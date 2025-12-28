„Van valami született gonoszság Putyinban, amilyen élvezettel bombáztatta Kijevet Karácsony napján. A BBC helyszíni képei szerint direkt a civil lakosság volt a célpont, iszonyú pusztítás, pofán vágása minden civilizációs értéknek, beleértve a keresztény vallást is, amely ortodox változatáért látszólag ő is lelkesedik. De ez csak megtévesztés, Putyin a Sátán egyik jeles szolgája itt a Földön, aki meggyőző buzgósággal teljesíti küldetését. E szemétláda alaknak udvarol Trump, Orbán, Marine Le Pen, Salvini, Fico és társaik. Díszes társaság. Európa pusztulásán e sötét erők dolgoznak sajnos sikerrel. A civilizált Európa meg mint kígyó által megbűvölt béka, lemerevedve, tehetetlenül várja végzetének beteljesedését. Félek, hogy ez még a mi életünkben bekövetkezik. Nem látok hatásos áfiumot ellene.”

