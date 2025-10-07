Ft
10. 07.
kedd
Tarr Zoltán Tisza Párt beismerés Magyar Péter Etyek

Ez felérhet egy beismeréssel: Magyar Péterék törölték Tarr Zoltán „őszödi beszédét” – de az internet nem felejt (VIDEÓ)

2025. október 07. 14:50

Magyar Péter korábban még azzal védekezett, hogy a teljes videót kell megnézni Tarr Zoltán beszédéről. Igaz, később a Tisza elnöke is bevallotta, hogy nem nézte védig a videót. Beismeréssel érhet fel, hogy most a teljes felvételt törölték a YouTube-ról, de a fontos részek továbbra is elérhetőek.

2025. október 07. 14:50
null

Titkolóznak Magyar Péterék azzal kapcsolatban, miért tüntették el a kínos etyeki lakossági fórumról készült videót a helyi Tisza-sziget YouTube-csatornájáról – írja a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy „nemcsak Tarr Zoltánt törölték a Tiszában, hanem az elhíresült videót is”.

Mint ismert, Tarr Zoltán etyeki beszédét Gyurcsány Ferenc Balatonőszödön elmondott beszédével szokás együtt emlegetni. A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy 

etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek.

Tarr Zoltán hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. 

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Ugyanott azt is mondta Tarr, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerte be.

Azért is érdekes, hogy a Tisza Párt leszedte az etyeki fórum videóját, hiszen Magyar Péter utólag még azzal is próbált védekezni, hogy Tarr Zoltán nem azt mondta, mint amit állítanak, csak meg kell nézni a teljes videót, bár utólag kiderült, hogy azt maga Magyar Péter sem látta. 

A teljes videót tehát azért szedhették le, mert abból is pontosan ugyanaz derül ki, mint a Mandiner által nyilvánosságra hozott részletekből.

Törlés ide vagy oda, a lényegi részek továbbra is elérhetőek az interneten, amelyeket alább újra meg is osztunk:

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” 

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor 

tapir32
2025. október 07. 15:49
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megteszi, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
valaki-954
2025. október 07. 15:49
444- íreta a Gréczy botrányról: "Gréczy Zsolt, a DK országgyűlési politikusának meztelen képeinek sorát küldték el névtelen emailcímről több magyar szerkesztőségnek az utóbbi napokban. Kifejezetten explicit képek is vannak közöttük a képviselő nemi szervéről. A levél írója szerint Gréczy megismerkedésük után ilyen képeket küldözgetett neki, amit egyértelműen zaklatásként élt meg. „Egyből visszautasítottam, és kértem, hogy hagyja abba” - olvasható a levélben."
valaki-954
2025. október 07. 15:46
Azt beszélik, hogy Zsolt bácsi nem más, mint Gréczy Zsolt DK-s politikus, akinek nem ez az első szexbotránya.
Vata Aripeit
2025. október 07. 15:24
remélem az eredeti marhaságaik szépen le vannak mentve, és újra fel lehet azokat tölteni, terjeszteni, bemutatni...mert azt azért remélem, hogy nem akkora barom a jobboldali sajtó, hogy semmilyen baromságot nem dokumentál..ha meg le van mentve akkor meg nem kell hülyeségeket írni, hanem újra elérhetővé kell tenni.
