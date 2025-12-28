Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bbc putyin Tisza Párt Raskó György orosz-ukrán háború európa trump vélemény

Putyin a Sátán egyik jeles szolgája itt a Földön

2025. december 28. 08:41

Aki meggyőző buzgósággal teljesíti küldetését.

2025. december 28. 08:41
null
Raskó György
Raskó György
Facebook

„Van valami született gonoszság Putyinban, amilyen élvezettel bombáztatta Kijevet Karácsony napján. A BBC helyszíni képei szerint direkt a civil lakosság volt a célpont, iszonyú pusztítás, pofán vágása minden civilizációs értéknek, beleértve a keresztény vallást is, amely ortodox változatáért látszólag ő is lelkesedik. De ez csak megtévesztés, Putyin a Sátán egyik jeles szolgája itt a Földön, aki meggyőző buzgósággal teljesíti küldetését. E szemétláda alaknak udvarol Trump, Orbán, Marine Le Pen, Salvini, Fico és társaik. Díszes társaság. Európa pusztulásán e sötét erők dolgoznak sajnos sikerrel.  A civilizált Európa meg mint kígyó által megbűvölt béka, lemerevedve, tehetetlenül várja végzetének beteljesedését. Félek, hogy ez még a mi életünkben bekövetkezik. Nem látok hatásos áfiumot ellene.”

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2025. december 28. 11:47
A másik meg biztosan peti
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2025. december 28. 11:46 Szerkesztve
Ezt a lassú tökagyút, hogy lehetett ez is milliárdos..?
Válasz erre
0
0
id. Horváth József
2025. december 28. 11:21
Raskó Györg, te ostroba vagy!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 28. 11:00
Az adott problémát kell megoldani és nem bűnösöket keresni. Azt kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek. Nem az állítólagos igazság a fontos, hanem az emberek élete! Az EU háborús propagandája azon alapul, hogy elítélik Putyint és folytatják a háborút, hogy megbüntessék az agresszort. Bármekkora véráldozat árán. A háborús uszítókat, a háborút folytatni akarókat el kell ítélni! Az elmúlt 3 évben semmit nem tettek a tűzszünetért és a békéért. Sőt, ellenezték! Háborús bűnösök. „Ki a nagyobb háborús bűnös: az az oldal, amelyik kész tárgyalni a háború befejezéséről, vagy az, amelyik ragaszkodik ahhoz, hogy folytatni kell a háborút anélkül, hogy látszana a vége, nem számít, hány élet veszik el közben?” Arnaud Bertrand
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!