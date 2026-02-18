Magyar Péter újabb kamutörténete: problématérkép helyett adatbázis-építés

Orbán Anita ma is Ukrajna NATO-csatlakozásának élharcosa – hiába próbál terelni Magyar Péter
A weboldal célja az lett volna, hogy a lakosság az ország egész területéről feltölthesse azokat a konkrét problémákat, amelyek „segítségért kiáltanak”. A felületre bárki írhatott volna, mások pedig megerősíthették volna a tapasztalt gondokat. Az ötlet azonban közel sem új. A budapesti fókuszú Járókelő már több mint egy évtizede hasonló elven működik. A Tisza Párt országos szinten próbálkozott volna egy ilyen rendszerrel – és már az induláskor látványosan kudarcot vallott. A problématérkép ugyanis gyakorlatilag az első percekben összeomlott.
Az informatikai szerencsétlenkedés után ugyan sikerült elindítani a weboldalt, azóta azonban semmit nem lehet tudni a projekt utóéletéről, sem arról, hogy mire használták a megadott adatokat.
A problématérkép népszerűsítésébe Magyar Péternél csak az ellenzéki média fektetett több energiát. Az oldal elindulását július 12-én jelentette be a pártvezér, majd a következő napokban a teljes hálózat cikkek sorát közölte, látványosan megtolva a Tisza kampányát.
A kezdeti médiavisszhang óta azonban síri csend van a problématérképpel kapcsolatban. Sem Magyar Péter, sem a Tisza egyéb politikusai, sem a jelöltek nem szóltak róla egy mukkot sem. A párt részéről az utolsó kommunikáció egy 2025. július 19-i Facebook-bejegyzés volt. Joggal merül fel a kérdés: valójában mi értelme volt ennek az egésznek?
Cikksorozat indul Magyar Péter embereinek elszólásaiból.
A fenti kérdésre a problématérképről megjelent utolsó cikk (2025.07.25.) adja meg a választ. Ellenzéki szereplőktől szokatlan nyíltsággal nyilatkozott Schlanger Márton, a Republikon Intézet – az ex SZDSZ-es Horn Gábor cégének – munkatársa a Népszavának:
(...) az elsődleges cél mégis inkább az adatbázis építés lehet, hisz csak az tud bejelentés tenni aki kereszt és vezetékneve mellé az e-mail címét is megadja. Valamint szerepel a lakcím és telefonszám megadásának opciója is. Ezeket az adatokat minden bizonnyal sokan meg fogják adni, annak reményében, hogy ezzel is hozzájárulnak az általuk felvetett probléma megoldásához.”
Utólag kijelenthetjük, hogy az ellenzéki kutatóintézet munkatársa igazat mondott, amikor a projekt fő céljaként a rejtett adatgyűjtést és a választói adatbázis építést jelölte meg.
Az alig leplezett adatgyűjtésen túl egyéb gyanús jelek is felfedezhetők a Tisza problématérképén. Ha megvizsgáljuk a bejelentett panaszokat, azok jelentős részénél az szerepel, hogy „több mint 2 éve” lettek közzétéve. Ez kifejezetten érdekes, hiszen a problématérkép 2025. július 12-én indult el, vagyis kevesebb mint egy éve.
Ezek szerint könnyen előfordulhat, hogy az oldalon található több ezer „probléma” valójában nem is létezik, azokat előre legyártották Tiszás alkalmazottak, vagy csak megíratták őket mesterséges intelligenciával. Ez utóbbi opció azért lenne különösen kellemetlen a Tisza Párt számára, mert éppen Magyar Péter szeret megvádolni mindenkit, hogy mesterséges intelligenciával készült anyagokkal akarja lejáratni őt és pártját.
