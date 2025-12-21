Ft
12. 21.
vasárnap
Világrendszerváltás jön és Magyar Péter óriási csalódást okozhat – Tölgyessy Péter kíméletlen évértékelése

2025. december 21. 08:48

A Nyugat legsúlyosabb válságát éli 1945 óta, Európa lemaradt, az „erős emberek” kora jön – mondja a partizános évértékelőjében Tölgyessy Péter, aki szerint ebben a korszakban Magyar Péter politikája üres ígérethalmaz, stratégia nélkül. Nem egyértelmű, hogy választást tudna nyerni.

2025. december 21. 08:48
null

Az idei év nem csak Magyarországon, hanem globálisan is fordulópont. „Világméretű rezsimváltás zajlik” – fogalmazott Tölgyessy Péter a Partizán évértékelő műsorában, hozzátéve: a kilencvenes évek neoliberális fordulata után most ennél is nagyobb változás jön. „1945 óta nem volt ilyen súlyos válsága a Nyugatnak. A mostani változás nagyobb lesz, mint ’89-ben.”

A világban hatalmas lázadás zajlik a régi elitekkel szemben. 

Tölgyessy szerint Magyarország ebben nem követő, hanem előfutár: 

„Magyarország világjelenség lett, mert ez a folyamat nálunk kezdődött – amit Trump folytatott”.

A Szilícium-völgy politikai fordulatáról úgy fogalmazott: „Átment konzervatívba. Az embereknek végleg elegük lett az LMBTQ és hasonló ügyekből”.

Az Európai Unióról kíméletlen képet festett. Amerikából nézve az Unió komolytalan – mondta, miközben szerinte a régi elitek csak régi és rossz megoldásokat javasolnak”. Az új baloldal legfeljebb lokális sikerekre képes: „New Yorkban igen – amitől egyébként meg vagyok ijedve”.

Tölgyessy szerintaz erős emberek korszaka jön mindenhol, és ezek tipikusan jobboldaliak”.

Európa eközben látványosan leszakad: „Ez már egy skanzen. Németország a magyar fejekben még mindig fantasztikus hely, de ez már rég nem igaz”. Állítása szerint az Egyesült Államok legszegényebb államai is nagyobb fejlődési íven vannak, mint Németország.

Orbán ad – Magyar ígér

Az EU klímapolitikáját irracionálisnak nevezte, a német autóipart válságban lévőnek, miközben „özönlenek a bevándorlók”. Friedrich Merzről úgy fogalmazott: „tudja, hogy változtatni kell, de semmit nem tud megcsinálni.” Az ukrán háború szerinte végképp rászakadt Európára, az orosz vagyon elkobzásának ötletét Merzhez kötötte, amit több tagállam blokkolt. Az EU-hitelpolitika következménye egyértelmű: 

Ez azt jelenti, hogy az EU nem világhatalmi tényező. Össze-vissza beszél.”

Ukrajna kapcsán így fogalmazott: „Mindig kapott annyi támogatást, hogy ne fulladjon meg, de soha annyit, hogy kidugja a fejét. Ez a régi elit mentalitása”. A helyzet akár szélsőséges irányba is fordulhat: Ebből háború is lehet. Elméletileg akár atomháború is.”

Tölgyessy szerint az Egyesült Államok nyíltan érdekelt az európai elit bukásában.

Trump úgy érzékelte, hogy a régi elit meg akarta ölni – most ezt viszonozza. A régi elit központja az EU.”

Orbán Viktor és Donald Trump ebben az értelmezésben azonos képet lát a világról: És az az igazság, hogy amit mondanak, az valóság: az EU hanyatlik”. Orbánt trendindítónak nevezte.

Az EU működését egyetlen mondattal írta le: „Olyan, mint a gyáva ember: fütyörészik, kiabál, aztán ha rádörrennek, összecsinálja magát”. Szerinte ezt mutatták a vámmegállapodások és a dél-amerikai szerződés elmaradása is.

Orbán Viktor helyzetéről úgy fogalmazott: a fiatalok és Budapest nem szeretik, és általános szabály, hogy „mostanában a kormányok mennek”, mert nincs növekedés, rossz az egészségügy – mindenhol. Ugyanakkor Orbán előnye szerinte a „tűzijáték”: „rengeteg pénzt ad mindenhova.” A családtámogatások, a nyugdíj, a 11 százalékos minimálbér-emelés még csak most fog igazán érződni. Orbán ad – Magyar ígér– fogalmazott.

Magyar Péterrel kapcsolatban Tölgyessy rendkívül kritikus volt.

„A társadalmi kérdésekről nem beszél. Hiperaktív, de soha nem beszél ilyenekről, és ezt eltűri az ellenzéki sajtó. Elképesztő.” Az intézményi ügyekben tett kijelentéseit propagandának nevezte.

Minden ígéret mögött ott a kérdés: „Hol fogsz adót emelni?” – mert szerinte másképp nem lehet finanszírozni, „nincs fedezete azoknak, amit mond, csak radikális adóemeléssel”.

Hatalmas csalódás

Tölgyessy szerint „vagy nincs mögötte stratégiai gondolkodás, vagy titkolja”. Magyar Péter a Fidesz módszereivel próbálja legyőzni a Fideszt: ígéret-tűzijátékkal, miközben a Fidesz meg valóban ad. Szidja a kormányt, ami szerinte az ellenzéki szavazóknak elég, de „Orbán el szokta mondani, amit gondol – Magyar nem”.

Felvetette: „lehet, hogy kiderül, hogy nagy demokrata, de az is lehet, hogy a mostani támogatói, a régi elitek elképesztően csalódni fognak benne”. Szerinte a régi elit érthetően a Fidesz bukását akarja, ezért állt be Magyar mögé, de „hatalmas csalódás vár rájuk akkor is, ha nyer”.

A kampány végére új ügyek előkerülését sem zárta ki: „A legvégén szerintem elő fog kerülni Magyar Péterről még sötét ügyek. Ez újszerű itthon, az angolszász világban normális”.

A választás lényegét egy mondatban foglalta össze: „Arról szól, hogy Orbán maradjon vagy menjen. Magyar Péter csak az aktuális szereplő a másik oldalon”. A világ problémái – gazdaság, világrendszerváltás – ettől függetlenek, és „a nehéz időszak nem a választásokig tart, hanem hosszú évekig”.

A beszélgetés egészéből egyértelműen kirajzolódott: Tölgyessy Péter nincs oda Orbán Viktorért, de „Magyar Péter kifejezetten taszítja”, és nem gondolja, hogy választást tudna nyerni.

Idézőjel

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Váratlan helyzet állt elő.

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

