hogy „mostanában a kormányok mennek”, mert nincs növekedés, rossz az egészségügy – mindenhol. Ugyanakkor Orbán előnye szerinte a „tűzijáték”: „rengeteg pénzt ad mindenhova.” A családtámogatások, a nyugdíj, a 11 százalékos minimálbér-emelés még csak most fog igazán érződni. „Orbán ad – Magyar ígér” – fogalmazott.
Magyar Péterrel kapcsolatban Tölgyessy rendkívül kritikus volt.
„A társadalmi kérdésekről nem beszél. Hiperaktív, de soha nem beszél ilyenekről, és ezt eltűri az ellenzéki sajtó. Elképesztő.” Az intézményi ügyekben tett kijelentéseit propagandának nevezte.