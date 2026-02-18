Magyar Péter újabb kamutörténete: problématérkép helyett adatbázis-építés

Magyar Péter a 2025. július 12-i nagykanizsai Tisza-kongresszuson jelentette be – korszakos újításként – az országos problématérkép elindítását. Itt az ideje megnézni, hová jutott azóta a Tisza hallgatásba merült kampányfogása.

Magyar Péter feltalálta a spanyolviaszt

A weboldal célja az lett volna, hogy a lakosság az ország egész területéről feltölthesse azokat a konkrét problémákat, amelyek „segítségért kiáltanak”. A felületre bárki írhatott volna, mások pedig megerősíthették volna a tapasztalt gondokat. Az ötlet azonban közel sem új. A budapesti fókuszú Járókelő már több mint egy évtizede hasonló elven működik. A Tisza Párt országos szinten próbálkozott volna egy ilyen rendszerrel – és már az induláskor látványosan kudarcot vallott. A problématérkép ugyanis gyakorlatilag az első percekben összeomlott.