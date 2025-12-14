Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

A Magyar Nemzet meg is írta, hogy a Magyar Péterék egyik legelkötelezettebb támogatójaként elkönyvelt publicista szavaiból egyértelműen kiolvasható, hogy elkezdődött a napról napra egyre valószínűbbnek tűnő, újabb kormánypárti győzelem magyarázása. Ugyanis a Magyar Péter által gerjesztett álomvilágban élő ellenzéki szavazókat szép lassan el kell kezdeni visszahúzni a valóság talajára, máskülönben jövőre nagyon keserves lesz az ébredés. Ez a vereség okozta sokk pedig majd nagyon könnyen elsodorhatja végérvényesen Magyar Péteréket és az őt szolgai módon kiszolgáló megmondóembereket is.

Nagyon nagy bajban a Tisza Párt, ez tisztán látszik. A novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan lejtőre került, ez egyértelműen fordulat a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.”