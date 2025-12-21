Világrendszerváltás jön és Magyar Péter óriási csalódást okozhat – Tölgyessy Péter kíméletlen évértékelése

Az idei év nem csak Magyarországon, hanem globálisan is fordulópont. „Világméretű rezsimváltás zajlik” – fogalmazott Tölgyessy Péter a Partizán évértékelő műsorában, hozzátéve: a kilencvenes évek neoliberális fordulata után most ennél is nagyobb változás jön. „1945 óta nem volt ilyen súlyos válsága a Nyugatnak. A mostani változás nagyobb lesz, mint ’89-ben.”

A világban hatalmas lázadás zajlik a régi elitekkel szemben.