Nincs menekvés: cikksorozat indul a Tisza sötét titkairól – ezt rejtegetik a választók elől!

a Tisza Párt a választás előtt eltitkolja valós terveit a szavazók elől – ezt nem mások állították, mint a párt vezető politikusai:

Tarr Zoltán alelnök, Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi szakértő, Dálnoki Áron gazdasági munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs volt vallásügyi kabinetvezető és – nem utolsósorban – Magyar Péter elnök. De nem csak a Tisza vezető személyiségei beszéltek arról, hogy nem árulják el a valódi szándékaikat, hanem a párt körül mozgó különféle szakértők is.

Sorozatukat Tarr Zoltánnal kezdték.

A Magyar Nemzet felidézte, a Tisza alelnöke tavaly márciusban a Novotelben Dálnoki Áronnal, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának akkori irányítójával beszélgetett és amikor a konkrét tervek, intézkedések kerültek szóba, így fogalmazott: „Nagyon, nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez (…). Tehát vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk.”

Tarr itt nem állt meg, magyarázta tovább, miért is nem ismertetik meg a választókat a valódi terveikkel: „Valahogy úgy, mint a régi csatákban ugye, hogy minél később lett láthatóvá az ellenfél, el tudta dugni az erdőben a seregét a hadvezér, és minél később lett láthatóvá a taktika, annál nagyobb esélye volt arra, hogy győzelmet arat. (…) Egyébként pedig az elgondolás az az, hogy lesz egy nagyon részletes ágazati lebontásban egy stratégia, megvalósítási tervvel. Lesz ennek egy kivonata, néhány oldal, amit megint csak nem fogunk még publikusan terjeszteni, és lesznek ilyen, kvázi egyoldalas rövid összefoglalók, amelyek néhány alapvetést fognak tartalmazni egy-egy ágazat területéről. Még egyszer: azért, mert nem szeretnénk kitenni ezeket az ügyeket annak a teljesen nemtelen és érdemtelen vitának, ami egyébként előáll.”