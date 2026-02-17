Ft
tisza párt tarr zoltán dálnoki áron Magyar Péter

Nincs menekvés: cikksorozat indul a Tisza sötét titkairól – ezt rejtegetik a választók elől!

2026. február 17. 08:30

Cikksorozat indul Magyar Péter embereinek elszólásaiból.

2026. február 17. 08:30
„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”mondta Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azon az elhíresült felvételen, amelyen azt ecseteli, hogy titokban kell tartaniuk a választásig, mit terveznek, különben az emberek nem szavaznak rájuk. A Magyar Nemzet az elhíresült mondatot címként felhasználva cikksorozatot indít, amelyben azt mutatják be: hány tiszás és mennyi alkalommal beszélt arról, hogy el fogják titkolni a programjukat a választás előtt. Sorra veszik majd azt is, mi az, ami miatt ennyire titkolóznának.

 

A lap rámutat, 

a Tisza Párt a választás előtt eltitkolja valós terveit a szavazók elől – ezt nem mások állították, mint a párt vezető politikusai: 

Tarr Zoltán alelnök, Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi szakértő, Dálnoki Áron gazdasági munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs volt vallásügyi kabinetvezető és – nem utolsósorban – Magyar Péter elnök. De nem csak a Tisza vezető személyiségei beszéltek arról, hogy nem árulják el a valódi szándékaikat, hanem a párt körül mozgó különféle szakértők is.

Sorozatukat Tarr Zoltánnal kezdték.

A Magyar Nemzet felidézte, a Tisza alelnöke tavaly márciusban a Novotelben Dálnoki Áronnal, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának akkori irányítójával beszélgetett és amikor a konkrét tervek, intézkedések kerültek szóba, így fogalmazott: „Nagyon, nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez (…). Tehát vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések, és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk.”

Tarr itt nem állt meg, magyarázta tovább, miért is nem ismertetik meg a választókat a valódi terveikkel: „Valahogy úgy, mint a régi csatákban ugye, hogy minél később lett láthatóvá az ellenfél, el tudta dugni az erdőben a seregét a hadvezér, és minél később lett láthatóvá a taktika, annál nagyobb esélye volt arra, hogy győzelmet arat. (…) Egyébként pedig az elgondolás az az, hogy lesz egy nagyon részletes ágazati lebontásban egy stratégia, megvalósítási tervvel. Lesz ennek egy kivonata, néhány oldal, amit megint csak nem fogunk még publikusan terjeszteni, és lesznek ilyen, kvázi egyoldalas rövid összefoglalók, amelyek néhány alapvetést fognak tartalmazni egy-egy ágazat területéről. Még egyszer: azért, mert nem szeretnénk kitenni ezeket az ügyeket annak a teljesen nemtelen és érdemtelen vitának, ami egyébként előáll.”

A Magyar Nmezet rámutat, a felvételt mára törölték a beszélgetésről. Pontosan úgy, mint Tarr egy másik, ennél is emlékezetesebb beszédét. Tarr tavaly augusztus 23-án Etyeken, egy Tisza-szigetnél tartott előadást, akkor is Dálnoki Áron társaságában. Azt a videót is törölték, az alelnök és a gazdasági munkacsoport-vezető szavai helyett ma már csupán vágóképeket tartalmazó zenés összeállítás látható.

A bizonyítékok eltüntetésének kísérlete azonban ebben az esetben nem hozott sikert, Tarr szavai ugyanis hangban és képben is megvannak. A felvétel a Mandiner YouTube-csatornáján tekinthető meg. A nyomok eltüntetésének kísérletéről annak idején mi is írtunk

Az adózás kapcsán a Tisza alelnöke ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. 

Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy (…) választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Ugyanitt azt is mondta: nem közölheti pártja terveit. 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” 

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet sorozatának következő részében azt idézi fel, hogy egy nyilvános rendezvényen – öblös b...zizis kíséretében – miként vallotta be Ruszin-Szendi Romulusz is, hogy eltitkolják a választási programjukat és azt, kik lehetnek az esetleges Tisza-kormány tagjai.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor
 

