Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte
2025. december 14. 06:24
Váratlan helyzet állt elő.
2025. december 14. 06:24
„Szembe jött vele Puzsér Róbert magánszáma, ahol az ismert Magyar Péter-rajongó, véresszjájú Orbán-gyűlölő influenszer a Kötöttfogás adásában gyakorlatilag megküldte a selyemzsinórt Magyar Péternek.
»(…) A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell, hogy legyen valami. (…) Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs. (…) Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz. (…)«
A Magyar Nemzet meg is írta, hogy a Magyar Péterék egyik legelkötelezettebb támogatójaként elkönyvelt publicista szavaiból egyértelműen kiolvasható, hogy elkezdődött a napról napra egyre valószínűbbnek tűnő, újabb kormánypárti győzelem magyarázása. Ugyanis a Magyar Péter által gerjesztett álomvilágban élő ellenzéki szavazókat szép lassan el kell kezdeni visszahúzni a valóság talajára, máskülönben jövőre nagyon keserves lesz az ébredés. Ez a vereség okozta sokk pedig majd nagyon könnyen elsodorhatja végérvényesen Magyar Péteréket és az őt szolgai módon kiszolgáló megmondóembereket is.
Nagyon nagy bajban a Tisza Párt, ez tisztán látszik. A novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan lejtőre került, ez egyértelműen fordulat a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.”
