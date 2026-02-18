Ft
02. 18.
szerda
tisza párt Magyar Péter Republikon Intézet

Magyar Péter újabb kamutörténete: problématérkép helyett adatbázis-építés

2026. február 18. 09:49

Korszakos újításként harangozták be az országos problématérképet, amely már az induláskor összeomlott, majd eltűnt a kommunikációból. Magyar Péter projektje mögött adatgyűjtés és gyanús bejegyzések maradtak, válaszok nélkül.

2026. február 18. 09:49
Rimóczi Norbert

Magyar Péter a 2025. július 12-i nagykanizsai Tisza-kongresszuson jelentette be – korszakos újításként – az országos problématérkép elindítását. Itt az ideje megnézni, hová jutott azóta a Tisza hallgatásba merült kampányfogása.

Magyar Péter feltalálta a spanyolviaszt

A weboldal célja az lett volna, hogy a lakosság az ország egész területéről feltölthesse azokat a konkrét problémákat, amelyek „segítségért kiáltanak”. A felületre bárki írhatott volna, mások pedig megerősíthették volna a tapasztalt gondokat. Az ötlet azonban közel sem új. A budapesti fókuszú Járókelő már több mint egy évtizede hasonló elven működik. A Tisza Párt országos szinten próbálkozott volna egy ilyen rendszerrel – és már az induláskor látványosan kudarcot vallott. A problématérkép ugyanis gyakorlatilag az első percekben összeomlott.

Pssszt... erről a kamuról is hallgatnak - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala
Erről az ígéretről is hallgatnak – Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Az informatikai szerencsétlenkedés után ugyan sikerült elindítani a weboldalt, azóta azonban semmit nem lehet tudni a projekt utóéletéről, sem arról, hogy mire használták a megadott adatokat.

Az ellenzéki média promóciós köre

A problématérkép népszerűsítésébe Magyar Péternél csak az ellenzéki média fektetett több energiát. Az oldal elindulását július 12-én jelentette be a pártvezér, majd a következő napokban a teljes hálózat cikkek sorát közölte, látványosan megtolva a Tisza kampányát.

  • 2025.07.12. – 444.hu: „Országos problématérképen várja a bejelentéseket a Tisza Párt”
  • 2025.07.12. – Telex: „Elkezdtek érkezni a bejelentések a Tisza új problématérképére”
  • 2025.07.12. – HVG: „Problémát lát az utcán vagy a kórházakban? A Tisza Párt új térképén bejelentheti”
  • 2025.07.13. – 24.hu: „Középkori útviszonyok, galambürülék, nincs WC-papír a szülészeten – érkeznek a problémák a Tisza térképére”
  • 2025.07.13. – Szeretlek Magyarország: „Térdig kátyúban, galambszarban, középkori viszonyok – durva panaszokat küldtek be már az első napon a Tisza problématérképére”
  • 2025.07.14. – Független Nemzet: „Problémát lát az utcán vagy a kórházakban? A Tisza Párt új térképén bejelentheti” 
  • 2025.07.15. – Borsod24: „Csak úgy gyűlnek a miskolci problémák a Tisza problématérképére”
  • 2025.07.16. – KecsUP (Kecskemét): „Kecskemétről elsősorban az úthálózat hibáival kapcsolatban érkezik bejelentés a Tisza problématérképére”
  • 2025.07.20. – Nyugat.hu: „Megnéztük a Tisza problématérképét, mit mutatnak a számok és a panaszok Vas megyében”
  • 2025.07.25. – Népszava: „Megjelent a Tisza Párt problématérképe, egész Magyarországról áradnak a panaszok”

A kezdeti médiavisszhang óta azonban síri csend van a problématérképpel kapcsolatban. Sem Magyar Péter, sem a Tisza egyéb politikusai, sem a jelöltek nem szóltak róla egy mukkot sem. A párt részéről az utolsó kommunikáció egy 2025. július 19-i Facebook-bejegyzés volt. Joggal merül fel a kérdés: valójában mi értelme volt ennek az egésznek?

A problématérkép valódi célja

A fenti kérdésre a problématérképről megjelent utolsó cikk (2025.07.25.) adja meg a választ. Ellenzéki szereplőktől szokatlan nyíltsággal nyilatkozott Schlanger Márton, a Republikon Intézet – az ex SZDSZ-es Horn Gábor cégének – munkatársa a Népszavának:

(...) az elsődleges cél mégis inkább az adatbázis építés lehet, hisz csak az tud bejelentés tenni aki kereszt és vezetékneve mellé az e-mail címét is megadja. Valamint szerepel a lakcím és telefonszám megadásának opciója is. Ezeket az adatokat minden bizonnyal sokan meg fogják adni, annak reményében, hogy ezzel is hozzájárulnak az általuk felvetett probléma megoldásához.”

Utólag kijelenthetjük, hogy az ellenzéki kutatóintézet munkatársa igazat mondott, amikor a projekt fő céljaként a rejtett adatgyűjtést és a választói adatbázis építést jelölte meg.

Gyanús bejegyzések

Az alig leplezett adatgyűjtésen túl egyéb gyanús jelek is felfedezhetők a Tisza problématérképén. Ha megvizsgáljuk a bejelentett panaszokat, azok jelentős részénél az szerepel, hogy „több mint 2 éve” lettek közzétéve. Ez kifejezetten érdekes, hiszen a problématérkép 2025. július 12-én indult el, vagyis kevesebb mint egy éve.

Forrás: problematerkep.magyartisza.hu
Forrás: problematerkep.magyartisza.hu
Forrás: problematerkep.magyartisza.hu

Ezek szerint könnyen előfordulhat, hogy az oldalon található több ezer „probléma” valójában nem is létezik, azokat előre legyártották Tiszás alkalmazottak, vagy csak megíratták őket mesterséges intelligenciával. Ez utóbbi opció azért lenne különösen kellemetlen a Tisza Párt számára, mert éppen Magyar Péter szeret megvádolni mindenkit, hogy mesterséges intelligenciával készült anyagokkal akarja lejáratni őt és pártját.

Nyitókép: Fotó: Szentgallay Bálint / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
5m007h 0p3ra70r
2026. február 18. 10:23
» the-ugly-truth-10 2026. február 18. 09:58 NER és az adatbázis építés, kubatov lista stb... ?« DatAdat, Bajnai Gordon, Ficsor Ádám stb…
Válasz erre
1
0
nyafika
2026. február 18. 10:08
TiSzar? Lopnak ezek mindent. Pofátlanul. Az Isaura rajongó vén picsák meg be lettek szopatva...
Válasz erre
1
0
nyafika
2026. február 18. 10:07
the-ugly-truth-10 2026. február 18. 09:58 NER és az adatbázis építés, kubatov lista stb... ? - A témához szólj hozzá, baromarcú szektás bunkó. Kínos az ügy, seggnyalóka?
Válasz erre
1
0
Gintonic68
2026. február 18. 10:01
És mi van a Tisza appal? Az még létezik?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!